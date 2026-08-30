Vụ hai vợ chồng người Cao Bằng bị tai nạn ở Thái Nguyên: Tài xế bị khởi tố

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Ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với N.X.L (SN 1982, trú tại TP Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 15h45 ngày 5/7/2026, N.X.L điều khiển ô tô biển kiểm soát 29H-820.52 lưu thông trên Quốc lộ 3 theo hướng Cao Bằng - Hà Nội.

Khi đến Km169+900, thuộc thôn Tân Tiến, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên, đây là đoạn đường cong cua về bên phải, hạn chế tầm nhìn và có biển báo W202b - biển báo nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp.

Thời điểm này, trời mưa, mặt đường trơn trượt. Tuy nhiên, N.X.L vẫn điều khiển phương tiện với tốc độ nhanh và không chủ động giảm tốc độ khi vào cua.

Theo cơ quan công an, N.X.L tự tin có thể làm chủ tốc độ. Chỉ đến khi phát hiện xe ô tô di chuyển nhanh, người này mới đạp phanh để giảm tốc độ.

Do kết hợp với điều kiện mặt đường trơn trượt, chiếc ô tô bị trượt rê, di chuyển sang làn đường ngược chiều rồi đâm va với xe mô tô biển kiểm soát 11X1-025.94 do anh Đ.Q.K (trú tại tỉnh Cao Bằng) điều khiển, chở theo vợ là chị T.T.T, cùng trú tại địa chỉ trên.

Vụ tai nạn khiến anh K. và chị T. tử vong. Chiếc xe mô tô bị hư hỏng hoàn toàn.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của N.X.L là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 24/8, N.X.L bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra vụ án.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mưa lớn kéo dài vào ngày 22/8/2026, tại khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông gây hậu quả chết người tại xã Thanh Thịnh và xã Bằng Vân.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định các lái xe gây tai nạn đều có biểu hiện chủ quan, thiếu chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế.

Để phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chú ý quan sát, điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện thời tiết và mặt đường.

Trong điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn hoặc sương mù dày đặc, người điều khiển phương tiện cần bật đèn chiếu sáng gần, di chuyển với tốc độ thấp, bảo đảm khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước và chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

