Vụ cầu hôn rồi sát hại bạn gái: Nghi phạm đã có vợ và 3 con

Vừa qua, nhiều người ngỡ ngàng về màn cầu hôn lãng mạn diễn ra tại một nhà hàng ở TP Đà Nẵng. Nhân vật chính trong màn cầu hôn này là Phan Văn Minh (SN 1997, trú tại thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum ) và chị Y.H. (23 tuổi, trú xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, Kon Tum).

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chỉ sau 1 đêm ngắn ngủi, chính Minh lại là người tước đoạt mạng sống của chị H. khiến dư luận bàng hoàng.

Màn cầu hôn lãng mạn của Phan Văn Minh dành cho chị Y.H. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với VietNamNet, ông P.V.T. (SN 1975, cha ruột Minh) cho biết, khi Minh đang học lớp 11, thông qua mạng xã hội đã quen một cô gái ở Gia Lai. Sau đó Minh bỏ học, cưới cô gái này. Hiện tại vợ chồng Minh có 3 con trai, cháu đầu học lớp 3, cháu tiếp theo học lớp 2 và cháu út 4 tuổi.

Theo ông T., sau khi lập gia đình, vợ chồng Minh ra ở riêng trong vườn nhà tại huyện Kon Rẫy. Gần 1 năm sau, gia đình nhỏ của Minh chuyển đến quê vợ sinh sống.

Từ đó, Minh đi làm nghề thợ mộc, nay đây mai đó, lâu lâu mới về thăm bố mẹ một lần. Bốn năm trước, vợ chồng Minh bất hòa nên sống ly thân, Minh đưa cháu đầu về nhờ ông bà nội chăm sóc.

Cách đây hơn 1 tuần, Minh đưa cháu thứ 2 về Kon Tum để làm căn cước công dân rồi lại đi, không ngờ Minh ra Đà Nẵng để gây ra sự việc.

Kể về thời khắc nhận hung tin, ông P.V.T. cho biết: “Khoảng 14h ngày 16/10, Minh gọi điện về nói với mẹ xin gặp bố kẻo không kịp. Khi tôi vừa cầm máy thì cháu nói đã uống thuốc diệt cỏ.

Tôi hỏi lý do vì sao thì Minh nói đã đâm chết người. Tôi cố gặng hỏi con đang ở đâu thì Minh không nói. Quá lo lắng, tôi khuyên cháu tìm công an, bệnh viện, chỗ nào gần nhất thì vào rửa ruột, có gì cứ bình tĩnh giải quyết, trước mắt là đến công an đầu thú”.

Nhà nghỉ T.B., nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: M.T

“Sau đó Minh lại gọi về và cho biết địa chỉ nhà nghỉ, nơi xảy ra vụ việc. Lúc này tôi liền gọi điện nhờ người quen ở Đà Nẵng đến tận nhà nghỉ xác minh thông tin. Khi kiểm tra phòng thì phát hiện cô gái đã tử vong”, ông T. nói thêm.

Cũng theo ông T., gia đình biết Minh quen chị H. vì Minh có dẫn về nhà chơi 1 lần. Minh chỉ giới thiệu là bạn gái, chưa nói gì đến việc cưới hỏi. Trên Facebook, Minh nói là nay mai sẽ lấy H. vì hiện tại do chưa ly hôn vợ.

“Con dại cái mang, chúng tôi rất muốn đến chia buồn và xin lỗi gia đình nạn nhân nhưng nhiều người khuyên chưa nên đi, bây giờ người ta đang rất đau lòng, lỡ xảy ra chuyện thì khổ”, ông T. ngậm ngùi.