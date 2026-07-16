Tin vui của Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia
GĐXH - Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đã được vinh danh King & Queen. Thảm đỏ chứng kiến sự xuất hiện của nhiều mỹ nhân nổi bật, tạo nên không khí lễ hội thời trang sôi động.
Vợ chồng Khánh Vân - Nguyễn Long vinh dự được xướng tên King & Queen of the show, VietNam Beauty Fashion Fest. Video: FBNV
Tâm điểm của thảm đỏ gọi tên Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân. Cả hai xuất hiện cùng nhau trong những thiết kế tông đen đồng điệu, sánh bước ngay từ lúc tiến vào sự kiện. Trước đó, trước hàng loạt ống kính, Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục đứng cạnh, thoải mái tạo dáng, tương tác tự nhiên và không quên chăm sóc đối phương từng chút.
Vợ chồng Hoa hậu Jennifer Phạm đưa các con nghỉ hè ở trời ÂuGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm mới đây đã chia sẻ hình ảnh cả gia đình trong chuyến du lịch châu Âu. Đặc biệt, loạt ảnh của nàng hậu khiến khán giả ngỡ ngàng bởi nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng nổi bật.
Dàn sao Bước nhảy Xì Tin: Người tái xuất gây sốt, người thành đại gia kín tiếngCâu chuyện văn hóa -
Từng là bộ phim tuổi teen gắn liền với thế hệ 8X, 9X đời đầu, Bước nhảy Xì Tin giúp nhiều gương mặt trẻ vụt sáng, sau 17 năm, mỗi người chọn một ngã rẽ riêng.
Xuân Mai “con cò bé bé” bất ngờ quay trở lại âm nhạcGiải trí -
GĐXH - Sau nhiều năm tập trung cho gia đình, gần đây Xuân Mai “con cò bé bé” trở lại thị trường âm nhạc, kết hợp cùng Xuân Nghi trong ca khúc "Có ai quan tâm mình đâu". Đặc biệt, hình ảnh “bé” Xuân Mai hiện tại được khán giả chú ý.
Thân thế người đóng 'mẹ ruột' Tăng Thanh HàGiải trí -
GĐXH - Nữ doanh nhân Võ Thị Xuân Trang gây chú ý khi đảm nhận vai bà Lê Thị Bình - mẹ ruột Nam Phương Hoàng hậu trong "Hoàng hậu cuối cùng".
Con gái Hồng Đào tuổi 24 sống kín tiếng, là chỗ dựa tinh thần của mẹGiải trí -
GĐXH - Hồng Đào đã viết những lời chúc mừng sinh nhật đầy yêu thương gửi đến con gái. Từng câu chữ trong lời nhắn đều tràn ngập tình mẫu tử ấm áp.
Tin sao 15/7: Lam Trường gây chú ý với 'giao diện' đi hát lúc 7h sáng, Jennifer Phạm cùng chồng doanh nhân sang châu ÂuGiải trí -
GĐXH - Ca sĩ Lam Trường được khán giả nhận xét là giữ vững phong độ và tươi trẻ so với tuổi thực, trong khi đó Hoa hậu Jennifer Phạm cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ tại châu Âu.
Con trai Minh Hằng gây chú ý khi cùng mẹ vi vu trời TâyGiải trí -
GĐXH - Minh Hằng cùng chồng và con trai trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời ở Australia. Bé Mỡ gây chú ý với phong cách thời trang đáng yêu trong chuyến xuất ngoại cùng bố mẹ.
Sinh cáu gắt vì Diệu được 'Tổng tài' Sơn quan tâmXem - nghe - đọc -
GĐXH - Dù Diệu đã tìm mọi cách nhưng Sinh vẫn quyết không trở lại xưởng may vì ở đó dễ bắt gặp Sơn quan tâm tới Diệu.
Kim Lý - Hồ Ngọc Hà cùng cặp song sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè ngọt ngàoGiải trí -
GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây đã chia sẻ những khoảnh khắc trong kỳ nghỉ hè bên chồng và các con. Đáng chú ý, cặp song sinh Lisa - Leon tiếp tục chiếm được nhiều tình cảm của khán giả nhờ vẻ đáng yêu và lanh lợi.
Bộ VH-TT&DL giải thích về thu tiền bản quyền âm nhạc tại quán cà phêGiải trí -
GĐXH - Sáng 15/7, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) họp báo thường kỳ quý II/2026. Theo đó, vấn đề thu tiền bản quyền âm nhạc tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là nhà hàng và quán cà phê nhận được sự quan tâm từ dư luận và báo chí.