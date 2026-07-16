Khoảnh khắc bình yên của Mai Phương Thúy

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ GĐXH - Mới đây, Mai Phương Thúy chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp trong cuộc sống đời thường. Sau 2 thập kỷ kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc của cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ và gây thương nhớ.

Mai Phương Thúy chia sẻ khoảnh khắc bình yên và giản dị ở Hồ Tây, Hà Nội. Cô gọi nơi đây là "quê em chốn thanh bình". Hình ảnh giản dị của Hoa hậu Việt Nam 2026 khiến khán giả chú ý.

Sau hai thập kỷ kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy vẫn là một trong những nhan sắc được công chúng quan tâm. Tuy nhiên, thay vì xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí, người đẹp lựa chọn cuộc sống kín tiếng, cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho bản thân.

Khoảnh khắc bình yên bên Hồ Tây của Mai Phương Thúy.

Mai Phương Thúy từng là gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt với lịch làm việc dày đặc trong vai trò người mẫu, đại sứ thương hiệu và khách mời của nhiều sự kiện lớn. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cô dần thu hẹp các hoạt động nghệ thuật để tập trung vào những dự án kinh doanh và đầu tư cá nhân.

Người đẹp sinh năm 1988 hiếm khi chia sẻ về đời sống riêng. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch, sở thích đọc sách, thưởng thức ẩm thực hoặc những suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Sự giản dị và kín đáo giúp Mai Phương Thúy giữ được hình ảnh gần gũi, không vướng nhiều ồn ào của giới giải trí.

Ngoài công việc đầu tư, Mai Phương Thúy dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Cô thường xuyên tập luyện để duy trì vóc dáng, đồng thời chú trọng chế độ ăn uống khoa học và nghỉ ngơi hợp lý.

Những chuyến du lịch trong và ngoài nước cũng là cách người đẹp tái tạo năng lượng sau thời gian làm việc. Mỗi khi có thời gian rảnh, cô lựa chọn đến những địa điểm yên bình để thư giãn.

Dù ít hoạt động nghệ thuật, Mai Phương Thúy vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí. Cô chỉ tham dự một số sự kiện phù hợp hoặc những chương trình có ý nghĩa, thay vì nhận lời xuất hiện tràn lan như trước.

Hoa hậu Việt Nam 2006 chọn cuộc sống kín tiếng trong những năm gần đây.

Ở tuổi ngoài 30, Mai Phương Thúy vẫn nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái tự tin. Cô luôn xuất hiện với phong cách thanh lịch, hiện đại và giữ được vóc dáng cân đối.

Bên cạnh ngoại hình, điều khiến khán giả yêu mến Mai Phương Thúy còn là lối sống độc lập, bản lĩnh và không chạy theo sự nổi tiếng. Người đẹp nhiều lần chia sẻ quan điểm đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời mong muốn có không gian riêng để phát triển bản thân.

Sắc vóc tuổi 38 của Hoa hậu Mai Phương Thúy.

Sau hai thập kỷ kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, sự kín tiếng cùng hình ảnh một người phụ nữ thành đạt, tự chủ giúp Mai Phương Thuý luôn nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi lần xuất hiện.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss World và vào top 17 chung cuộc, đồng thời giành giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Người đẹp tốt nghiệp ngành Thương mại tại Đại học RMIT Việt Nam. Sau khi đăng quang, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo và điện ảnh trước khi dần chuyển trọng tâm sang kinh doanh, đầu tư.