Phim 'Mưa đỏ' cán mốc hơn 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Trấn Thành, soán ngôi phim Lý Hải
GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn ra rạp, Mưa đỏ cho thấy sức hút mạnh mẽ khi liên tục xô đổ các kỷ lục phòng vé Việt.
Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến ngày 5/9, Mưa đỏ đã đạt mốc doanh thu hơn 508 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp.
Với thành tích này, Mưa đỏ trở thành tác phẩm đạt 500 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử màn ảnh Việt, phá kỷ lục phim Mai của Trấn Thành (bộ phim mất hơn 20 ngày để chạm mốc doanh thu 500 tỷ đồng), vượt qua doanh số 482 tỷ đồng Lật Mặt 7 của Lý Hải.
Dù đã qua kỳ nghỉ lễ, mức tăng trưởng doanh thu của Mưa đỏ vẫn ổn định, áp đảo nhiều phim xếp sau trên bảng xếp hạng như Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Cô dâu ma...
Ra mắt ngày 22/8, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành hiện tượng phòng vé khi liên tục tạo ra các kỷ lục về doanh thu. Theo thống kê, phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày ra rạp. Vào 2 ngày lễ 1/9 và 2/9, Mưa đỏ ghi nhận doanh thu tới 50 tỷ đồng/ngày, vượt qua Mai của Trấn Thành (gần 44 tỷ đồng trong ngày 14/2/2024) để trở thành tác phẩm có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử màn ảnh Việt. Sau 10 ngày công chiếu bộ phim cán mốc 300 tỷ đồng, nhanh hơn Nhà bà Nữ (11 ngày), Bố già (16 ngày).
Với sức hút mạnh mẽ, Mưa đỏ được dự đoán sẽ sớm vượt qua kỷ lục của Mai (551 tỷ đồng) để trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử màn ảnh Việt.
Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, là phim về đề tài chiến tranh cách mạng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...
Trong những năm gần đây, dòng phim chiến tranh cách mạng đang có bước hồi sinh mạnh mẽ trên màn ảnh Việt. Đào, phở và piano (2024) của đạo diễn Phi Tiến Sơn thu về gần 21 tỷ đồng; Địa đạo (2025) của Bùi Thạc Chuyên gây tiếng vang lớn với doanh thu 172 tỷ đồng.
Nối tiếp thành công đó, thành công của Mưa đỏ phản ánh rõ rệt nhu cầu ngày càng tăng của khán giả đối với những bộ phim lịch sử được đầu tư nghiêm túc, cả về quy mô lẫn chiều sâu nghệ thuật. Bộ phim cũng nhận được nhiều lợi khen ngợi của giới chuyên môn, trở thành đề tài đứng đầu về độ thảo luận trên mạng xã hội.
Thiếu tướng 95 tuổi ra mắt hồi ký 'Chiến trường và quê hương'Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 95, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai ra mắt hồi ký "Chiến trường và quê hương".
Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mớiXem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.
NSND Tự Long biểu diễn tại Chương trình chính luận nghệ thuật 'Bản hùng ca chiến thắng'Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - "Bản hùng ca chiến thắng" là chương trình chính luận nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 80 năm truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 2): Tú tiếp tục gây họa khi đánh người khácXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 "Cách em 1 milimet", Tú tiếp tục gây họa khi đánh người khác, sau đó cô bé gặp nguy hiểm khi bị ngã khỏi thuyền.
Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mớiXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây lại ra mắt khán giả một ca khúc mới. Ca khúc này được viết cùng lúc với hai bản hits lớn dịp Quốc khánh 2/9. Ca khúc mang tên "Vỡ mộng đời".
Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê KhánhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Quốc Trường và Lê Khánh sẽ có những màn đối diễn ăn ý, hứa hẹn trở thành cặp đôi hot của màn ảnh rộng tháng 10.
Thiếu tá Huy quyết kiểm tra trang trại lợn Hồng PhátXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 22 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân và Thiếu tá Huy muốn kiểm tra trại lợn của công ty Hồng Phát nhưng bị từ chối.
Bộ phim 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào tối nay (4/9)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim truyền hình dài tập "Cách em 1 milimet" sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 20h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần, bắt đầu từ 4/9.
Cận cảnh body khi 'cởi áo' của dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh AnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 5 của Sao nhập ngũ, ở cảnh vượt sông, dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh Anh tự tin khoe body.
Phó chủ tịch xã tìm cách đổ lỗi nguyên nhân cá chết là do thiếu oxyXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 21 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân cho cấp dưới dùng tiền để xoa dịu người dân, đồng thời công bố kết quả nguyên nhân cá chết là do thời tiết và thiếu oxy.
Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê KhánhXem - nghe - đọc
GĐXH - Quốc Trường và Lê Khánh sẽ có những màn đối diễn ăn ý, hứa hẹn trở thành cặp đôi hot của màn ảnh rộng tháng 10.