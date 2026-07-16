Tin sao 16/7: Việt Anh - Quỳnh Nga công khai tình cảm, Việt Hương dành tiền thưởng làm điều ý nghĩa

Thứ năm, 17:22 16/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau và xác nhận đang hẹn hò, trong khi đó diễn viên Việt Hương đã dành toàn bộ tiền thưởng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Quỳnh Nga - Việt Anh công khai tình cảm ngọt ngào và hành động ý nghĩa của Việt Hương - Ảnh 1.

Hai diễn viên Việt Anh - Quỳnh Nga gây chú ý khi cùng lúc đăng những khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến đi Nga. Chia sẻ với báo chí, Việt Anh xác nhận đang hẹn hò với Quỳnh Nga nhưng chưa hé lộ thêm về kế hoạch tương lai.

Quỳnh Nga - Việt Anh công khai tình cảm ngọt ngào và hành động ý nghĩa của Việt Hương - Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên Việt Anh - Quỳnh Nga công khai hẹn hò. Từ 2020, nhiều khán giả đã đồn đoán hai diễn viên yêu nhau khi thường xuyên quấn quýt tại các sự kiện cũng như bữa tiệc của bạn bè. Việt Anh - Quỳnh Nga còn tổ chức sinh nhật chung năm 2022.

Quỳnh Nga - Việt Anh công khai tình cảm ngọt ngào và hành động ý nghĩa của Việt Hương - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi đăng hình ảnh với câu hỏi: "Cho mình hỏi thanh niên này bao nhiêu tuổi?". Nhiều khán giả nhận xét nhạc sĩ trẻ hơn nhiều so với tuổi thực, ngày càng lịch lãm.

Quỳnh Nga - Việt Anh công khai tình cảm ngọt ngào và hành động ý nghĩa của Việt Hương - Ảnh 4.

Hương Baby chia sẻ hình ảnh tình tứ bên ông xã Tuấn Hưng kèm lời viết: "Đi cùng nhau qua những ngày bình thường, đó mới là điều đáng quý nhất".

Quỳnh Nga - Việt Anh công khai tình cảm ngọt ngào và hành động ý nghĩa của Việt Hương - Ảnh 5.

Vũ Thúy Quỳnh thu hút sự quan tâm khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Em bé của anh. Anh nào thì mình cũng không biết". Vũ Thúy Quỳnh nổi bật trong chiếc váy màu hồng nhạt có thiết kế ôm sát cơ thể, kết hợp phần xẻ cao ở chân, tôn lên vóc dáng cân đối.

Quỳnh Nga - Việt Anh công khai tình cảm ngọt ngào và hành động ý nghĩa của Việt Hương - Ảnh 6.

Nữ nghệ sĩ Việt Hương thông báo đã nhận thư cảm ơn từ ban tổ chức liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV cùng tiền thưởng dành cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời quyết định dùng toàn bộ số tiền này để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Quỳnh Nga - Việt Anh công khai tình cảm ngọt ngào và hành động ý nghĩa của Việt Hương - Ảnh 7.

Đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ hình ảnh dạo bước cùng con trai nhận về nhiều lời khen ngợi bởi con trai anh dù sắp tới bước vào lớp 12 nhưng trông đĩnh đạc, đẹp trai và đặc biệt là rất giống bố.

(Ảnh FB nhân vật)

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