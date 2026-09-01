6 món quà Hà Nội du khách nên mua về sau chuyến thăm Hà Nội dịp Quốc Khánh 2/9
GĐXH - Không chỉ có cảnh đẹp và những con phố giàu lịch sử, Hà Nội còn có nhiều thức quà đủ để người ta mang một phần hương vị Thủ đô về nhà sau chuyến đi. Dịp 2/9, nếu chưa biết mua gì làm quà, 6 món đặc trưng dưới đây là những lựa chọn đáng cân nhắc.
Một chuyến đi thường không kết thúc ở thời điểm rời khỏi thành phố. Với nhiều người, hành trình chỉ thực sự trọn vẹn khi mang về một món quà cho người thân.
Ở Hà Nội, quà không nhất thiết phải đắt tiền. Một gói cốm, hộp ô mai hay vài chiếc bánh nhỏ đôi khi lại có sức gợi nhớ lâu hơn những món đồ cầu kỳ.
Cốm - món quà mang theo hương mùa thu
Cốm là lựa chọn gần như không thể bỏ qua nếu đến Hà Nội vào thời điểm cuối hè, đầu thu. Nếu Phở là linh hồn của ẩm thực đường phố Việt Nam, thì Cốm chính là hiện thân cho sự thanh tao và tinh tế của văn hóa ẩm thực Hà Nội. Cốm không chỉ là món ăn, mà là một cảm thức về mùa Thu, một di sản gắn liền với những làng nghề cổ kính như Mễ Trì (Phường Từ Liêm, Hà Nội).
Thông tin trên báo Tin Tức cho hay: Giá trị cốt lõi của Cốm Hà Nội nằm ở quy trình chế biến gần như hoàn hảo. Đây là một món quà độc quyền của mùa Thu, khi những hạt lúa nếp non còn đang mọng sữa được thu hoạch đúng thời điểm. Chỉ sự tinh tế và kinh nghiệm lâu năm mới giúp người nghệ nhân cốm biết được khoảnh khắc lúa đạt độ dẻo và thơm hoàn hảo nhất.
Cốm Làng Vòng được biết đến như một thức quà đặc trưng của Hà Nội. Hạt cốm mỏng, dẻo, thơm mùi lúa non và thường được gói trong lá sen. Ngoài cốm tươi, du khách có thể lựa chọn bánh cốm hoặc các sản phẩm chế biến từ cốm nếu muốn mang đi xa hơn.
Ô mai - món quà nhỏ nhưng đậm vị
Ô mai là thức quà phù hợp với những người thích vị chua, ngọt, cay và mặn hòa quyện. Từ mơ, mận, sấu đến nhiều loại quả khác, ô mai được chế biến thành nhiều hương vị. Một hộp nhỏ cũng dễ mang theo trong hành lý và phù hợp làm quà cho đồng nghiệp, bạn bè.
Bánh cốm - món quà gắn với văn hóa Hà Nội
Bánh cốm có lớp vỏ xanh dẻo, nhân đậu xanh ngọt bùi. Không chỉ là món ăn, bánh cốm còn xuất hiện trong các dịp cưới hỏi truyền thống. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết phố Hàng Than từng gắn với nghề bánh cốm và các loại quà bánh đặc sản. Một hộp bánh cốm vì thế là thức quà ẩm thực vừa mang theo một phần câu chuyện văn hóa của Hà Nội.
Trà sen - món quà thanh nhã
Nếu cốm gợi mùa thu thì trà sen lại gợi nét thanh tao của văn hóa thưởng trà Hà Nội. Trà được ướp với hương sen tạo nên mùi thơm nhẹ, phù hợp để làm quà cho người lớn tuổi hoặc những người yêu thích trà.
Bánh chả - thức quà dân dã
Bánh chả với lớp vỏ bột thơm, phần nhân có vị ngọt béo là món quà phù hợp để dùng cùng trà. Không quá cầu kỳ nhưng đây lại là kiểu thức quà dễ gợi nhớ đến những căn bếp Hà Nội xưa.
Những sản phẩm đặc trưng từ các làng nghề
Nếu muốn tìm một món quà mang dấu ấn Hà Nội rộng hơn, du khách có thể tìm đến các sản phẩm ẩm thực của làng nghề.
Thông tin trên Lao Động cho hay: Hà Nội hiện quảng bá nhiều sản phẩm gắn với các làng nghề truyền thống như cốm Làng Vòng, cốm Mễ Trì, xôi Phú Thượng, giò chả Ước Lễ, bánh cuốn Thanh Trì, bánh chưng Tranh Khúc... Điểm đáng quý của những món quà này là phía sau mỗi sản phẩm không chỉ có công thức chế biến mà còn có câu chuyện về nghề, về vùng đất và những người đã gìn giữ nghề qua nhiều thế hệ.
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