Vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Trách nhiệm của đơn vị quản lý ra sao?

Luật sư nói gì về vụ mẹ bế con nhỏ bị ép rời taxi công nghệ ở Thái Nguyên? GĐXH - Một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người chặn xe taxi công nghệ, yêu cầu hành khách có phụ nữ bế con nhỏ rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên gây bức xúc, đặt ra nhiều tranh cãi về quyền lựa chọn phương tiện của người dân.

Liên quan đến vụ việc nhóm người chặn xe taxi công nghệ và yêu cầu hành khách rời khỏi xe, cùng một số lùm xùm xoay quanh vấn đề ký hợp đồng độc quyền với một hãng khác tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên, PV Gia đình và Xã hội đã có buổi trao đổi với luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật để có cái nhìn khách quan.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, hiện nay, Thông tư 36/2024/TT-BGTVT không quy định rõ về việc cho phép ký hợp đồng độc quyền trong khai thác taxi tại bến xe. Tuy nhiên, pháp luật cũng không cấm đơn vị quản lý bến xe được lựa chọn, thỏa thuận với một hãng taxi để tổ chức hoạt động vận tải hành khách trong khuôn viên bến. Dù vậy, việc tổ chức khai thác này phải tuân thủ một số điều kiện nhất định nhằm đảm bảo quyền lựa chọn dịch vụ của hành khách và không gây cản trở hoạt động hợp pháp của các đơn vị vận tải khác.

Trong trường hợp chỉ có một đơn vị được quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi trong khu vực bến thì đơn vị khai thác bến xe phải bố trí biển báo, biển chỉ dẫn rõ ràng, công khai tại các vị trí thuận tiện trong khuôn viên để hành khách, tài xế và các đơn vị khác dễ dàng nhận biết. Điều này nhằm bảo đảm tính minh bạch, công khai và quyền chủ động trong việc đón trả khách.

Nữ hành khách bế con nhỏ rời khỏi xe taxi công nghệ sau khi bị chặn lại.

Bên cạnh đó, việc tổ chức khai thác taxi trong bến cũng phải được thực hiện theo kế hoạch hợp lý, bảo đảm an toàn, trật tự giao thông, không được dẫn đến tình trạng tranh chấp, xung đột giữa các hãng xe.

Tóm lại, việc ký hợp đồng khai thác độc quyền taxi trong bến xe không trái luật, nhưng đơn vị quản lý bến phải tuân thủ đầy đủ quy định về thông báo, hướng dẫn và bố trí khu vực, nhằm tránh gây cản trở cho các đơn vị vận tải hợp pháp hoạt động ngoài khu vực bến hoặc gây hiểu lầm trong dư luận.

Về trách nhiệm của đơn vị quản lý bến xe trong vụ việc này, luật sư Bình phân tích: "Trách nhiệm trước hết thuộc về đơn vị quản lý bến xe, bởi họ là chủ thể tổ chức, điều phối toàn bộ hoạt động vận tải trong khuôn viên bến. Khi lựa chọn hình thức khai thác taxi độc quyền, đơn vị quản lý bến cần lắp đặt biển báo, chỉ dẫn rõ ràng, công khai cho hành khách và tài xế nhận biết phạm vi hoạt động của từng đơn vị vận tải.

Luật sư Diệp Năng Bình

"Việc thiếu biển báo hoặc không tổ chức, hướng dẫn rõ ràng sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm, tranh chấp giữa các hãng taxi như trường hợp vừa xảy ra. Đáng nói hơn, nếu để người của hãng taxi độc quyền tự ý tiếp cận, mở cửa xe công nghệ và yêu cầu khách rời xe thì có thể thấy sự buông lỏng trong giám sát và điều hành hoạt động tại bến xe.

Ngoài ra, đơn vị quản lý bến cũng phải chịu trách nhiệm phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi gây rối, cản trở hoạt động vận tải hợp pháp. Nếu không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ này, họ không chỉ thiếu trách nhiệm với hành khách mà còn có thể ảnh hưởng đến uy tín, tính công bằng và môi trường kinh doanh tại bến xe" – luật sư Diệp Năng Bình nhấn mạnh.

Liên quan đến việc người dân có quyền gọi taxi công nghệ đón trong bến xe hay không, vấn đề này phóng viên đã đề cập ở bài viết trước với tiêu đề: "Luật sư nói gì về vụ mẹ bế con nhỏ bị ép rời taxi công nghệ ở Thái Nguyên?", độc giả có thể xem tại đây.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên – cho biết, việc bến xe chỉ cho phép hãng taxi Bình An hoạt động đón khách bên trong bến là không đúng với quy định hiện hành.

Ngày 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin nhóm người chặn xe công nghệ, yêu cầu hành khách rời khỏi xe tại Bến xe khách trung tâm Thái Nguyên (bến xe Thái Nguyên). Lãnh đạo tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một xe taxi công nghệ bị một nhóm người chặn đầu, không cho đón khách tại khu vực bến xe Thái Nguyên. Clip ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ trắng, đeo kính râm yêu cầu một phụ nữ bế con nhỏ xuống xe, đồng thời kéo một nữ hành khách khác đang chuẩn bị lên xe ra ngoài. Sự việc xảy ra vào khoảng 10h47 ngày 3/8 tại Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng). Sau khi clip được chia sẻ, nhiều người cho rằng hành vi cản trở taxi công nghệ không chỉ vi phạm quyền lựa chọn dịch vụ của người dân, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh môi trường giao thông văn minh, hiện đại.

Video xe taxi công nghệ bị chặn, ép khách xuống ở bến xe Thái Nguyên: