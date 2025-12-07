Việt Nam có thứ bột trắng tinh, nấu gì cũng ngon lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm
Bột năng là một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, nổi tiếng với khả năng tạo độ sánh và dẻo dai cho nhiều món ăn. Tuy nhiên, ít người biết rằng loại bột trắng mịn này còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên.
Hoàn toàn không chứa gluten (gluten-free)
Bột năng, chiết xuất từ củ sắn, là một nguyên liệu hoàn toàn không chứa gluten. Đây là một lợi ích tối quan trọng đối với những người mắc bệnh Celiac, nhạy cảm với gluten, hoặc đang theo chế độ ăn kiêng không gluten. Việc sử dụng bột năng giúp họ có thể tiếp tục chế biến và thưởng thức nhiều loại bánh, súp và món tráng miệng mà không gây ra các vấn đề tiêu hóa hay phản ứng phụ liên quan đến gluten.
Nguồn tinh bột kháng dồi dào
Khi được nấu chín và sau đó làm nguội (một cách chế biến phổ biến với bột năng), một phần tinh bột trong bột năng sẽ chuyển hóa thành tinh bột kháng. Tinh bột kháng không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi thẳng xuống ruột già, hoạt động như một loại chất xơ hòa tan. Nó là nguồn thức ăn tuyệt vời cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp cải thiện hệ vi sinh vật và sức khỏe tiêu hóa tổng thể, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết.
Cải thiện sức khỏe tiêu hóa
Do tính chất nhẹ và dễ tiêu hóa, bột năng là một lựa chọn tuyệt vời cho những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang hồi phục sau bệnh. Nó ít gây kích ứng hơn nhiều loại tinh bột khác và có thể giúp làm dịu niêm mạc ruột. Những người mắc các vấn đề như hội chứng ruột kích thích (IBS) thường thấy bột năng là nguồn carbohydrate dễ dung nạp.
Cung cấp năng lượng nhanh chóng và hiệu quả
Là một nguồn carbohydrate tinh khiết, bột năng cung cấp một lượng năng lượng dồi dào và có thể hấp thụ nhanh chóng. Điều này làm cho nó trở thành nguồn nhiên liệu lý tưởng cho cơ thể, đặc biệt là cho các vận động viên hoặc những người cần bổ sung năng lượng tức thì trước hoặc sau khi thực hiện các hoạt động thể chất cường độ cao, giúp phục hồi cơ bắp và duy trì hoạt động của não bộ.
Cung cấp khoáng chất thiết yếu (sắt và canxi)
Mặc dù chủ yếu là carbohydrate, bột năng vẫn chứa một lượng đáng kể các khoáng chất quan trọng như sắt và canxi. Sắt là yếu tố thiết yếu để sản xuất hemoglobin, giúp vận chuyển oxy trong máu và ngăn ngừa thiếu máu. Trong khi đó, canxi đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì sức khỏe của xương và răng, cũng như chức năng cơ và thần kinh.
Hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh
Đối với những người cần tăng cân hoặc muốn tăng lượng calo một cách an toàn và khỏe mạnh (ví dụ như vận động viên hoặc người bị suy dinh dưỡng), bột năng là một nguồn calo đậm đặc nhưng sạch. Nó giúp bổ sung năng lượng mà không làm tăng đáng kể lượng chất béo bão hòa hoặc cholesterol, hỗ trợ tăng khối lượng cơ thể một cách hiệu quả.
Hỗ trợ tuần hoàn máu và tim mạch
Các thành phần như sắt và vitamin K có trong bột năng gián tiếp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu. Sắt đảm bảo máu được cung cấp oxy đầy đủ, trong khi vitamin K cần thiết cho quá trình đông máu khỏe mạnh, giúp cơ thể kiểm soát các vết thương và duy trì chức năng tuần hoàn ổn định.
Thanh nhiệt và giải độc cơ thể
Đặc biệt là bột sắn dây (một dạng tinh chế cao cấp của bột năng), nó được biết đến rộng rãi trong y học cổ truyền với khả năng thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể. Uống nước sắn dây pha giúp bù nước, giải khát hiệu quả, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm, đồng thời có tác dụng làm dịu một số triệu chứng khó chịu như sốt nhẹ hoặc cảm nắng.
Nữ điều dưỡng 28 tuổi tử vong sau cơn đau ngựcY tế - 17 phút trước
Sau cơn đau tức ngực, cô gái 28 tuổi được đưa vào cấp cứu ngay nhưng các bác sĩ trở tay không kịp. Bệnh nhân diễn tiến nguy kịch và tử vong.
Ăn khoai cả vỏ bổ dưỡng hơn nhưng một nhóm người nên tránh xaSống khỏe - 2 giờ trước
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn khoai cả vỏ giúp cơ thể hấp thụ nhiều hơn 20-30% dưỡng chất so với chỉ ăn phần thịt khoai.
Từ vụ bé 8 tuổi qua đời vì ung thư thận: 5 thói quen ăn uống tàn phá thận, người Việt nhất định phải tránhBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Cô bé mất chỉ 30 ngày sau khi nhập viện vì ung thư thận. Người cha ôm thi thể con, bật khóc nghẹn ngào: “Tất cả là lỗi của tôi!”.
Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống nước cam hằng ngày trong 2 tháng?Sống khỏe - 13 giờ trước
Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng uống khoảng 500ml nước cam nguyên chất mỗi ngày trong hai tháng có thể làm thay đổi hoạt động của hàng nghìn gene trong tế bào miễn dịch.
3 thói quen giúp hạ đường huyết rất đáng học hỏi của người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường tuổi U50Bệnh thường gặp - 15 giờ trước
GĐXH - 3 thói quen tưởng đơn giản nhưng lại giúp người bệnh tiểu đường nhanh chóng ổn định đường huyết: Dùng thuốc chỉ định của bác sĩ, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học và duy trì vận động mỗi ngày.
Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúmY tế - 16 giờ trước
Trong lúc học, bé 8 tuổi bất ngờ gục xuống bàn, yếu nửa người trái. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu cho thấy bệnh nhi bị nhồi máu não (đột quỵ) - bệnh thường gặp ở người lớn.
Tai nạn hy hữu: Đứng lên bồn cầu, bé 8 tuổi bị mảnh vỡ bồn cầu đâm sâu vào lưngBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Bé trai 8 tuổi nhập viện trong tình trạng vết thương sâu ở vùng lưng sau khi bồn cầu bất ngờ vỡ khi em đứng lên treo đồ.
Khám phá sự kiện 'Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil' do Danone và Aptamil tổ chức tại Việt NamSống khỏe - 20 giờ trước
Hướng tới việc giới thiệu hệ sinh thái dinh dưỡng và khẳng định cam kết mang đến dưỡng chất khoa học tối ưu, hỗ trợ sự phát triển của trẻ em Việt, Danone và Aptamil tổ chức sự kiện "Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil" mang thông điệp "Dưỡng chất đồng hành - Phi thường cất bước" tại Quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ TP. Hồ Chí Minh từ 5-7/12/2025.
Cha mẹ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo, bé 14 tuổi bị đột qụy não giữa lớp họcMẹ và bé - 20 giờ trước
Đột quỵ não đang âm thầm tấn công trẻ nhỏ với triệu chứng mơ hồ khiến nhiều gia đình bỏ lỡ thời gian "vàng" cấp cứu.
Ăn thực phẩm này vào buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe hơn bạn nghĩSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Ăn cháo buổi sáng không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng “khởi động” sau một đêm dài mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng ổn định cho đến giúp kiểm soát cân nặng, món ăn quen thuộc này giữ vai trò quan trọng trong một bữa sáng lành mạnh. Dưới đây là 7 lợi ích nổi bật của việc ăn cháo buổi sáng mà bạn nên biết.
Người phụ nữ đột quỵ lúc nửa đêm có biểu hiện trước 10 ngày, nhưng dấu hiệu này nhiều người Việt rất dễ bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Trước 10 ngày phát hiện đột quỵ, người bà C. có biểu hiện đau đầu, chóng mặt... nhưng chưa dùng thuôc điều trị.