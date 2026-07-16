Tin vui của Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia

Thứ năm, 09:11 16/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đã được vinh danh King & Queen. Thảm đỏ chứng kiến sự xuất hiện của nhiều mỹ nhân nổi bật, tạo nên không khí lễ hội thời trang sôi động.

Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia tỏa sáng tại Vietnam Beauty Fashion Fest XV - Ảnh 1.

Tối 15/7, đêm thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF)  trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026 chính thức diễn ra tại TP.HCM. Thảm đỏ sự kiện với đông đảo Hoa - Á hậu, người đẹp và nghệ sĩ đình đám showbiz đổ bộ trong những bộ cánh được đầu tư kỹ lưỡng. Giữa "rừng hoa", vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân - Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long xuất hiện ton sur ton gây chú ý. 

Tin vui của Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia - Ảnh 1.

Tại sự kiện, vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân đã được vinh danh là King & Queen của Vietnam Beauty Fashion Fest XV. 

Vợ chồng Khánh Vân - Nguyễn Long vinh dự được xướng tên King & Queen of the show, VietNam Beauty Fashion Fest. Video: FBNV

Tin vui của Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia - Ảnh 2.

Thảm đỏ Vietnam Beauty Fashion Fest XV còn chứng kiến màn khoe sắc của hàng loạt mỹ nhân đình đám. Đương kim Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi lựa chọn thiết kế cut-out tôn vóc dáng.

Tin vui của Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia - Ảnh 3.

Hoa hậu Phan Phương Oanh lại xuất hiện trong bộ cánh bèo nhún cầu kỳ.

Tin vui của Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia - Ảnh 4.
Tin vui của Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia - Ảnh 5.

Tâm điểm của thảm đỏ gọi tên Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân. Cả hai xuất hiện cùng nhau trong những thiết kế tông đen đồng điệu, sánh bước ngay từ lúc tiến vào sự kiện. Trước đó, trước hàng loạt ống kính, Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục đứng cạnh, thoải mái tạo dáng, tương tác tự nhiên và không quên chăm sóc đối phương từng chút.

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