Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ

Thứ năm, 11:00 02/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Mỹ Tâm, MC Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ Việt tiếp tục đóng góp hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (bão số 10) gây ra tại các tỉnh miền Trung và Bắc Bộ, nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ. Cụ thể, ca sĩ Mỹ Tâm đóng góp 500 triệu đồng cho Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN). "Bằng tất cả tấm lòng, tôi xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương. Cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua được những mất mát đau thương và có cuộc sống bình yên, ổn định" - Ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ.

Mỹ Tâm và các nghệ sĩ Việt chung tay hỗ trợ người dân vùng bão lũ - Ảnh 1.

Ca sĩ Mỹ Tâm đã đóng góp 500 triệu đồng để giũ đỡ người dân vùng bão lũ.

Nghệ sĩ Trường Giang cũng ủng hộ 300 triệu với lời nhắn: "Chung tay cùng bà con, mong mọi người bình an nhé". Gia đình đạo diễn Lý Hải - Minh Hà cũng gửi 300 triệu mong bà con vùng bão sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Hoàng Hải và nhạc sĩ Tú Dưa mỗi người cũng đóng góp 100 triệu gửi tới UBMTTQVN.

Trên trang cá nhân, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won thông báo chuyển 500 triệu đồng đến Ban Cứu trợ Trung ương - UBMTTQVN. "Xin được góp một chút sức mình trong công cuộc giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua bão lũ. Mong mọi người hãy cùng chung tay. Chúng ta mỗi người một ít thôi nhưng mọi người cùng làm, bà con sẽ nhận được nhiều" - MC Trấn Thành chia sẻ.

Mỹ Tâm và các nghệ sĩ Việt chung tay hỗ trợ người dân vùng bão lũ - Ảnh 2.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won đã thông báo chuyển 500 triệu đồng đến Ban Cứu trợ Trung ương - UBMTTQVN.

Trước đó, “Gia đình Hoa dâm bụt” gồm Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik, tiếp tục khẳng định tinh thần sẻ chia, để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng. Theo thông tin được chia sẻ, Đức Phúc đã đóng góp 1 tỷ đồng, Hòa Minzy ủng hộ 300 triệu và Erik góp 100 triệu đồng. Tổng số tiền mà bộ ba gửi đến bà con vùng bão lũ lên đến 1,4 tỷ đồng.

Ca sĩ Tùng Dương cùng nhóm bạn thân thiết đã cùng nhau quyên góp được số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại 5 tỉnh thành đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hoá.

Mỹ Tâm và các nghệ sĩ Việt chung tay hỗ trợ người dân vùng bão lũ - Ảnh 3.

Ca sĩ Tùng Dương cùng nhóm bạn thân thiết đã quyên góp được số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Ca sĩ Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ tham gia giải Pickleball và quyên góp được 500 triệu đồng để gửi tới đồng bào đang chịu thiệt hại vì bão lũ trên cả nước. Ca sĩ Duy Mạnh cũng đóng góp 300 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống thiên tai - UBMTTQVN với mong muốn ủng hộ người dân Thanh Hóa.

Hành động của các nghệ sĩ không chỉ mang lại nguồn lực thiết thực mà còn lan tỏa thông điệp đoàn kết, khích lệ mọi người cùng chung tay vượt qua hoạn nạn. Hy vọng với sự hỗ trợ kịp thời, các tỉnh bị ảnh hưởng sẽ nhanh chóng ổn định cuộc sống. 

Mỹ Tâm và các nghệ sĩ Việt chung tay hỗ trợ người dân vùng bão lũ - Ảnh 4.Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10

GĐXH - Tùng Dương, Đức Phúc, Tuấn Hưng, Duy Mạnh... cùng đông đảo nghệ sĩ đã ngay lập tức có hành động chung tay hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 10.

Mỹ Tâm và các nghệ sĩ Việt chung tay hỗ trợ người dân vùng bão lũ - Ảnh 5.Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

GĐXH - Trong tập 24 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khi "tổng tài" Trường lại tìm đến tận nhà trọ cô ở để níu kéo tình cảm.

Mỹ Tâm và các nghệ sĩ Việt chung tay hỗ trợ người dân vùng bão lũ - Ảnh 6.'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

GĐXH - Chương trình truyền hình thực tế "Tân binh toàn năng" sẽ chính thức lên sóng VTV3 lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 4/10.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10

Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10

Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Cùng chuyên mục

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Giải trí - 41 phút trước

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp cô có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua.

'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?

'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 20 năm rút lui khỏi showbiz, Lê Tuấn hiếm hoi xuất hiện và chia sẻ về cuộc sống ở tuổi U70.

Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025

Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Vượt qua nhiều ứng viên "nặng ký" trên thế giới, đại diện nhan sắc Việt Nam – Hoa hậu Hương Giang gây bất ngờ khi được dự đoán xếp hạng cao tại Miss Universe 2025.

NSND Trần Hiếu nhập viện

NSND Trần Hiếu nhập viện

Giải trí - 4 giờ trước

Cách đây hơn 2 tuần, NSND Trần Hiếu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng. Hiện ông điều trị suy thận tại Bệnh viện Lão khoa trung ương.

Hình ảnh 'hở bạo' gợi cảm ở tuổi 49 của Trương Ngọc Ánh

Hình ảnh 'hở bạo' gợi cảm ở tuổi 49 của Trương Ngọc Ánh

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây khoe hình ảnh 'hở bạo' ở tuổi 49 khiến khán giả ngỡ ngàng. Nhan sắc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên vẫn trẻ trung, gợi cảm.

Xúc động dòng chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về NSND Thế Hiển

Xúc động dòng chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về NSND Thế Hiển

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ nỗi tiếc thương khi NSND Thế Hiển ra đi do bệnh ung thư. Những kỷ niệm và tác phẩm của ông sẽ mãi sống trong lòng khán giả.

Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnh

Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnh

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng.

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là nghệ sĩ giàu tình cảm, anh dành trọn sự yêu thương cho gia đình, trong đó có cô con gái nuôi đặc biệt.

Tiết lộ cuộc sống tuổi 80 của 'giọng đọc huyền thoại VTV'

Tiết lộ cuộc sống tuổi 80 của 'giọng đọc huyền thoại VTV'

Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước

NSƯT Thanh Hùng chia sẻ về hành trình gắn bó với VTV, từ đam mê truyền hình thời thơ ấu đến sự nghiệp rực rỡ và cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 80.

Vợ diễn viên Phương Nam - Tạ phim 'Mưa đỏ' ngoài đời ra sao?

Vợ diễn viên Phương Nam - Tạ phim 'Mưa đỏ' ngoài đời ra sao?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Nam - anh Tạ của "Mưa đỏ" mới đây đã có cuộc họp fan meeting và chia sẻ về vợ. Nam diễn viên cho biết chính cô là người hướng anh đến những điều tích cực, luôn lạc quan trong cuộc sống.

Xem nhiều

Mẹ chồng và mẹ đẻ H'Hen Niê gây chú ý

Mẹ chồng và mẹ đẻ H'Hen Niê gây chú ý

Giải trí

GĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của mẹ chồng và mẹ đẻ bên cháu gái 10 ngày tuổi.

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Câu chuyện văn hóa
Con gái Trương Ngọc Ánh lên kế hoạch để kế nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của bà nội

Con gái Trương Ngọc Ánh lên kế hoạch để kế nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của bà nội

Giải trí
Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?

Giải trí
Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top