Lĩnh 20 năm tù vì mua bán ma túy

Ngày 27/8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Ngọc Ben (SN 2003, trú phường Thuận Hóa, TP Huế) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 8/2025, Ben thuê Nguyễn Trường An nhận ma túy về cất giấu và giao bán cho các đối tượng khác theo chỉ đạo. Mỗi lần hoàn thành việc giao bán, An được Ben trả công từ 300.000-500.000 đồng.

Lê Ngọc Ben tại phiên tòa. Ảnh: Ngọc Minh.

Ben còn giới thiệu Đinh Xuân Tuấn Kiệt cho An để thực hiện việc giao ma túy cho khách. Tiền bán ma túy, sau khi An giữ lại phần tiền công, số còn lại được chuyển vào tài khoản của Ben.

Từ tháng 8/2025 đến ngày 12/9/2025, An đã 29 lần chuyển cho Ben tổng số tiền 99,286 triệu đồng. Ben thừa nhận toàn bộ số tiền này là tiền bán ma túy.

Ngày 12/9/2025, Ben sử dụng Telegram liên hệ với một người có tài khoản "Bánh Ép" để mua ma túy "khay" và "kẹo" với giá 13 triệu đồng. Sau đó, Ben yêu cầu An nhận ma túy rồi đem về cất giấu tại nhà.

Khoảng 19h ngày 14/9/2025, An giao cho Kiệt 5 viên ma túy "kẹo" và một túi ma túy "khay" để mang đi bán tại kiệt 146 Phan Chu Trinh, phường Thuận Hóa. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Kiệt bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 2,1917 gam Ketamine và 0,8762 gam Methamphetamine.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của An vào rạng sáng 15/9/2025, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 31,7785 gam Methamphetamine và 231,03 gam Ketamine, cùng một cân tiểu ly điện tử và nhiều túi nilon. Khi biết An bị bắt, Ben gọi điện nhờ Huỳnh Công Lân đến nhà An tìm ma túy để tiêu hủy. Tuy nhiên, Lân chưa kịp thực hiện thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngoài lần phạm tội trên, từ ngày 8-11/9/2025, Ben đã cung cấp thông tin của 3 người mua ma túy cho An để thực hiện 3 lần giao bán. Ben cũng khai trước đó đã nhiều lần giao ma túy cho An bán cho các đối tượng khác tại TP Huế.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Ben bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tháng 4/2026, bị cáo đến Công an phường An Phú, TP Hồ Chí Minh đầu thú.

HĐXX tuyên phạt Lê Ngọc Ben 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".



Trước đó, tại phiên tòa ngày 4/5/2026, các bị cáo trong vụ án này đã bị tuyên án. Cụ thể, Phạm Nguyễn Trường An bị phạt 16 năm tù, Đinh Xuân Tuấn Kiệt bị phạt 6 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Huỳnh Công Lân bị phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Che giấu tội phạm".