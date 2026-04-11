Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won gây chói mắt

Trên trang cá nhân mới đây, Trấn Thành chia sẻ loạt hình ảnh tay trong tay dự sự kiện cùng bà xã Hari Won. Cặp đôi diện trang phục đồng điệu, thu hút mọi ánh nhìn. Hari Won được khen nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp như công chúa. Ngoài ra, cặp đôi quyền lực còn gây chú ý khi chụp ảnh cận đôi bàn tay đeo hai chiếc đồng hồ đắt giá.

Một tài khoản "bóc giá": "Bên trái tay của Hari là Chopard Happy Diamond Round bezel (custom) trị giá 1,5 tỷ đồng. Bên phải tay A Xìn là Franck Muller mà cũng là dạng custom rồi". Một tài khoản khác tiết lộ, phiên bản đồng hồ đính kim cương của Trấn Thành có giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Nhiều người dùng cũng để lại bình luận khen ngợi: "Bức ảnh bằng một căn chung cư"; "Nhìn hai tay của hai người em biết hoành tráng cỡ nào rồi"; "Gần 10h đêm rồi mà chói mắt quá anh ơi"...

Bức ảnh phát ra tiền tỷ của vợ chồng Trấn Thành.

Từ lâu Trấn Thành đã nổi danh là tay chơi đồng hồ hàng hiệu đắt giá. Trong đó phải kể đến chiếc Patek Philippe Nautilus 5724G, là mẫu cao cấp trong bộ sưu tập đồng hồ của Trấn Thành, với vỏ vàng trắng 18K nguyên khối. Bezel nạm 44 viên kim cương cắt baguette, mặt số xanh đen gradient hiệu ứng đại dương, thêm 6 viên kim cương chỉ giờ và 2 mặt số phụ cho chronograph. Giá dao động 6-9 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

Trấn Thành còn sở hữu Jacob & Co. Opera Godfather giới hạn 88 chiếc toàn cầu. Vỏ sapphire trong suốt khung vàng hồng 18K, lộ rõ chuyển động bên trong. Tích hợp lồng tourbillon 3 chiều xoay liên tục và tính năng phát nhạc độc đáo. Bộ máy cơ phức tạp, cho phép quan sát cơ cấu vận hành. Chất liệu cao cấp đảm bảo độ bền, giá trên 12 tỷ đồng.

Trấn Thành và Rolex Rainbow Daytona Everose Gold.

Rolex Rainbow Daytona Everose Gold mang màu sắc cầu vồng. Bezel nạm 36 viên đá quý cắt baguette đa sắc, vỏ dây vàng hồng 18K, thêm 56 viên kim cương trên núm vấu. Giá bán lẻ khoảng 2,3 tỷ đồng đồng (100.000 USD), thị trường thứ cấp lên đến 23 tỷ đồng (1 triệu USD) năm 2022.

