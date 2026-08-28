Hưng Yên: Khởi tố gã đàn ông 45 tuổi dâm ô với 2 bé gái

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Trần Văn Tuân về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo Cổng thông tin điện tử, Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tuân (SN 1981, nơi cư trú: thôn Lưu Xá, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 19/8/2026, Công an xã Tiên Lữ tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.Q (SN 1974, HKTT: thôn Diệt Pháp, xã Tiên Lữ) và chị P.T.L (SN 1979, HKTT: thôn Tân Khai, xã Tiên Lữ) về việc cháu Đ.N.Q (SN 2014 - là con của chị T.T.Q) và cháu Đ.B.N (SN 2018, là con của chị P.T.L) bị một đối tượng nam giới lạ mặt điều khiển xe mô tô tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô.

Hưng Yên: Khởi tố gã đàn ông 45 tuổi dâm ô với 2 bé gái - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Tuân tại Cơ quan Công an xã Tiên Lữ. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác của công dân về vụ việc Công an xã Tiên Lữ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức tiến hành rà soát, xác minh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, đồng thời thu thập, củng cố các thông tin, tài liệu có liên quan.

Do vụ việc liên quan đến trẻ em, lực lượng Công an đã xác định đây là vụ việc có tính chất nhạy cảm, cần được xử lý nhanh chóng, thận trọng, đúng quy định của pháp luật, đồng thời chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, hạn chế tối đa những tác động đến tâm lý và đời sống của trẻ nhỏ.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định đối tượng Trần Văn Tuân là người đã thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu bé.

Thông qua vụ việc Công an xã Tiên Lữ khuyến cáo các gia đình, nhà trường và toàn xã hội tăng cường quan tâm, giáo dục, trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ; kịp thời thông báo báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các hành vi xâm hại trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

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