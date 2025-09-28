Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế nói lời "gan ruột" về nữ hiệu phó bao trọn bếp ăn
Sau vụ 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị, nhân viên y tế học đường tiết lộ nhiều bất thường quanh vai trò nữ phó hiệu trưởng trong bếp ăn bán trú.
Nhân viên y tế nói về nữ hiệu phó bao hết quy trình bếp ăn
Sau vụ hơn 40 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, nhân viên y tế học đường đã chia sẻ những bức xúc về việc phó hiệu trưởng "ôm trọn" quy trình tiếp nhận và kiểm tra thực phẩm.
"Không cho ai bước chân vào bếp"
Trao đổi với Báo Người Lao Động, cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường của trường, cho biết từ đầu năm học, cô đã tham mưu với Hiệu trưởng thành lập tổ kiểm thực để đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú theo quy định, khi học sinh ở lại ăn bán trú.
Tuy nhiên, khi Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ thông báo đề xuất này, ngay lập tức bị bà Đỗ Thị Hồng Huế - phó hiệu trưởng nhà trường, thẳng thừng bác bỏ ngay tại cuộc họp hội đồng.
"Ngay cả tôi, thành viên tổ kiểm thực, cũng không được phép vào bếp để kiểm tra thực phẩm. Bà Huế bảo tôi là nhân viên y tế, chỉ có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe học sinh, không có quyền hạn hay nhiệm vụ giám sát chuyện ăn uống" – cô Quỳnh nói.
Theo lời kể, toàn bộ thực phẩm đưa vào trường đều do một mình bà Huế cùng hai nhân viên cấp dưỡng tự tiếp nhận, kiểm tra và nấu nướng. Giáo viên khác hay phụ huynh đều không được tham gia giám sát hay tự ý "bước chân vào bếp" để kiểm tra chất lượng suất ăn bán trú.
"Cô Huế nói rõ, đã có lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo và hai cấp dưỡng thực hiện, không ai được bước chân vào bếp để "làm thay" nữa" - cô Quỳnh thuật lại.
Nhiều giáo viên trong trường cũng phản ánh, việc bỏ qua các quy trình kiểm thực khiến họ nghi ngờ khẩu phần ăn bán trú của học sinh bị bớt xén. "Đồ ăn của các cháu nhiều hôm rất sơ sài, nhưng ít ai dám góp ý thẳng vì sợ bị trù dập. Cho đến khi xảy ra sự cố các cháu đồng loạt nhập viện thì ai cũng bất bình" - một giáo viên chia sẻ.
Bữa sáng bằng bánh tày ôi thiu?
Sáng 26-9, học sinh được ăn sáng bằng bánh tày. Một số em cho biết bánh có mùi chua, chảy nước, giống như đã ôi thiu. Sau bữa ăn, hàng loạt em có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói.
Theo cô Quỳnh, từ khoảng 7 giờ 15 nhiều học sinh bắt đầu nôn mửa. Khi số lượng tăng lên hàng chục em, cô đã nhiều lần đề nghị đưa học sinh đến bệnh viện nhưng bà Huế kiên quyết ngăn lại.
Một đoạn clip được ghi lại tại phòng y tế nhà trường cho thấy sự có mặt của hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ, phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, nhân viên y tế, giáo viên và nhiều em nhỏ nằm co quắp, nôn ói. Trong clip, người được cho là bà Huế khẳng định: "Em khẳng định 100% các em không sao cả. Không đưa đi viện. Để đó. Không có vấn đề chi hết".
Chỉ đến khi phụ huynh tập trung đông trước cổng trường và gay gắt yêu cầu, khoảng 8 giờ 30, nhà trường mới đồng ý chuyển các em đến bệnh viện.
Ông Ngô Đức Vận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy, cho biết đơn vị tiếp nhận 40 học sinh trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, được chẩn đoán viêm dạ dày ruột, nghi ngộ độc thực phẩm. Các em được truyền dịch, dùng kháng sinh và hiện sức khỏe đã ổn định.
"Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng có thể diễn biến nặng và trở nên nghiêm trọng" – ông Vận nhấn mạnh.
Chính quyền xã Kim Ngân xác nhận đã tiếp nhận đoạn clip liên quan và chuyển cho công an điều tra. Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã, khẳng định: "Ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm, tuyệt đối không có chuyện bao che".
Các học sinh đang được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện
Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, sáng 26-9, sau khi ăn sáng với bánh tày, nhiều học sinh của trường xuất hiện triệu chứng bất thường. Nhà trường sau đó phối hợp với phụ huynh huy động phương tiện đưa 40 em đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy cấp cứu.
Vụ việc đã khiến dư luận bức xúc và đặt câu hỏi về quy trình kiểm soát thực phẩm tại các trường bán trú vùng sâu vùng xa, nơi học sinh hoàn toàn phụ thuộc vào bữa ăn do nhà trường cung cấp.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
Người đàn ông mắc bệnh lý mạch máu hiếm gặp, khối u 17 năm ăn mòn xương ngón tayY tế - 11 giờ trước
GĐXH – Tại bệnh viện, hình ảnh X-quang cho thấy xương đốt 1 của ngón tay bị ăn mòn nặng, kích thước chỉ bằng ngón út và mất khoảng 1/2 thể tích so với bên lành.
Kết quả bất ngờ: 130 viên sỏi chi chít được lấy ra từ túi mật của nữ bệnh nhân 40 tuổiY tế - 15 giờ trước
GĐXH - Hình ảnh dưới đây là số lượng sỏi túi mật được lấy ra từ cơ thể nữ bệnh nhân 40 tuổi sau ca phẫu thuật.
Người đàn ông 33 tuổi phải nhập viện sau khi chơi cầu lôngY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị trợt biểu mô giác mạc mắt trái, kèm theo tình trạng mi mắt sưng nề sau khi bị quả cầu rơi trúng mắt.
Bệnh viện E chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tửY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Với người bệnh, thay vì phải mang nhiều loại giấy tờ khác nhau như: Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế…thì nay chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh đăng ký khám trực tuyến hoặc thẻ căn cước công dân để đăng ký khám trên cây lấy số tự động.
Thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt NamY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Sự ra đời của Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam là một minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của chuyên ngành; là diễn đàn khoa học uy tín để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến…
Hào hứng cùng các hoạt động tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5Y tế - 2 ngày trước
Ngày 28/9, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp cùng Herbalife Việt Nam đã chính thức khai mạc Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 5.
Đến với ‘Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam’ Lần 5 – Cơ hội nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia hàng đầuY tế - 2 ngày trước
Sáng nay 28/9 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), người dân sẽ có cơ hội tham dự ‘Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam’ Lần 5, gặp gỡ trực tiếp đội ngũ chuyên gia hàng đầu để được khám, tư vấn dinh dưỡng miễn phí và nhận lời khuyên khoa học, thiết thực cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5: Ngọn lửa nhỏ góp phần thổi bùng lên các phong trào nâng cao sức khỏeY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 28/9, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5. TTƯT.GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia dự và phát biểu chỉ đạo chương trình.
Sáng mai, tham gia ngay 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' Lần 5 để khám dinh dưỡng miễn phí và trải nghiệm ngày hội sức khỏeSống khỏe - 3 ngày trước
Sáng mai (28/9), chương trình 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' Lần 5 sẽ chính thức diễn ra mang đến chuỗi hoạt động sôi nổi và bổ ích.
Bộ Y tế đề xuất gì về thực hiện miễn viện phí, khám sức khoẻ định kỳ cho người dân?Sống khỏe - 3 ngày trước
Bộ Y tế đề xuất miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ năm 2027, tăng mức hưởng BHYT từ 95% lên 100% cho người thuộc hộ cận nghèo, người đủ từ 75 tuổi trở lên hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế nói lời "gan ruột" về nữ hiệu phó bao trọn bếp ănY tế
Sau vụ 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị, nhân viên y tế học đường tiết lộ nhiều bất thường quanh vai trò nữ phó hiệu trưởng trong bếp ăn bán trú.