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Những đứa trẻ EQ thấp thường lớn lên từ gia đình có 3 kiểu cha mẹ này

Thứ ba, 09:50 23/06/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Một đứa trẻ EQ thấp đôi khi không phải do tính cách, mà bắt nguồn từ môi trường sống.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, nếu cha mẹ thường xuyên thể hiện cách quản lý cảm xúc tiêu cực, trẻ có thể dần hình thành những thói quen EQ thấp như nóng giận, thiếu đồng cảm hoặc khó hòa hợp với người khác.

Một ví dụ dễ thấy là khi trẻ vô tình xảy ra va chạm trong lúc vui chơi. Một người mẹ bình tĩnh hướng dẫn con xin lỗi và giải quyết nhẹ nhàng sẽ giúp trẻ học được sự bao dung. Ngược lại, nếu cha mẹ lập tức tức giận, trách móc hoặc đổ lỗi cho người khác, trẻ có thể học cách đối diện với mâu thuẫn bằng sự cực đoan thay vì thấu hiểu.

Vì vậy, cách cha mẹ phản ứng trước những tình huống hàng ngày có ảnh hưởng rất lớn đến EQ của con.

Những đứa trẻ EQ thấp thường lớn lên từ gia đình có 3 kiểu cha mẹ này - Ảnh 1.

Những đứa trẻ EQ thấp thường lớn lên từ gia đình có 3 kiểu cha mẹ này - Ảnh 1.4 hành vi của người EQ thấp trong mùa hè khiến người khác khó chịu

GĐXH - Thời tiết oi bức mùa hè dễ khiến cảm xúc bị ảnh hưởng và người EQ thấp thường bộc lộ rõ những thói quen thiếu tinh tế khiến người khác cảm thấy mệt mỏi.

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