Tin sao 16/7: Việt Anh - Quỳnh Nga công khai tình cảm, Việt Hương dành tiền thưởng làm điều ý nghĩa

Đây là lần đầu tiên Việt Anh - Quỳnh Nga công khai hẹn hò. Từ 2020, nhiều khán giả đã đồn đoán hai diễn viên yêu nhau khi thường xuyên quấn quýt tại các sự kiện cũng như bữa tiệc của bạn bè. Việt Anh - Quỳnh Nga còn tổ chức sinh nhật chung năm 2022.