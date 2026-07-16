Sao Việt 'phát cuồng' khi Messi giúp Argentina ngược dòng ngoạn mục vào chung kết World Cup 2026

Thứ năm, 13:26 16/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Nhiều nghệ sĩ Việt chia sẻ cảm xúc vỡ òa khi Messi giúp Argentina lội ngược dòng thắng Anh 2-1, giành vé vào chung kết World Cup 2026.

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Gia đình MC Quang Minh vui mừng khi Messi và đội tuyển Argentina có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước đội tuyển Anh. 

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Trước trận đấu, MC Quang Minh và các con chuẩn bị đồ ăn và háo hức để cổ vũ cho thần tượng của mình.

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Gil Tuấn Kiệt chia sẻ khoảnh khắc sau khi trận đấu khép lại với chiến thắng nghẹt thở của Argentina. 

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Diễn viên Đỗ Duy Nam vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến Messi và các đồng đội giành chiến thắng. Nam diễn viên hào hứng tiết lộ: "Gào to quá con gái ra nhắc. Con ơi mai bố cho con nghỉ học cũng được, Messi - Argentina thắng rồi!. Xin chúc mừng Argentina vào chung kết. Quá tuyệt vời!".

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Đầu giờ sáng, Duy Nam tiếp tục chia sẻ cảm giác vui sướng kèm lời nhắn nhủ: "Mặc áo Messi sáng nay ra đường tự tin hẳn".

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Vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ hình ảnh cổ vũ và vỡ òa cùng Messi. "Rất tiếc cho người Anh, nhưng đây là Messi, tượng đài bất tử của bóng đá thế giới", nam ca sĩ viết.

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Diễn viên Thái Dương là một fan của Messi, sau trận đấu anh chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân: "Messi lại vào chung kết! Cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc".

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Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, nhiều sao Việt công khai ủng hộ đội tuyển Argentina và Messi. Huyền Baby gây chú ý khi sang Mỹ để cổ vũ đội tuyển Argentina và thần tượng Messi. 

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Ca sĩ Mỹ Tâm cũng từng góp mặt trên khán đài để cổ vũ đội tuyển Argentina. Nữ ca sĩ tự hào khi là "fan cuồng" của Messi.

(Ảnh FB nhân vật)

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