Lisa (BLACKPINK) khoe vòng eo con kiến khi đi xem World Cup 2026

Lisa (BLACKPINK) tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ diễn ra trên sân vận động ở Los Angeles (Mỹ).

Cụ thể, mới đây, nữ thần tượng chia sẻ loạt ảnh lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái hào hứng: "Đến xem có chuyện thú vị gì đang diễn ra đây", ghi lại những khoảnh khắc tận hưởng bầu không khí sôi động trên khán đài.

Lisa (BLACKPINK) chia sẻ loạt ảnh tận hưởng bầu không khí World Cup 2026.

Trong loạt ảnh, Lisa lựa chọn phong cách thể thao năng động với áo jersey được buộc gấu tạo thành kiểu croptop, kết hợp cùng áo bra thể thao màu đen và tất cao cổ. Bộ trang phục giúp nữ ca sĩ khoe khéo vòng eo săn chắc cùng vóc dáng cân đối.

Cô hoàn thiện diện mạo bằng chân váy xuyên thấu cách điệu, phối theo xu hướng "sagging" khi để lộ phần cạp quần bên trong, mang đến tổng thể vừa cá tính vừa thời thượng. Phong cách của Lisa nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ vì vẫn giữ được nét khỏe khoắn nhưng không kém phần quyến rũ.

Hình ảnh quyến rũ của Lisa.

Không chỉ xuất hiện trên khán đài, Lisa còn chụp nhiều bức ảnh bên trong một chiếc SUV hạng sang cũng như tạo dáng tại khu vực bãi đỗ xe với nụ cười rạng rỡ.

Dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ để lại bình luận như: "Nụ cười của Lisa thật đẹp", "Đúng chuẩn hot girl", "Lần này lại hóa công chúa", hay "Mong sớm được thấy BLACKPINK hoạt động đầy đủ trở lại".

Nhiều cư dân mạng để lại lời khen cho Lisa.

Trước đó, hôm 12/6 (giờ địa phương), Lisa cũng tạo dấu ấn khi biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân SoFi (Los Angeles) cùng Anita và Rema với ca khúc Goals. Cô trở thành thành viên đầu tiên của một nhóm nhạc nữ K-pop trình diễn trực tiếp tại lễ khai mạc FIFA World Cup, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp quốc tế.