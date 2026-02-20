Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con
GĐXH - CEO Anh Thơ, bà xã Bình Minh, mang giày cao 10 cm nhưng trông vẫn thấp nhất nhà khi chụp ảnh Tết cùng chồng con.
Văn Mai Hương 'Thỏ ơi' không xem hôn nhân là đích đến bắt buộc của hạnh phúcGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Văn Mai Hương lần đâu chạm ngõ điện ảnh nhưng cô đã có thoại viral khắp mạng xã hội với phim "Thỏ ơi". Trong phim là người vợ với nhiều vết xước trong hôn nhân, ngoài đời, nữ ca sĩ lại có quan điểm rất khác.
Một hoa hậu Việt tuổi Ngọ định cư ở trời Tây sống trọn vẹn mỗi ngàyGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương sinh năm 1990 cầm tinh tuổi Ngọ và sau những sóng gió ở giai đoạn đầu của cuộc đời, hiện tại, cô có cuộc sống bình yên, sống trọn vẹn mỗi ngày.
Nam diễn viên 'soái ca' có khả năng siêu nhiên trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?Giải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đang gây chú ý trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" khi có lần đầu tiên vào vai diễn có yếu tố siêu thực.
Quách Ngọc Ngoan quên Tết, Tuấn Trấn di chuyển bằng nạng đi quảng bá phimXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào cùng dàn diễn viên "Báu vật trời cho" phải tích cực tuyên truyền phim Tết. Dù đang đây là dịp gia đình sum vầy nhưng cả ê-kíp phim vẫn cố gắng hết sức để quảng bá phim.
Em gái Cẩm Ly tiết lộ lý do 20 năm 'biến mất' khỏi showbiz ViệtGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Hà Phương - em gái Cẩm Ly mới đây đã tiết lộ việc rời khỏi showbiz Việt. Điều này khiến khán giả khá bất ngờ.
Khoe diện mạo con gái 7 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân thừa nhận một điều khiến fan thích thúGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức ra mắt con gái 7 tháng tuổi, tiết lộ nhiều điều thú vị khiến fan thích thú.
Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoaGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Mùng 3 Tết, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo chỉ đăng vài tấm ảnh áo dài nền nã bên chậu quất ngày xuân, nhưng đủ khiến dân tình xuýt xoa.
Tết Bính Ngọ 2026 của sao Việt có gì đặc biệt?Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Hà Kiều Anh ăn Tết sớm bên Mỹ, trong khi đó vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu đưa con trai từ Canada về Việt Nam đón Tết Nguyên đán.
Khối tài sản của nữ diễn viên đa tài trong "Emily in Paris"Thế giới showbiz - 19 giờ trước
Sau nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu Broadway, truyền hình lẫn điện ảnh, Ashley Park - diễn viên trong series "Emily in Paris" dần khẳng định hình ảnh một nữ diễn viên đa tài, qua đó tích lũy khối tài sản đáng kể.
Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu HuyềnGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Sau một thời gian sinh sống và làm việc ở TP.HCM, Mai Thu Huyền cách đây ít tháng đã quyết định trở về Hà Nội sinh sống. Năm nay, nữ diễn viên có một cái Tết ấm cúng bên gia đình 2 bên nội - ngoại.
Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnhThế giới showbiz
GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.