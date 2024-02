Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: 6 cán bộ, công an vừa bị khởi tố là ai?

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) làm 56 người tử vong, ngày 29-1, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực họp dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP, Đảng ủy Công an TP và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy báo cáo kết quả điều tra vụ án, kiểm tra xử lý tổ chức Đảng, Đảng viên liên quan.

Lực lượng chức năng và người dân đưa các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ra ngoài

Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự chủ động, phối hợp tích cực của các cơ quan tố tụng thành phố và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong điều tra vụ án và kiểm tra, xử lý các tổ chức Đảng, Đảng viên có liên quan.

Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội đồng ý về chủ trương đối với báo cáo kết quả điều tra vụ án và đề xuất khởi tố bị can của cơ quan tố tụng thành phố và việc đề xuất xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan trong vụ án. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan tố tụng thành phố tiếp tục xem xét xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, cá nhân có vi phạm theo quy định, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm nhằm phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm, ổn định tình hình.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc điều tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Đình Quân, nguyên Tổ trưởng Tổ Trật tự xây dựng (TTXD) UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2014-2016, hiện là Tổ trưởng Tổ TTXD UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2015 - 2020, hiện là Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam.

Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2010-2018, hiện là cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Thanh Xuân Bắc; Trần Trọng Khang, nguyên Đội trưởng Đội TTXD UBND quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013-2016, hiện đã nghỉ hưu; Phạm Tần Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, giai đoạn từ 2018 đến nay; Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng Công an phường Khương Đình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Đình Quân, Trần Trọng Khang, Chu Xuân Sơn. Ra Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định Tạm hoãn xuất cảnh đối với các bị can: Nguyễn Thị Kim Trang, Phạm Tần Anh, Nguyễn Tuấn Anh. Ra Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

