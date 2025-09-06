Phim 'Mưa đỏ' cán mốc hơn 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Trấn Thành, soán ngôi phim Lý Hải

Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến ngày 5/9, Mưa đỏ đã đạt mốc doanh thu hơn 508 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp.

Với thành tích này, Mưa đỏ trở thành tác phẩm đạt 500 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử màn ảnh Việt, phá kỷ lục phim Mai của Trấn Thành (bộ phim mất hơn 20 ngày để chạm mốc doanh thu 500 tỷ đồng), vượt qua doanh số 482 tỷ đồng Lật Mặt 7 của Lý Hải.

Dù đã qua kỳ nghỉ lễ, mức tăng trưởng doanh thu của Mưa đỏ vẫn ổn định, áp đảo nhiều phim xếp sau trên bảng xếp hạng như Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Cô dâu ma...

Mưa đỏ cán mốc hơn 500 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp (Nguồn: Box Office Vietnam)

Ra mắt ngày 22/8, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành hiện tượng phòng vé khi liên tục tạo ra các kỷ lục về doanh thu. Theo thống kê, phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày ra rạp. Vào 2 ngày lễ 1/9 và 2/9, Mưa đỏ ghi nhận doanh thu tới 50 tỷ đồng/ngày, vượt qua Mai của Trấn Thành (gần 44 tỷ đồng trong ngày 14/2/2024) để trở thành tác phẩm có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử màn ảnh Việt. Sau 10 ngày công chiếu bộ phim cán mốc 300 tỷ đồng, nhanh hơn Nhà bà Nữ (11 ngày), Bố già (16 ngày).

Với sức hút mạnh mẽ, Mưa đỏ được dự đoán sẽ sớm vượt qua kỷ lục của Mai (551 tỷ đồng) để trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử màn ảnh Việt.

Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, là phim về đề tài chiến tranh cách mạng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...

Trong những năm gần đây, dòng phim chiến tranh cách mạng đang có bước hồi sinh mạnh mẽ trên màn ảnh Việt. Đào, phở và piano (2024) của đạo diễn Phi Tiến Sơn thu về gần 21 tỷ đồng; Địa đạo (2025) của Bùi Thạc Chuyên gây tiếng vang lớn với doanh thu 172 tỷ đồng.

Nối tiếp thành công đó, thành công của Mưa đỏ phản ánh rõ rệt nhu cầu ngày càng tăng của khán giả đối với những bộ phim lịch sử được đầu tư nghiêm túc, cả về quy mô lẫn chiều sâu nghệ thuật. Bộ phim cũng nhận được nhiều lợi khen ngợi của giới chuyên môn, trở thành đề tài đứng đầu về độ thảo luận trên mạng xã hội.

