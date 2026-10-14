Vóc dáng Hoa hậu Thanh Thủy ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người trầm trồ

Thứ tư, 13:55 14/10/2026 | Đẹp
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GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng với những hình ảnh đời thường tươi trẻ, vòng eo nhỏ nhắn và gu thời trang năng động.

Thanh thủy khoe sắc vóc tuổi 25 với phong cách thời trang trẻ trung và cuốn hút - Ảnh 1.

Mới đây, Thanh Thủy chia sẻ loạt ảnh đời thường trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trong những khung hình được đăng tải, nàng hậu lựa chọn trang phục trẻ trung, tôn lên vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn.

Thanh thủy khoe sắc vóc tuổi 25 với phong cách thời trang trẻ trung và cuốn hút - Ảnh 2.

Ở tuổi 24, Thanh Thủy được nhận xét ngày càng trưởng thành về diện mạo. Vóc dáng mảnh mai cũng là một trong những điểm khiến Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen. Khi diện trang phục ôm dáng hoặc những thiết kế có đường cắt gọn gàng, nàng hậu dễ dàng tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối.

Thanh thủy khoe sắc vóc tuổi 25 với phong cách thời trang trẻ trung và cuốn hút - Ảnh 3.

Hình ảnh mới tiếp tục cho thấy sức hút của người đẹp ngay cả khi không xuất hiện trên sân khấu hay tại các sự kiện giải trí.

Thanh thủy khoe sắc vóc tuổi 25 với phong cách thời trang trẻ trung và cuốn hút - Ảnh 4.

Dưới bài đăng, khán giả dành nhiều lời khen cho ngoại hình của Thanh Thủy. Nhiều người chú ý đến vòng eo nhỏ nhắn, đồng thời nhận xét nhan sắc của nàng hậu ngày càng mặn mà. Một số ý kiến cũng bày tỏ sự yêu thích với phong cách thời trang trẻ trung, gần gũi của cô. Những hình ảnh đời thường giúp Thanh Thủy duy trì sự kết nối với người hâm mộ bên cạnh các hoạt động chính thức.

Thanh thủy khoe sắc vóc tuổi 25 với phong cách thời trang trẻ trung và cuốn hút - Ảnh 5.

Sau khi đăng quang Miss International 2024, Thanh Thủy tiếp tục là cái tên được công chúng quan tâm. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp thường thu hút sự chú ý nhờ diện mạo chỉn chu, phong cách thời trang có sự biến hóa và khả năng làm mới hình ảnh.

Thanh thủy khoe sắc vóc tuổi 25 với phong cách thời trang trẻ trung và cuốn hút - Ảnh 6.

Vẻ đẹp ngày càng cuốn hút của Hoa hậu Thanh Thủy ở tuổi 25.

 

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