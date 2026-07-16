Tin sao 16/7: Việt Anh - Quỳnh Nga công khai tình cảm, Việt Hương dành tiền thưởng làm điều ý nghĩa
GĐXH - Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau và xác nhận đang hẹn hò, trong khi đó diễn viên Việt Hương đã dành toàn bộ tiền thưởng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.
Tuổi 55 của Hoa hậu Giáng MyGiải trí -
GĐXH - Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Hoa hậu Giáng My một lần nữa khiến fan ngỡ ngàng với sắc vóc trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 55.
Sức hút của vở kịch về 10 cô gái Ngã ba Đồng LộcCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Bằng cách tiếp cận mới, khác biệt, vở diễn "Huyền thoại tuổi thanh xuân" về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc của đạo diễn Lê Quý Dương đã chạm đến cảm xúc của hàng nghìn khán giả, chứng minh sức cuốn hút của kịch lịch sử khi mang hơi thở đương đại.
Sự cố của thí sinh Mai Bảo Hân tại Miss Grand Vietnam 2026Giải trí -
GĐXH - Mai Bảo Hân gặp sự cố vấp ngã khi catwalk tại Miss Grand Vietnam 2026. Tuy nhiên, cô đã lập tức đứng dậy và duyên dáng hoàn thành phần thi.
Quyết tìm ra trùm băng Santana, nữ cảnh sát Mai thâm nhập 'Làng Tĩnh Lặng'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Trùm băng đảng Santana được xác định không phải "bóng ma" như đồn đoán bấy lâu nay mà là một người thật.
'Bé' Xuân Mai tuổi 31Giải trí -
GĐXH - Từng là ca sĩ nhí nổi tiếng bậc nhất Việt Nam với hàng loạt ca khúc gắn liền tuổi thơ nhiều thế hệ, 'bé' Xuân Mai ở tuổi 31 có cuộc sống ra sao?
Sao Việt 'phát cuồng' khi Messi giúp Argentina ngược dòng ngoạn mục vào chung kết World Cup 2026Giải trí -
GĐXH - Nhiều nghệ sĩ Việt chia sẻ cảm xúc vỡ òa khi Messi giúp Argentina lội ngược dòng thắng Anh 2-1, giành vé vào chung kết World Cup 2026.
Vợ chồng Hoa hậu Jennifer Phạm đưa các con nghỉ hè ở trời ÂuGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm mới đây đã chia sẻ hình ảnh cả gia đình trong chuyến du lịch châu Âu. Đặc biệt, loạt ảnh của nàng hậu khiến khán giả ngỡ ngàng bởi nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng nổi bật.
Tin vui của Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh giaGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Khánh Vân và chồng nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đã được vinh danh King & Queen. Thảm đỏ chứng kiến sự xuất hiện của nhiều mỹ nhân nổi bật, tạo nên không khí lễ hội thời trang sôi động.
Dàn sao Bước nhảy Xì Tin: Người tái xuất gây sốt, người thành đại gia kín tiếngCâu chuyện văn hóa -
Từng là bộ phim tuổi teen gắn liền với thế hệ 8X, 9X đời đầu, Bước nhảy Xì Tin giúp nhiều gương mặt trẻ vụt sáng, sau 17 năm, mỗi người chọn một ngã rẽ riêng.
Xuân Mai “con cò bé bé” bất ngờ quay trở lại âm nhạcGiải trí -
GĐXH - Sau nhiều năm tập trung cho gia đình, gần đây Xuân Mai “con cò bé bé” trở lại thị trường âm nhạc, kết hợp cùng Xuân Nghi trong ca khúc "Có ai quan tâm mình đâu". Đặc biệt, hình ảnh “bé” Xuân Mai hiện tại được khán giả chú ý.