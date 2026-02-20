Em gái Cẩm Ly tiết lộ lý do 20 năm 'biến mất' khỏi showbiz Việt
GĐXH - Hà Phương - em gái Cẩm Ly mới đây đã tiết lộ việc rời khỏi showbiz Việt. Điều này khiến khán giả khá bất ngờ.
Hà Phương mới đây đã tổ chúc một minishow ca nhạc "Đón xuân mới", đáng chú ý, bên cạnh sự hiện diện của đông đảo khán giả thân thiết, chương trình còn có sự góp mặt của bố mẹ ruột Hà Phương. Trong khi đó, hai chị em Cẩm Ly và Minh Tuyết vắng mặt do bận công việc dịp Tết.
Gia đình nhỏ của Hà Phương không thể trực tiếp tham dự vì các con đang đi học, còn ông xã bận việc riêng. Tuy vậy, nữ ca sĩ vẫn nhận được sự tiếp sức tinh thần đặc biệt qua những đoạn video chúc mừng ngắn, ghi lại hình ảnh các con gửi lời động viên, mang đến cảm giác ấm áp và cho thấy hậu phương vững chắc phía sau hành trình nghệ thuật của cô.
Hà Phương trở lại với minishow "Đón xuân mới".
Mở màn chương trình, Hà Phương đưa khán giả hòa mình vào không gian lãng mạn khi xuất hiện bên chiếc piano trong bộ váy công chúa trắng tinh khôi. Nữ ca sĩ vừa tự tay đệm đàn, vừa cất lên ca khúc Tình nhớ (sáng tác Trịnh Công Sơn) bằng giọng hát ngọt ngào, mở ra những rung cảm đầu tiên cho đêm nhạc. Với ánh sáng vàng ấm lan tỏa khắp sân khấu, hòa quyện cùng hình ảnh trên màn hình LED, tạo nên một không gian tinh tế, dịu dàng, nhẹ nhàng dẫn dắt khán giả bước vào mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình.
Bên cạnh giọng ca quen thuộc, sự xuất hiện của Trương Minh Cường cũng mang đến một màu sắc mới mẻ cho chương trình. Vốn được khán giả biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên điện ảnh và truyền hình, lần xuất hiện này của anh trong vai trò ca sĩ đã tạo nên sự tò mò và thích thú đặc biệt.
Trên sân khấu minishow Hà Phương "Đón xuân mới", Trương Minh Cường lần lượt thể hiện hai ca khúc Đổi thay và Hát lắng nghe mùa xuân về, với phong cách trình diễn chậm rãi, sâu lắng và giàu cảm xúc. Không phô diễn kỹ thuật, nam nghệ sĩ lựa chọn cách hát mộc mạc, chân thành, tập trung vào việc truyền tải nội dung ca khúc và cảm xúc cá nhân.
Ngay sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục với chuỗi ca khúc trữ tình được phối mới, vừa giữ tinh thần nguyên bản, vừa mang hơi thở hiện đại, giúp khán giả cảm nhận rõ sự làm mới trong tư duy âm nhạc.
Chuỗi tiết mục này được xây dựng như một hành trình hồi ức thanh xuân, bắt đầu từ những rung động trong veo, đi qua kỷ niệm học trò, những ước nguyện đầu xuân và khép lại bằng trải nghiệm cảm xúc của tuổi trưởng thành. Nhờ đó, mỗi ca khúc không chỉ là một màn trình diễn riêng lẻ, mà trở thành một mảnh ghép trong câu chuyện âm nhạc đầy hoài niệm và chiều sâu mà Hà Phương dành tặng khán giả.
Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Trần Sang bên cạnh Hà Phương mang đến một trong những tiết mục giàu cảm xúc và được khán giả mong đợi nhất của chương trình. Gắn bó với nhau suốt nhiều năm trên sân khấu và trong cuộc sống, cả hai không chỉ là bạn diễn ăn ý mà còn là những người bạn đồng hành thân thiết trong hành trình nghệ thuật.
Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn để lại dấu ấn sâu sắc với hoạt động thiện nguyện dành cho các em nhỏ mồ côi do đại dịch COVID-19.
Ngay trên sân khấu, Hà Phương đã trực tiếp trao tặng những phong bao lì xì cùng những phần quà, dành thời gian trò chuyện, động viên các em. Khoảnh khắc nữ ca sĩ ôm các em nhỏ trong đêm Giao thừa khiến nhiều khán giả xúc động.
Nữ ca sĩ bộc bạch: "Mỗi lần gặp các em, tôi luôn có cảm giác vừa thương, vừa trân trọng nghị lực sống của các con. Được đón Giao thừa cùng các em trong không gian âm nhạc ấm áp như thế này là điều khiến tôi rất xúc động. Tôi mong rằng những món quà nhỏ hôm nay sẽ tiếp thêm cho các em niềm tin, sự ấm áp và động lực để bước tiếp trong cuộc sống và tôi chỉ mong các em luôn cảm nhận được rằng mình không đơn độc, rằng vẫn có rất nhiều người yêu thương và đồng hành. Phương cũng xin cảm ơn đạo diễn Mỹ Khanh đã kết nối các em với Phương".
Khoảnh khắc giản dị nhưng chân thành ấy đã góp phần tạo nên chiều sâu cho đêm nhạc, để minishow Hà Phương "Đón xuân mới" không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là nơi lan tỏa sự sẻ chia và tình người trong thời khắc đầu năm.
Khép lại chương trình, toàn bộ nghệ sĩ cùng Hà Phương hòa giọng trong ca khúc Chúc xuân tài lộc, mang đến không khí sum vầy trọn vẹn. Giai điệu rộn ràng vang lên như lời chúc an lành, may mắn gửi đến khán giả khi năm mới vừa gõ cửa, khép lại đêm nhạc bằng cảm xúc ấm áp và hân hoan.
Chia sẻ sau đêm diễn, "nữ ca sĩ tỉ phú" Hà Phương cho biết minishow lần này đánh dấu hành trình trở lại sân khấu sau hơn hai thập kỷ ưu tiên cho gia đình. Việc tổ chức một đêm nhạc riêng vào thời khắc Giao thừa, theo cô, là cách tri ân khán giả đã luôn đồng hành và chờ đợi mình suốt nhiều năm.
Chia sẻ về lý do đến thời điểm này mới quyết định thực hiện minishow tại Việt Nam, Hà Phương bộc bạch: "Suốt nhiều năm qua, tôi dành phần lớn thời gian cho gia đình và việc chăm sóc các con. Khi các con còn nhỏ, tôi gần như gác lại nhiều dự định nghệ thuật để ở bên con nhiều nhất có thể. Trong tuần, tôi vừa lo cho con vừa quán xuyến công việc, còn ông xã thì bận rộn nên chỉ có thể dành thời gian cho gia đình vào cuối tuần. Vì vậy, tôi luôn muốn giữ trọn những ngày cuối tuần cho sự sum họp, cho những bữa cơm và khoảnh khắc bên nhau".
Nữ ca sĩ cho biết, khi các con nay đã lớn và tự lập hơn, cô mới cảm thấy bản thân có thêm sự an tâm để quay lại với đam mê một cách trọn vẹn.
"Đến bây giờ, khi các con đã trưởng thành hơn, tôi mới thấy mình có thể yên tâm trở lại sân khấu, sống lại với tình yêu nghề đã theo mình từ những ngày đầu. Minishow lần này không chỉ là một đêm diễn, mà còn là dấu mốc để tôi tự cho phép bản thân được trở về với âm nhạc, sau một chặng đường dài ưu tiên cho gia đình" Hà Phương chia sẻ.
