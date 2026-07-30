Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’

"Lửa trắng" được xây dựng từ nhiều chuyên án ma tuý điển hình

Lửa trắng theo kế hoạch ban đầu được lấy cảm hứng từ "đại án ma tuý" đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến Oanh Hà - tức bà trùm Vũ Hoàng Oanh. Oanh Hà được biết đến là chị gái bà trùm Dung Hà trong vụ án Năm Cam.

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm với quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi và được xem là một trong những chuyên án ma túy có số lượng bị cáo bị tuyên án tử hình nhiều nhất từng được đưa ra xét xử tại Việt Nam. Kết thúc phiên tòa, 27 bị cáo bị tuyên án tử hình về các tội mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép hơn 626 kg ma túy; 6 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân và 2 bị cáo bị tuyên phạt 20 năm tù.

Tuy nhiên, quá trình phát triển kịch bản, VFC và Ban cố vấn của phim đã lựa chọn hướng tiếp cận mới nhằm tăng tính khái quát, phản ánh chân thực hơn bức tranh đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trong bối cảnh hiện nay, thay vì tái hiện một vụ án cụ thể.

Câu chuyện mở đầu từ sự xuất hiện của một loại ma túy tổng hợp mới mang tên "Bụi Trăng".

Theo đó, câu chuyện mở đầu từ sự xuất hiện của một loại ma túy tổng hợp mới mang tên "Bụi Trăng". Từ những dấu vết ban đầu tưởng như rời rạc, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từng bước bóc gỡ một đường dây tội phạm xuyên quốc gia được tổ chức chặt chẽ, hoạt động nhiều tầng nấc, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đối tượng núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng và các hoạt động kinh doanh để che giấu hành vi phạm tội, tạo nên cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng thực thi pháp luật và các tổ chức tội phạm ma túy hiện đại.

Dù là tác phẩm hư cấu, Lửa trắng được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu nhiều chuyên án điển hình, phản ánh những xu hướng, phương thức và thủ đoạn mới của tội phạm ma túy trong bối cảnh hiện nay. Thông qua đó, bộ phim khắc họa chân thực cuộc đấu tranh đầy cam go và bản lĩnh, trí tuệ, sự kiên cường và những hy sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Nhân vật nào cũng có góc khuất

Là dự án hợp tác giữa Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam, ngay từ những ngày đầu triển khai, Ban Cố vấn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thống nhất quan điểm xuyên suốt: Lửa trắng không được xây dựng theo hướng ca ngợi một chiều hay tô hồng hình ảnh lực lượng Công an, mà phải phản ánh trung thực, khách quan và giàu tính nhân văn về cuộc chiến phòng, chống ma túy.

Lửa trắng không né tránh những mặt trái của cuộc chiến chống ma túy.

Quan điểm này cũng được ông Lê Mạnh - Giám đốc Trung tâm phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam chia sẻ: "Lửa trắng là dự án trọng điểm, có sự quan tâm sâu sát của Đài và sự phối hợp chặt chẽ của Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý. Bộ phim không chỉ tôn vinh những anh hùng thầm lặng mà còn nói lên cả những góc khuất của cuộc chiến. Vì thế, phim không tô hồng hiện thực mà nhìn thẳng vào sự khốc liệt, lằn ranh giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối".

Giám đốc Trung tâm phim truyền hình cũng cho biết, Lửa trắng không né tránh những mặt trái của cuộc chiến chống ma túy. Bộ phim đề cập đến sức cám dỗ của đồng tiền bất chính, những áp lực khắc nghiệt mà cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt, thậm chí cả những trường hợp sa ngã, biến chất.

Tuy nhiên, chính từ đó, bộ phim khẳng định thông điệp xuyên suốt về quyết tâm làm trong sạch lực lượng, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần khắc họa một cuộc đấu tranh vừa quyết liệt, vừa nhân văn, trong đó công lý luôn là giá trị được bảo vệ đến cùng.

Nhân vật Mai của Việt Hoa mang nhiều bỏ bọc bí ẩn.

Một trong những điểm hấp dẫn của Lửa trắng là cách xây dựng hệ thống nhân vật theo hướng đa chiều, phá vỡ lối phân tuyến "chính - tà" quen thuộc. Thay vì những hình mẫu thiện - ác rạch ròi, mỗi nhân vật đều mang trong mình những động cơ, lựa chọn và mâu thuẫn nội tâm riêng, tạo nên nhiều lớp lang tâm lý và khiến diễn biến câu chuyện trở nên khó lường.

Xuyên suốt bộ phim, hàng loạt tình tiết được cài cắm khéo léo với những cú "bẻ lái" bất ngờ, đẩy người xem vào trạng thái liên tục đặt câu hỏi về thân phận, động cơ và vai trò thực sự của từng nhân vật. Chính sự đan xen giữa thật và giả, giữa những gì tưởng như đã rõ ràng nhưng lại ẩn chứa nhiều bí mật, tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim.

Không chỉ đổi mới ở cách xây dựng nhân vật, Lửa trắng còn lựa chọn nhịp kể nhanh, dồn dập, với những màn đấu trí căng thẳng giữa lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cuộc chiến không chỉ diễn ra trên các chuyên án, những cuộc truy bắt hay đối đầu trực diện, mà còn hiện hữu trong từng màn giằng co về tâm lý, từng nước cờ nghiệp vụ và những quyết định đầy áp lực của cả hai phía.

Nhân vật Sương của Cù Thị Trà liên tục mang đến những bất ngờ thú vị.

Đáng chú ý, tuyến phản diện được đầu tư xây dựng với chiều sâu, tạo thế đối trọng rõ nét với tuyến chính diện. Các đối tượng phạm tội không đơn thuần là những kẻ tàn nhẫn hay xảo quyệt, mà được khắc họa như những con người có quá khứ, có những tổn thương, tham vọng và lựa chọn sai lầm. Chính sự phức tạp ấy khiến cuộc đối đầu trong Lửa trắng không chỉ là hành trình phá án, mà còn là sự đối diện giữa công lý và lòng tham, giữa bản lĩnh và cám dỗ, giữa ánh sáng và những góc tối trong bản chất con người.

Bằng cách kết hợp yếu tố trinh thám, hành động với khai thác tâm lý tội phạm và chiều sâu nhân vật, Lửa trắng mang đến một màu sắc mới cho dòng phim hình sự Việt Nam.

Và "tội đồ nào cũng có tương lai"

Nếu như ở nhiều bộ phim hình sự, tuyến phản diện thường được khắc họa chủ yếu qua sự tàn nhẫn, mưu mô và thủ đoạn thì Lửa trắng lựa chọn một cách tiếp cận khác. Các đối tượng phạm tội không chỉ thông minh, lọc lõi và tinh vi trong hành vi mà còn mang trong mình những tổn thương, ký ức và mâu thuẫn nội tâm. Chính những "vùng xám" trong tính cách đã tạo nên những nhân vật vừa đáng sợ, vừa khiến người xem phải suy ngẫm.

Lão Công là ông trùm ma túy khét tiếng nhưng sâu thẳm vẫn là một người cha dành tình yêu vô điều kiện cho con gái.

Những nhân vật như Lão Công, Cương Đen... được xây dựng với nhiều lớp tính cách, không hoàn toàn chìm trong bóng tối mà vẫn còn le lói những giá trị rất đời.

Lão Công là ông trùm ma túy khét tiếng nhưng sâu thẳm vẫn là một người cha dành tình yêu vô điều kiện cho con gái.

Trong đó, nhân vật Cương Đen (Duy Hưng đóng) được ê kíp khắc hoạ khá đậm nét, đa chiều, là mẫu "phản diện nhưng mà tốt".

Cương Đen là tay chân thân tín của Lão Công, một trong những mắt xích quan trọng của mạng lưới tội phạm. Dù vẫn mang dáng dấp của một nhân vật giang hồ nhưng nhân vật này luôn xuất hiện với diện mạo lịch lãm, mặc vest, tóc vuốt keo, giày tây bóng lộn và là một người có học thức.

Về tính cách, Cương Đen là người trọng nghĩa khí, sống theo những nguyên tắc riêng, yêu ghét rõ ràng và luôn coi trọng chữ tín. Nhờ có Cương Đen mà trinh sát Hương Ngọc nhiều phen được giải cứu khỏi những tình huống nguy hiểm.

Vì thế, trên các diễn đàn, Cương Đen nhận được vô số tương tác của khán giả. Đôi khi khán giả quên mất Cương là nhân vật phản diện. Họ khen Duy Hưng hoá thân xuất sắc, nhiều câu nói mà nhân vật dành cho Mai cũng trở thành hot trend.

Đội ngũ cố vấn cho biết, cách xây dựng nhân vật này đã mở ra một hướng tiếp cận giàu tính nhân văn trong bộ phim: đấu tranh với tội phạm không chỉ để triệt phá đường dây, mà còn hướng tới việc cảm hóa con người khi vẫn còn cơ hội.

Mai có rung động trước tình cảm của Cương Đen?

Đây cũng là lý do nhân vật trinh sát Hương Ngọc, trong vỏ bọc Mai – con gái của Lão Công không chỉ thực hiện nhiệm vụ thâm nhập, thu thập chứng cứ mà còn từng bước tác động đến nhận thức, tình cảm và lựa chọn của những người đang đứng bên kia chiến tuyến.

Theo đội ngũ cố vấn, ý tưởng này được hình thành trong quá trình phát triển kịch bản. Đến khoảng tập 5, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã đề xuất cần xây dựng một tuyến nhân vật mang sứ mệnh cảm hóa đối tượng.

Ông cho rằng, mục tiêu cuối cùng của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm không chỉ là bắt giữ, xử lý người phạm tội mà còn là tạo cơ hội để những người còn khả năng thức tỉnh có thể dừng lại trước khi lún sâu hơn vào con đường tội lỗi. Chính tư tưởng đó đã trở thành một trong những thông điệp nhân văn xuyên suốt của Lửa trắng.

Bản lĩnh trinh sát trước "viên đạn bọc nhung"

Tuy nhiên tuyến truyện này cũng tạo nên nhiều tranh luận trong quá trình phát sóng. Khi thân phận thật của trinh sát Hương Ngọc được hé lộ, khán giả không chỉ quan tâm đến diễn biến của chuyên án mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về ranh giới giữa nhiệm vụ và tình cảm.

Mối quan hệ giữa Lão Công và trinh sát Hương Ngọc trong vỏ bọc Mai không đơn thuần là một mắt xích của chuyên án mà còn là phép thử đối với bản lĩnh của người trinh sát khi phải đối diện với những cảm xúc rất đời.



Dù không phải là con gái ruột nhưng Mai từng có lúc xao động vì tình cảm chân thành mà Lão Công dành cho cô con gái thất lạc.

Lão Công là ông trùm ma túy khét tiếng, nhưng sâu trong con người ấy vẫn tồn tại một khoảng trống chưa bao giờ nguôi ngoai. Cái chết của người con trai nhiều năm trước trở thành nỗi ám ảnh và mặc cảm tội lỗi đeo bám ông ta suốt quãng đời còn lại. Bởi vậy, khi bất ngờ biết mình có một cô con gái sau hơn hai mươi năm xa cách, Lão Công dành cho Mai sự yêu thương, che chở và bù đắp bằng tất cả tình cảm chân thành của một người cha.

Lửa trắng có sự hợp tác chặt chẽ giữa VFC và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Giữ vai trò cố vấn cho phim là Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Hùng Vương - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó Cục trưởng và Đại tá Phạm Văn Chình - nguyên Phó Cục trưởng. Ngoài đội ngũ cố vấn, phim còn có sự tham gia của cán bộ thuộc các phòng ban chuyên môn của Cục luôn theo sát đoàn làm phim để góp ý, chỉnh sửa lời thoại, nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến công tác điều tra, phá án.

Ở chiều ngược lại, trinh sát Hương Ngọc cũng mang trong mình những thiếu hụt tình cảm khi sớm mất cha. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc được Lão Công yêu thương, quan tâm như con ruột khiến cô nhiều lần rơi vào trạng thái giằng xé nội tâm. Bên cạnh đó, Cương Đen luôn âm thầm bảo vệ, sẵn sàng che chở mỗi khi Mai gặp nguy hiểm, càng khiến hành trình nằm vùng trở nên phức tạp hơn về mặt cảm xúc.

Chính vì vậy, không ít khán giả đặt câu hỏi: liệu Mai có dao động trước tình cảm của Lão Công, Cương Đen?

Trong một phân cảnh, Hương Ngọc bộc bạch với cấp trên: "Nếu ông ấy (Lão Công) là người gian xảo thì dễ đối phó, nhưng đằng này...". Cấp trên của cô cảm thông với những rung động rất tự nhiên ấy rằng: khi người khác đối xử chân thành với mình thì mình cũng phải ứng xử bằng sự tử tế; nhưng tuyệt đối không được quên rằng đó là kẻ đã gieo rắc cái chết, nước mắt và nỗi đau cho biết bao gia đình vô tội. Chính vì vậy, càng phải kiên quyết đấu tranh để loại trừ tội ác.

Tình tiết cho thấy thử thách lớn nhất của một trinh sát nằm vùng không chỉ là đối mặt với hiểm nguy hay nguy cơ bại lộ thân phận, mà còn là khả năng giữ vững bản lĩnh trước những "viên đạn bọc nhung" – những cám dỗ được che giấu dưới lớp vỏ của tình thân, nghĩa tình và lòng trắc ẩn.