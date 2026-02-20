Mới nhất
Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con

Thứ sáu, 11:00 20/02/2026 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - CEO Anh Thơ, bà xã Bình Minh, mang giày cao 10 cm nhưng trông vẫn thấp nhất nhà khi chụp ảnh Tết cùng chồng con.

Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con - Ảnh 1.

Gia đình Bình Minh diện áo dài thực hiện bộ ảnh kỷ niệm Tết Bính Ngọ, giữa tháng Hai. Doanh nhân Anh Thơ cho biết mỗi lần chụp ảnh với ông xã và hai con gái, cô 'áp lực nhẹ' vì thường phải mang giày cao từ 10 cm trở lên để không làm 'lệch đội hình' gia đình. Bình Minh cao 1,85 m, con gái đầu 1,76 m, con út 1,66 m còn vợ anh khoảng 1,6 m.

Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con - Ảnh 5.

Con đầu của Bình Minh - An Nhiên - có gương mặt giống mẹ và bà ngoại, chiều cao thừa hưởng từ bố. Bé thứ hai - An Như - được nhận xét như 'bản sao' của diễn viên.

Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con - Ảnh 7.

An Nhiên với ngoại hình xinh xắn, chiều cao lý tưởng được nhiều khán giả kỳ vọng tham gia các cuộc thi nhan sắc hoặc người mẫu, nối nghiệp bố gia nhập showbiz Việt. Tuy nhiên, Bình Minh nói con gái không bị thu hút bởi hào quang của sự nổi tiếng. Cô bé hiện chăm chỉ học hành, ước mơ sau này trở thành kiến trúc sư.

Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con - Ảnh 9.

Gia đình nam diễn viên Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ luôn nhận được sự ngưỡng mộ bởi sự hài hòa, hạnh phúc. Cả hai cùng chăm lo cho 2 cô con gái đang "tuổi ăn tuổi lớn".

Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con - Ảnh 11.

Khi được hỏi về bí quyết tăng chiều cao cho con, bà xã Bình Minh thật thà thú nhận một phần là do bé được thừa hưởng gen cao từ bố, một phần là do đang ở độ tuổi phát triển chiều cao tốt. Bên cạnh đó, cô cũng thông tin thêm bé An Nhiên dành nhiều thời gian để chơi thể thao với các môn như cầu lông, bơi lội, bóng chuyền.

Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con - Ảnh 12.

Có lần chị chia sẻ: "Trong 2 tuần liên tiếp mỗi ngày chơi 4 tiếng, từ 8h đến 12h, mỗi môn một tiếng tù tì (đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông xen kẽ và bơi lội cố định mỗi ngày). Riêng vụ này thì em "trâu bò" hơn mẹ rồi, nghĩ chơi thể thao 4 tiếng liên tục mỗi ngày kiểu này mẹ chịu. Đấy, các mẹ hỏi sao mấy chị nhà mình chân dài, sao cao thế? Được thừa hưởng gen ba là 1 phần, dinh dưỡng đúng là 1 phần, còn lại là do chơi thể thao miệt mài đó cô chú ơi".

Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con - Ảnh 13.

Như vậy có thể thấy ngoài gen di truyền thì việc cho trẻ vận động hàng ngày mang đến lợi ích to lớn, vừa nâng cao sức khỏe, vừa giúp bé phát triển .

Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con - Ảnh 14.

Bên cạnh chăm lo về thể chất, vợ chồng Bình Minh cũng bồi đắp đời sống tinh thần cho các con, dạy dỗ các bé hướng thiện.

Tết Bính Ngọ 2026 của sao Việt có gì đặc biệt?Tết Bính Ngọ 2026 của sao Việt có gì đặc biệt?

GĐXH - Hà Kiều Anh ăn Tết sớm bên Mỹ, trong khi đó vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu đưa con trai từ Canada về Việt Nam đón Tết Nguyên đán.

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu HuyềnTết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền

GĐXH - Sau một thời gian sinh sống và làm việc ở TP.HCM, Mai Thu Huyền cách đây ít tháng đã quyết định trở về Hà Nội sinh sống. Năm nay, nữ diễn viên có một cái Tết ấm cúng bên gia đình 2 bên nội - ngoại.



