Sao Việt 'phát cuồng' khi Messi giúp Argentina ngược dòng ngoạn mục vào chung kết World Cup 2026

16 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm tập trung cho gia đình, gần đây Xuân Mai “con cò bé bé” trở lại thị trường âm nhạc, kết hợp cùng Xuân Nghi trong ca khúc "Có ai quan tâm mình đâu". Đặc biệt, hình ảnh “bé” Xuân Mai hiện tại được khán giả chú ý.