NSND Minh Châu: 'Trấn Thành rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý khán giả'

Chuyện chưa kể hậu trường phim có sự góp mặt của NSND Minh Châu và Quốc Tuấn Phạm Ngọc Lân - đạo diễn ''Phim đầu tay xuất sắc nhất'' LHP Berlin "Cu li không bao giờ khóc" lần đầu tiết lộ chuyện hậu trường bộ phim có sự góp mặt của NSND Minh Châu, diễn viên Quốc Tuấn.

Trong cuộc trò chuyện cởi mở với Gia đình&Xã hội, NSND Minh Châu chia sẻ về cơ duyên đến với vai diễn, những thay đổi của điện ảnh Việt qua nhiều thế hệ, cũng như góc nhìn của bà trước sự thành công của các đạo diễn trẻ và những bộ phim đạt doanh thu lớn tại phòng vé thời gian gần đây.

NSND Minh Châu: Thành công của Trấn Thành là điều dễ hiểu

Thưa NSND Minh Châu, gần đây khán giả khá bất ngờ khi thấy bà trở lại với vai bà quản gia trong bộ phim "Kế ước bán dâu". Cơ duyên nào đưa bà đến với vai diễn này?

- Đây là một cơ duyên với tôi, khi đoàn phim liên hệ mời tham gia, tôi nghĩ chắc họ đã xem những bộ phim trước đây của mình và cảm thấy phù hợp với nhân vật. Vai bà quản gia trong phim không có quá nhiều lời thoại, chủ yếu thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ và thần thái. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi hứng thú, bởi tôi luôn thích những nhân vật có chiều sâu tâm lý, dù xuất hiện không nhiều.

Những hình ảnh của NSND Minh Châu trong những thước phim đi cùng năm tháng của bà như: Cô gái trên sống, Người đàn bà nghịch cát... (Ảnh do NVCC)

Nhiều khán giả nhận xét rằng nhân vật bà quản gia trong phim ban đầu tạo cảm giác như một "trùm cuối", nhưng càng về sau càng bộc lộ sự trung thành và nội tâm phức tạp. Bà tiếp cận vai diễn này như thế nào?

- Tôi nghĩ sức hấp dẫn của nhân vật nằm ở chỗ đó. Khi xem phim, khán giả có thể nghi ngờ, có thể cảm thấy nhân vật này rất bí ẩn, thậm chí đáng sợ. Nhưng thực ra bà quản gia lại là một người cực kỳ trung thành với chủ. Tôi cố gắng thể hiện những lớp tâm lý đó thông qua ánh mắt và trạng thái của nhân vật. Đôi khi chỉ cần một cái nhìn, một cử động nhỏ cũng có thể nói lên rất nhiều điều.

Hình ảnh thời trẻ của NSND Minh Châu.

Sau nhiều năm gắn bó với điện ảnh, bà nhận thấy cách làm phim bây giờ khác với trước đây ra sao?

- Về quy trình thì cũng không khác quá nhiều. Vẫn là những bước chuẩn bị, tập kịch bản, quay phim, hậu kỳ… Tuy nhiên, mỗi đạo diễn có một phong cách làm việc khác nhau. Có người quay rất nhiều lần một cảnh, có khi đến hàng chục "đúp" để tìm ra khoảnh khắc tốt nhất. Có người lại chỉ cần một vài lần là xong. Người diễn viên phải thích nghi với cách làm việc của từng đạo diễn.

Điện ảnh Việt Nam gần đây chứng kiến sự bùng nổ của nhiều bộ phim có doanh thu lớn. Theo bà, yếu tố nào giúp một bộ phim thu hút khán giả?

- Đây là câu hỏi rất khó. Có những bộ phim đoạt nhiều giải thưởng quốc tế nhưng khán giả lại không xem nhiều. Ngược lại, có những phim không tham gia nhiều liên hoan nhưng lại rất thành công ở phòng vé. Theo tôi, điều quan trọng là làm sao để tác phẩm vừa truyền tải được suy nghĩ của đạo diễn, vừa chạm đến cảm xúc của khán giả. Khi người làm phim hiểu được đời sống và tâm lý người xem, họ sẽ tìm được cách kể chuyện phù hợp.

Một số đạo diễn như Trấn Thành có nhiều bộ phim đạt doanh thu cao, dù đôi khi gây tranh cãi về nội dung. Bà nhìn nhận hiện tượng này thế nào?

- Tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ có một con đường riêng. Trấn Thành là người rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý khán giả. Bạn ấy hiểu khán giả thích gì và biết cách đưa những điều đó vào phim của mình. Không phải đạo diễn nào cũng làm được điều đó. Vì vậy, thành công của họ cũng là điều dễ hiểu.

NSND Minh Châu nhận danh hiệu NSND vào năm 2015.

Nhưng có ý kiến cho rằng những bộ phim thiên về giải trí dễ khiến điện ảnh trở nên "thực dụng". Bà có lo ngại điều này không?

- Tôi nghĩ không nên nhìn vấn đề quá cực đoan. Điện ảnh luôn có nhiều dòng khác nhau. Có những bộ phim hướng tới thị trường, giải trí; cũng có những bộ phim thiên về nghệ thuật. Điều quan trọng là mỗi đạo diễn phải trung thành với con đường của mình. Không thể bắt tất cả làm giống nhau được.

Nếu một ngày nào đó Trấn Thành hoặc một đạo diễn trẻ mời bà tham gia phim của họ, bà có sẵn sàng không?

- Tôi không kén đạo diễn, nhưng tôi khá kỹ với kịch bản. Nếu kịch bản hay, phù hợp với mình thì tôi sẵn sàng tham gia. Người nghệ sĩ cũng cần thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau, miễn là mình cảm thấy có thể làm tốt.

NSND Minh Châu từng tham gia phim "mì ăn liền" nhưng không hợp

Trong quá khứ, bà từng tham gia những dòng phim thị trường chưa?

- Có chứ. Ngày xưa có giai đoạn tôi tham gia một số phim được gọi là "phim mì ăn liền". Nhưng sau đó tôi nhận ra mình không thật sự phù hợp với dòng phim đó. Mỗi nghệ sĩ đều có một vị trí và phong cách riêng, quan trọng là mình hiểu rõ điều đó.

Thưa bà, vậy thù lao đóng phim hiện nay có thay đổi nhiều so với trước đây không?

- Ngày xưa chúng tôi ít khi hỏi thù lao. Đoàn phim trả bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, gần như không mặc cả. Bây giờ thì mọi thứ chuyên nghiệp hơn, có hợp đồng rõ ràng. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ thói quen cũ, không quá đặt nặng chuyện tiền bạc.

NSND Minh Châu ở tuổi 70 cho biết bà từng tham gia phim "mì ăn liền" nhưng không thấy phù hợp.

Vậy có phim nào bà tham gia mà không nhận cát-sê?

- Có trường hợp tôi không nhận cát-sê. Ví dụ, với một số dự án nghệ thuật, đặc biệt là phim ngắn của các đạo diễn trẻ mà tôi thấy tâm huyết, tôi sẵn sàng tham gia mà không nhận thù lao. Đó cũng là cách mình ủng hộ những người làm nghề nghiêm túc.

Vậy hiện tại ở tuổi 70, ngoài điện ảnh, bà có thường xuyên nhận lời quảng cáo hay tham gia sự kiện không?

- Cũng có lời mời, nhưng tôi khá hạn chế. Tôi sợ những quảng cáo không thật sự nghiêm túc. Nếu sản phẩm đáng tin cậy thì tôi mới cân nhắc tham gia.

Là một nghệ sĩ gạo cội của phim nhựa, theo bà, các diễn viên trẻ hiện nay có những lợi thế gì so với thế hệ trước?

- Các bạn trẻ bây giờ có nhiều điều kiện hơn. Các bạn được xem nhiều phim, được giao lưu và tiếp cận với nhiều nền văn hóa. Vì thế khi diễn xuất cũng tự nhiên và linh hoạt hơn. Tôi nghĩ đó là tín hiệu tốt cho điện ảnh Việt Nam.

NSND nhận được giải thưởng nghệ thuật ở Liên hoan phim quốc tế Las Palmas de Gran Canaria lần thứ 23 với phim "Culi không bao giờ khóc".

Cuối cùng, bà mong muốn điều gì ở điện ảnh Việt trong tương lai?

- Tôi chỉ mong người làm nghề và khán giả có thể đến gần nhau hơn. Khi một bộ phim vừa khiến khán giả muốn xem, vừa khiến họ suy nghĩ và cảm nhận được giá trị của cuộc sống, thì đó chính là thành công lớn nhất của điện ảnh.

Cảm ơn NSND Minh Châu về cuộc trò chuyện này!