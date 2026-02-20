Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con

Có lần chị chia sẻ: "Trong 2 tuần liên tiếp mỗi ngày chơi 4 tiếng, từ 8h đến 12h, mỗi môn một tiếng tù tì (đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông xen kẽ và bơi lội cố định mỗi ngày). Riêng vụ này thì em "trâu bò" hơn mẹ rồi, nghĩ chơi thể thao 4 tiếng liên tục mỗi ngày kiểu này mẹ chịu. Đấy, các mẹ hỏi sao mấy chị nhà mình chân dài, sao cao thế? Được thừa hưởng gen ba là 1 phần, dinh dưỡng đúng là 1 phần, còn lại là do chơi thể thao miệt mài đó cô chú ơi".