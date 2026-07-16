Tin vui của Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia

Tâm điểm của thảm đỏ gọi tên Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân. Cả hai xuất hiện cùng nhau trong những thiết kế tông đen đồng điệu, sánh bước ngay từ lúc tiến vào sự kiện. Trước đó, trước hàng loạt ống kính, Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục đứng cạnh, thoải mái tạo dáng, tương tác tự nhiên và không quên chăm sóc đối phương từng chút.