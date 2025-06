Việt Nam có loại rau là 'vua thảo mộc' giúp giảm huyết áp cao, chống oxy hóa cực tốt

Có một số nghiên cứu cho thấy rằng ngải cứu có tác dụng chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi các gốc tự do. Các gốc tự do là các hạt không ổn định hình thành khi cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng hoặc khi bạn tập thể dục. Hút thuốc, cũng như tiếp xúc với ô nhiễm không khí hoặc ánh nắng mặt trời, có thể làm tăng số lượng các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do gây ra stress oxy hóa, có thể dẫn đến tình trạng viêm, tiểu đường, bệnh tim và ung thư. Bằng cách tiêu thụ chất chống oxy hóa, bạn có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra.