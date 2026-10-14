Vóc dáng Hoa hậu Thanh Thủy ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người trầm trồ

Dưới bài đăng, khán giả dành nhiều lời khen cho ngoại hình của Thanh Thủy. Nhiều người chú ý đến vòng eo nhỏ nhắn, đồng thời nhận xét nhan sắc của nàng hậu ngày càng mặn mà. Một số ý kiến cũng bày tỏ sự yêu thích với phong cách thời trang trẻ trung, gần gũi của cô. Những hình ảnh đời thường giúp Thanh Thủy duy trì sự kết nối với người hâm mộ bên cạnh các hoạt động chính thức.