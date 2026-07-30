Cặp bạn thân chất lượng NSND Hồng Vân - Hồng Đào lên phim mới

Con gái Hồng Đào tuổi 24 sống kín tiếng, là chỗ dựa tinh thần của mẹ GĐXH - Hồng Đào đã viết những lời chúc mừng sinh nhật đầy yêu thương gửi đến con gái. Từng câu chữ trong lời nhắn đều tràn ngập tình mẫu tử ấm áp.

Không tiết lộ nội dung hay những nút thắt của câu chuyện, bộ phim "Lên hương" lựa chọn mở ra thế giới nhân vật bằng loạt poster theo từng cặp có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Từ tình mẫu tử, mối quan hệ "mập mờ" đến chuyện tình tuổi trẻ, mỗi khung hình đều là những mảnh ghép có mối gắn kết bền chặt không thể tách rời trong chuỗi cảm xúc của bộ phim.

Sau teaser đầu tiên gây tò mò bằng bầu không khí nhiều ẩn số và video hậu trường lần đầu hé lộ hành trình hình thành dự án, ê-kíp phim điện ảnh "Lên hương" lựa chọn lối tiếp cận trực quan, bộ phim chính thức giới thiệu các nhân vật thành từng cặp có mối liên hệ trực tiếp trong câu chuyện, qua đó từng bước mở ra mạng lưới quan hệ sẽ dẫn dắt toàn bộ hành trình của bộ phim.

Poster NSND Hồng Vân.

Điều đáng chú ý là mỗi poster không tiết lộ diễn biến hay xung đột cụ thể. Thay vào đó, thông qua ánh mắt, khoảng cách, cử chỉ và không gian, từng khung hình đều gợi mở nhiều lớp cảm xúc, từ tình thân, tình yêu đến những mối gắn kết tưởng chừng bình dị nhưng có thể trở thành khởi nguồn của những biến cố lớn. Cách xây dựng này cũng phản ánh tinh thần mà Lên Hương theo đuổi đó chính là phía sau mỗi con người luôn tồn tại những lựa chọn, những bí mật và những sự đánh đổi chưa từng được gọi tên nhưng tất cả đều xuất phát từ tình mẫu tử thiêng liêng, tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa bằng sự chân thành.

Mở đầu loạt poster là hình ảnh "thì thầm, bỏ nhỏ" giữa Bà Mũi - "Hồng Đào" người hành nghề trại hòm và chàng trai tên Tâm chuyên chạy xe giao vịt - Võ Tấn Phát. Cả hai có mối quan hệ "mập mờ" và đồng thuận giao dịch "ngủ hòm cầu vận". Nếu teaser từng gây ấn tượng với hình ảnh Hồng Đào trong diện mạo gai góc và đầy bí ẩn cũng như bầu không khí "ám muội", thì poster giới thiệu nhân vật lần này tiếp tục đào sâu vào lớp tâm lý của nhân vật. Bà Mũi - Tâm trong poster tạo cảm giác vừa thân thiết, vừa lạ lẫm. Đồng thời, poster cũng đánh dấu màn "lột xác" đáng chú ý của cả Hồng Đào lẫn Võ Tấn Phát khi cả hai cùng bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc để hóa thân vào những nhân vật nhiều nội tâm hơn.

NSƯT Tuyết Thu (vai bà Lan) và Võ Tấn Phát (vai Tâm) với mối quan hệ mẹ con đầy hạnh phúc. Không có những chi tiết kịch tính hay biểu cảm nặng nề, poster ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương và tựa vai đầy thân thuộc. Giữa bầu không khí đầy ẩn dụ mà Lên Hương từng gợi mở trước đây, hình ảnh này như một khoảng lặng hiếm hoi, mang đến cảm giác bình yên và ấm áp về tình mẫu tử. Thế nhưng, chính sự bình yên ấy lại khiến người xem không khỏi đặt câu hỏi: Liệu tình mẫu tử sẽ là điểm tựa giúp nhân vật Tâm "giao vịt" - Võ Tấn Phát vượt qua những biến cố phía trước, hay chỉ là ký ức đẹp trước khi mọi thứ dần đổi thay? Việc lựa chọn mở đầu bằng một hình ảnh giàu cảm xúc cũng phần nào cho thấy tình cảm gia đình sẽ là một trong những sợi dây quan trọng xuyên suốt câu chuyện, dẫn dắt mọi diễn biến trong Lên Hương.

Poster nghệ sĩ Hồng Đào.

Cặp đôi Tâm - Ánh (Hạ Anh thủ diễn) cũng là điểm sáng trong phim. Lấy bối cảnh là tiệm làm tóc, nơi Ánh làm việc, poster diễn tả cả 2 nhìn nhau qua tấm gương phản chiếu. Tâm - Ánh trở nên nổi bật, mang lại sắc thái, cảm xúc hoàn toàn khác biệt như chính 2 cái tên của nhân vật. Ánh nhìn Tâm như đang buông lời trêu ghẹo; còn Tâm là ánh mắt ngượng ngùng của một chàng trai cũng đang để ý đến cô gái…. Cặp đôi Võ Tấn Phát - Hạ Anh hứa hẹn sẽ bùng nổ "chems" và trở thành cặp đôi đẹp nhất màn ảnh rộng nửa cuối năm 2026.

Tiếp nối mạng lưới nhân vật là poster của NSND Hồng Vân (vai bà Sáu) và Quốc Khánh (Quang). Trái ngược với cặp mẹ con Bà Lan - Tâm ở trên thì dường như bà Sáu luôn phải kèm cặp, lo lắng, đánh mắng cậu con trai vàng ngọc - Quang với đam mê thổi kèn saxophone. Quang - người sở hữu "thoại câu nào chấn động câu đó" chắc chắn sẽ khiến khán giả có những câu "cửa miệng" và cười té ghế sau khi rời rạp.

Khép lại loạt poster là cặp đôi Quốc Khánh (Quang) và Thiếu Lan (vai Thương), cả hai xuất hiện trong một khoảnh khắc rất đời khi cùng nhìn về một hướng như đang lén lút, bất ngờ trước điều gì đó. Nhìn giao diện trang phục, vai Thương là một cô gái rất cá tính trong thời trang, khác biệt hoàn toàn với Quang dù rằng anh là một cậu ấm con nhà giàu. Nhân vật này cũng đã tạo ra nút thắt tình cảm giữa bà Sáu và Quang.

Điều tạo nên sức gợi của các poster không nằm ở hành động mà ở sự đối lập trong trạng thái của hai nhân vật. Cùng hiện diện trong một khung hình nhưng mỗi người dường như đang theo đuổi những suy nghĩ riêng, mỗi một cái tên của nhân vật cũng phần nào thể hiện được tính cách của họ trong phim. Điểm thú vị của loạt poster lần này nằm ở việc ê-kíp không tập trung giới thiệu từng cá nhân mà lựa chọn hé lộ các nhân vật thông qua những người có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời họ. Từ tình mẫu tử, những mối quan hệ nhiều bí mật cho đến tình yêu tuổi trẻ, mỗi poster đều là một mảnh ghép trong bức tranh lớn mà Lên hương đang từng bước hoàn thiện. Chính cách sắp đặt này cho thấy, trong thế giới của bộ phim, không một số phận nào tồn tại độc lập. Mỗi người đều có sự gắn kết, bổ sung và thay đổi cho nhau.

Được đạo diễn bởi Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông, Lên hương quy tụ dàn diễn viên gồm: Nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan,... cùng nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Lấy cảm xúc con người làm trung tâm trong bối cảnh một nghi lễ đặc biệt của người Việt, bộ phim hứa hẹn mang đến một câu chuyện vừa gần gũi với đời sống, vừa chứa đựng nhiều bất ngờ và những lát cắt cảm xúc.

"Lên hương" dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 18/9/2026.

NSƯT Ốc Thanh Vân: 'Nhiều người nói tôi là NSND Hồng Vân thứ 2' GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân và NSND Hồng Vân không chỉ hoạt động chung sân khấu mà cả 2 còn là những người phụ nữ mạnh mẽ, thấu hiểu và thương nhau.



