'Bé' Xuân Mai tuổi 31

Xuân Mai “con cò bé bé” bất ngờ quay trở lại âm nhạc GĐXH - Sau nhiều năm tập trung cho gia đình, gần đây Xuân Mai “con cò bé bé” trở lại thị trường âm nhạc, kết hợp cùng Xuân Nghi trong ca khúc "Có ai quan tâm mình đâu". Đặc biệt, hình ảnh “bé” Xuân Mai hiện tại được khán giả chú ý.

'Bé' Xuân Mai sang Mỹ, chọn cuộc sống bình dị sau ánh hào quang

Nhắc đến 'bé' Xuân Mai, nhiều khán giả vẫn nhớ hình ảnh cô bé có gương mặt bầu bĩnh, giọng hát trong trẻo với những ca khúc thiếu nhi quen thuộc như: Con cò bé bé, Cháu yêu bà, Mẹ yêu không nào... Ngay từ khi còn rất nhỏ, 'bé' Xuân Mai đã trở thành hiện tượng của làng nhạc Việt với lượng đĩa phát hành ấn tượng và sức ảnh hưởng rộng khắp.

Hình ảnh 'bé' Xuân Mai khi còn nhỏ.

Sau khi sang Mỹ định cư cùng gia đình, 'bé' Xuân Mai dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Cô kết hôn vào năm 2015 và lựa chọn dành phần lớn thời gian để chăm sóc tổ ấm. Hiện nữ ca sĩ sống cùng chồng và ba con tại bang Ohio (Mỹ), tận hưởng cuộc sống giản dị, tránh xa sự ồn ào của giới giải trí.

'Bé' Xuân Mai và mẹ.

Trên mạng xã hội, 'bé' Xuân Mai không xuất hiện thường xuyên, những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ chủ yếu ghi lại cuộc sống đời thường, những chuyến đi cùng gia đình hay khoảnh khắc chăm sóc các con. Chính sự kín tiếng này khiến nhiều khán giả càng tò mò về cuộc sống hiện tại của giọng ca từng được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc".

'Bé' Xuân Mai hạnh phúc với vai trò làm vợ, làm mẹ

Ở tuổi ngoài 30, 'bé' Xuân Mai được nhiều người nhận xét có cuộc sống viên mãn. Sau nhiều năm tập trung cho gia đình, cô tận hưởng niềm vui từ việc chứng kiến các con lớn lên mỗi ngày.

Không còn chịu áp lực của ánh đèn sân khấu như thời thơ ấu, nữ ca sĩ lựa chọn nhịp sống nhẹ nhàng, cân bằng giữa công việc và gia đình. Với Xuân Mai, hạnh phúc hiện tại không nằm ở sự nổi tiếng mà là những phút giây bình yên bên chồng con.

Xuân Mai bên chồng con.

Mỗi lần xuất hiện, cô đều nhận được nhiều lời khen bởi nụ cười tươi tắn và vẻ ngoài đằm thắm. Dù ngoại hình có nhiều thay đổi theo thời gian, Xuân Mai vẫn giữ được nét hiền hậu, gần gũi từng ghi dấu trong lòng khán giả.

Sau thời gian dài gần như không hoạt động nghệ thuật, Xuân Mai bất ngờ tái xuất khi kết hợp cùng ca sĩ Xuân Nghi trong dự án âm nhạc "Có ai quan tâm mình đâu?". Màn trở lại của hai giọng ca nhí đình đám một thời nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Sự tái xuất này không chỉ mang ý nghĩa đánh dấu việc 'bé' Xuân Mai trở lại với âm nhạc mà còn gợi lại ký ức đẹp của nhiều thế hệ khán giả từng lớn lên cùng những ca khúc thiếu nhi do cô thể hiện.

Dù chưa chia sẻ nhiều về kế hoạch hoạt động lâu dài, việc xuất hiện trở lại cho thấy Xuân Mai vẫn dành tình yêu đặc biệt cho âm nhạc. Đông đảo người hâm mộ hy vọng nữ ca sĩ sẽ tiếp tục có thêm những sản phẩm mới trong thời gian tới.

Xuân Mai bên Xuân Nghi trong dự án âm nhạc mới.

Sau hơn hai thập kỷ kể từ thời kỳ đỉnh cao, Xuân Mai không còn là cô bé đứng trên sân khấu với những bài hát thiếu nhi quen thuộc, nhưng cái tên của cô vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Cuộc sống bình yên bên gia đình cùng sự trở lại đầy cảm xúc với âm nhạc đã giúp nữ ca sĩ nhận được nhiều sự yêu mến và chúc phúc từ khán giả.