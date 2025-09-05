Vợ cũ cùng con trai bất ngờ về đòi tài sản, người đàn ông phát hiện bí mật cay đắng từ một câu nói
Từ một câu nói của con trai, người đàn ông cảm thấy nghi ngờ nên âm thầm làm xét nghiệm ADN, cuối cùng phát hiện sự thật bàng hoàng.
Tuổi Trẻ Online dẫn thông tin trên South China Morning Post cho biết, anh Jiang Hongtao (45 tuổi, ở Sơn Đông, Trung Quốc) đã trải qua cú sốc lớn khi phát hiện cả 2 con trai mà ông nuôi dưỡng bấy lâu đều không phải con ruột.
Được biết, anh Jiang và vợ kết hôn vào năm 2002, sau đó lần lượt đón 2 con trai vào năm 2004 và 2014. Tuy nhiên, sau nhiều năm sống ly thân và mâu thuẫn kéo dài, anh và vợ cũ chính thức ly hôn vào năm 2022. Theo thỏa thuận, toàn bộ tài sản được giao cho vợ, anh Jiang chỉ giữ lại một chiếc ô tô.
Đến tháng 9/2024, khi anh Jiang đưa người vợ mới về nhà, vợ cũ cùng 2 con trai bất ngờ xuất hiện và yêu cầu anh giao lại tài sản. Trong lúc tranh cãi, con trai lớn đã tỏ thái độ thách thức, xô đẩy và có hành động bạo lực với anh, đồng thời hét lên: "Ông không phải cha tôi!".
Câu nói này khiến anh Jiang nghi ngờ và âm thầm lấy bàn chải đánh răng của con để xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm khiến anh bàng hoàng vì con trai lớn không có quan hệ huyết thống với mình. Sau đó, anh tiếp tục làm xét nghiệp ADN với con trai thứ hai và phát hiện cậu bé cũng không phải con ruột.
Anh Jiang đã khởi kiện vợ cũ ra tòa, yêu cầu bồi thường 100.000 NDT (khoảng 14.000 USD) cho tổn thất tinh thần, đồng thời đòi hoàn trả 300.000 NDT(khoảng 42.000 USD) tiền chu cấp và chi phí nuôi dưỡng suốt hơn 20 năm.
Người đàn ông tố cáo lên tòa án rằng con trai lớn là con của một người trong thôn, đứa con thứ hai là kết quả từ mối quan hệ ngoài luồng giữa vợ cũ và người anh họ của anh.
"Vợ cũ đã khiến tôi tổn thương quá lớn", anh Jiang nói. Cha mẹ anh Jiang cũng vô cùng đau đớn khi biết sự thật. "Những đứa cháu mà chúng tôi nuôi dưỡng hơn 20 năm qua không phải là cháu ruột. Lòng chúng tôi tan nát", họ bộc bạch.
Về phía vợ cũ của anh Jiang, người này chỉ chấp nhận bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần theo tiêu chuẩn địa phương, bác bỏ yêu cầu cấp dưỡng nuôi con, đồng thời tìm cách hủy bỏ thỏa thuận ly hôn trước đó, theo thông tin trên tạp chí Tri Thức.
Người con trai lớn thậm chí phản đối tính hợp pháp của xét nghiệm quan hệ cha con và cáo buộc vợ hiện tại của anh Jiang đã thao túng kết quả. Tuy nhiên, tòa án đã xác nhận kết quả xét nghiệm ADN, chứng minh cả hai người con đều không có quan hệ huyết thống với anh Jiang.
Liên quan đến vụ việc, anh Jiang chia sẻ thêm, vợ của anh họ đã kiện vợ cũ và anh họ của anh vì tội ngoại tình.
Đến ngày 24/8, người con trai lớn đã đăng tải một đoạn video tuyên bố tòa án đã phán quyết có lợi cho anh Jiang, đồng thời cho biết anh, em trai cùng mẹ đã cắt đứt quan hệ với gia đình anh Jiang. Người này cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến anh Jiang và người vợ hiện tại nhưng nói theo cách mỉa mai, hy vọng họ sẽ đối xử tốt với “ông bà nội của anh”.
Sự việc nói trên đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng, các bài đăng liên quan nhận được hơn 30 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với câu chuyện của anh Jiang.
"Jiang là nạn nhân. Anh ấy đã nuôi hai đứa con trai không phải của mình trong suốt 22 năm, và cuối cùng, một trong hai đứa vẫn muốn lấy tiền của anh", "Tôi ủng hộ anh Jiang đòi công lý. Người đáng trách nhất là người vợ cũ không chung thủy"… là một số bình luận của cư dân mạng.
Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sauChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
Một cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?
Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồngChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
Không chỉ thế, quà cưới dành cho nàng dâu mới cũng gây choáng ngợp.
Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hữngChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.
Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồngChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Người chồng già 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, cô vợ trẻ liền dùng mưu mẹo để trở thành người giám hộ duy nhất rồi chiếm đoạt tài sản.
Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Nếu vợ hoặc chồng dùng tài sản chung mua nhà, xe cho ‘người thứ ba’, người bị phản bội có thể đòi lại không? Khi ly hôn vì ngoại tình, tài sản sẽ chia thế nào?
Lấy vợ già, chàng trai gen Z cật lực nuôi 4 đứa con, 4 đứa cháu của vợChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Chàng trai 27 tuổi làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình 11 người, trong đó có 3 người con riêng và cô con dâu tương lai của vợ, cùng 4 đứa cháu nội, cháu ngoại của cô.
Cô giáo Nhật về Hà Tĩnh làm dâu, bất ngờ với món nóng hổi trên mâm cỗ cướiChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Lần đầu tiên đi ăn cỗ ở quê chồng tại Hà Tĩnh, cô gái Nhật Bản thốt lên: “Việt Nam thật quá thú vị”.
Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôiChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Sau lớp rèm cửa nhăn nhúm, có một bàn tay tái nhợt đang nắm lấy mép vải.
Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùngChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
Vừa đọc những dòng đầu tiên, tim tôi đã thắt lại...
Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thậtChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
Không sính lễ, không vàng cưới, nhưng anh cưới được một "nữ cường nhân" có nhà có xe, còn chị tìm được một người đàn ông thật thà, coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc.
Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hữngChuyện vợ chồng
Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.