Việt Nam có thứ bột trắng tinh, nấu gì cũng ngon lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm

Hoàn toàn không chứa gluten (gluten-free)

Bột năng, chiết xuất từ củ sắn, là một nguyên liệu hoàn toàn không chứa gluten. Đây là một lợi ích tối quan trọng đối với những người mắc bệnh Celiac, nhạy cảm với gluten, hoặc đang theo chế độ ăn kiêng không gluten. Việc sử dụng bột năng giúp họ có thể tiếp tục chế biến và thưởng thức nhiều loại bánh, súp và món tráng miệng mà không gây ra các vấn đề tiêu hóa hay phản ứng phụ liên quan đến gluten.

Nguồn tinh bột kháng dồi dào

Khi được nấu chín và sau đó làm nguội (một cách chế biến phổ biến với bột năng), một phần tinh bột trong bột năng sẽ chuyển hóa thành tinh bột kháng. Tinh bột kháng không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi thẳng xuống ruột già, hoạt động như một loại chất xơ hòa tan. Nó là nguồn thức ăn tuyệt vời cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp cải thiện hệ vi sinh vật và sức khỏe tiêu hóa tổng thể, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Do tính chất nhẹ và dễ tiêu hóa, bột năng là một lựa chọn tuyệt vời cho những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang hồi phục sau bệnh. Nó ít gây kích ứng hơn nhiều loại tinh bột khác và có thể giúp làm dịu niêm mạc ruột. Những người mắc các vấn đề như hội chứng ruột kích thích (IBS) thường thấy bột năng là nguồn carbohydrate dễ dung nạp.

Cung cấp năng lượng nhanh chóng và hiệu quả

Là một nguồn carbohydrate tinh khiết, bột năng cung cấp một lượng năng lượng dồi dào và có thể hấp thụ nhanh chóng. Điều này làm cho nó trở thành nguồn nhiên liệu lý tưởng cho cơ thể, đặc biệt là cho các vận động viên hoặc những người cần bổ sung năng lượng tức thì trước hoặc sau khi thực hiện các hoạt động thể chất cường độ cao, giúp phục hồi cơ bắp và duy trì hoạt động của não bộ.

Cung cấp khoáng chất thiết yếu (sắt và canxi)

Mặc dù chủ yếu là carbohydrate, bột năng vẫn chứa một lượng đáng kể các khoáng chất quan trọng như sắt và canxi. Sắt là yếu tố thiết yếu để sản xuất hemoglobin, giúp vận chuyển oxy trong máu và ngăn ngừa thiếu máu. Trong khi đó, canxi đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì sức khỏe của xương và răng, cũng như chức năng cơ và thần kinh.

Hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh

Đối với những người cần tăng cân hoặc muốn tăng lượng calo một cách an toàn và khỏe mạnh (ví dụ như vận động viên hoặc người bị suy dinh dưỡng), bột năng là một nguồn calo đậm đặc nhưng sạch. Nó giúp bổ sung năng lượng mà không làm tăng đáng kể lượng chất béo bão hòa hoặc cholesterol, hỗ trợ tăng khối lượng cơ thể một cách hiệu quả.

Hỗ trợ tuần hoàn máu và tim mạch

Các thành phần như sắt và vitamin K có trong bột năng gián tiếp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu. Sắt đảm bảo máu được cung cấp oxy đầy đủ, trong khi vitamin K cần thiết cho quá trình đông máu khỏe mạnh, giúp cơ thể kiểm soát các vết thương và duy trì chức năng tuần hoàn ổn định.

Thanh nhiệt và giải độc cơ thể

Đặc biệt là bột sắn dây (một dạng tinh chế cao cấp của bột năng), nó được biết đến rộng rãi trong y học cổ truyền với khả năng thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể. Uống nước sắn dây pha giúp bù nước, giải khát hiệu quả, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm, đồng thời có tác dụng làm dịu một số triệu chứng khó chịu như sốt nhẹ hoặc cảm nắng.