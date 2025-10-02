Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ
GĐXH - Ca sĩ Mỹ Tâm, MC Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ Việt tiếp tục đóng góp hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.
Trước những thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (bão số 10) gây ra tại các tỉnh miền Trung và Bắc Bộ, nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ. Cụ thể, ca sĩ Mỹ Tâm đóng góp 500 triệu đồng cho Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN). "Bằng tất cả tấm lòng, tôi xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương. Cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua được những mất mát đau thương và có cuộc sống bình yên, ổn định" - Ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ.
Nghệ sĩ Trường Giang cũng ủng hộ 300 triệu với lời nhắn: "Chung tay cùng bà con, mong mọi người bình an nhé". Gia đình đạo diễn Lý Hải - Minh Hà cũng gửi 300 triệu mong bà con vùng bão sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Hoàng Hải và nhạc sĩ Tú Dưa mỗi người cũng đóng góp 100 triệu gửi tới UBMTTQVN.
Trên trang cá nhân, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won thông báo chuyển 500 triệu đồng đến Ban Cứu trợ Trung ương - UBMTTQVN. "Xin được góp một chút sức mình trong công cuộc giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua bão lũ. Mong mọi người hãy cùng chung tay. Chúng ta mỗi người một ít thôi nhưng mọi người cùng làm, bà con sẽ nhận được nhiều" - MC Trấn Thành chia sẻ.
Trước đó, “Gia đình Hoa dâm bụt” gồm Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik, tiếp tục khẳng định tinh thần sẻ chia, để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng. Theo thông tin được chia sẻ, Đức Phúc đã đóng góp 1 tỷ đồng, Hòa Minzy ủng hộ 300 triệu và Erik góp 100 triệu đồng. Tổng số tiền mà bộ ba gửi đến bà con vùng bão lũ lên đến 1,4 tỷ đồng.
Ca sĩ Tùng Dương cùng nhóm bạn thân thiết đã cùng nhau quyên góp được số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại 5 tỉnh thành đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hoá.
Ca sĩ Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ tham gia giải Pickleball và quyên góp được 500 triệu đồng để gửi tới đồng bào đang chịu thiệt hại vì bão lũ trên cả nước. Ca sĩ Duy Mạnh cũng đóng góp 300 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống thiên tai - UBMTTQVN với mong muốn ủng hộ người dân Thanh Hóa.
Hành động của các nghệ sĩ không chỉ mang lại nguồn lực thiết thực mà còn lan tỏa thông điệp đoàn kết, khích lệ mọi người cùng chung tay vượt qua hoạn nạn. Hy vọng với sự hỗ trợ kịp thời, các tỉnh bị ảnh hưởng sẽ nhanh chóng ổn định cuộc sống.
