Sự cố của thí sinh Mai Bảo Hân tại Miss Grand Vietnam 2026

Tin vui của Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia GĐXH - Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đã được vinh danh King & Queen. Thảm đỏ chứng kiến sự xuất hiện của nhiều mỹ nhân nổi bật, tạo nên không khí lễ hội thời trang sôi động.

Mới đây, đêm thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) mùa 15 với chủ đề "Love My Skin" diễn ra tại TP.HCM, quy tụ gần 30 Hoa - Á hậu và top 30 Miss Grand Vietnam 2026.

Bên cạnh những phần trình diễn mãn nhãn, sự cố của thí sinh Mai Bảo Hân khi catwalk BST của NTK Võ Thanh Can cũng là tâm điểm chú ý. Trong buổi diễn, cô mang đôi giày cao khoảng 20 cm, trong khi mặt sàn trơn do mưa khiến việc di chuyển khó khăn và đã mất thăng bằng, vấp ngã. Sau đó, cô nhanh chóng đứng dậy, giữ bình tĩnh để hoàn thành phần thi.

Mai Bảo Hân vấp ngã trên sân khấu VBFF Miss Grand Vietnam 2026.

Sau chương trình, người đẹp cho biết cô hối tiếc vì tình huống ngoài ý muốn. "Lúc đó tôi chỉ biết phải đứng dậy thật nhanh, kìm nước mắt và hoàn thành phần trình diễn để không phụ lòng nhà thiết kế và ban tổ chức đã trao cho mình cơ hội này", cô nói. Đồng thời, người đẹp cũng cho biết ngay sau khi kết thúc chương trình, Mai Bảo Hân gặp BTK Võ Thanh Can để xin lỗi.

Mai Bảo Hân cũng tiếc nuối khi không góp mặt trong top 6 Người đẹp thời trang. Tuy nhiên, cô cho rằng kết quả phản ánh phần thể hiện của bản thân và chúc mừng những thí sinh được xướng tên.

Người đẹp cho biết cô hối tiếc vì sự cố và đã gặp NTK để xin lỗi.

Mai Bảo Hân cũng tiếc nuối khi không góp mặt trong top 6 Người đẹp thời trang.

Mai Bảo Hân sinh năm 2003, quê An Giang, là em gái diễn viên Mai Bảo Vinh. Cô cao 1m63, vừa tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, chuyên ngành diễn viên. Người đẹp hiện là một trong những thí sinh nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026.

Miss Grand Vietnam 2026 là mùa giải thứ 5 của cuộc thi. Vòng sơ khảo diễn ra ngày 19/6 tại TP HCM, chung kết dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7. Tân hoa hậu sẽ tham dự Miss Grand International 2027, một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn, vào tháng 11 tới.



