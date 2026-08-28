Hà Nội: Triệt phá đường dây buôn bán khí N2O quy mô lớn, khởi tố 9 đối tượng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến hàng cấm, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã tập trung trinh sát, xác minh, làm rõ hoạt động mua bán trái phép khí N2O (thường gọi là "khí cười") trên địa bàn thành phố.

Sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu, ngày 12/7/2026, Phòng CSHS đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối 9 đối tượng về tội "Buôn bán hàng cấm" theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

9 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Quốc Việt (SN 2002, phường Đông Sơn, Thanh Hóa), Đinh Bạt Hoàng Kim (SN 2001, phường Trường Vinh, Nghệ An), Nguyễn Danh Mạnh (SN 1997, xã Lai Khê, Hải Phòng), Lê Bá Mạnh (SN 1995, phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa), Phạm Ngọc Tài (SN 2006, phường Ngô Quyền, Hải Phòng), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, xã Quảng Xương, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Quý (SN 1999, xã Đa Phúc, Hà Nội), Cao Hoàng Long (SN 2000, xã Đông Anh, Hà Nội) và Hoàng Văn Triệu (SN 1996, xã Bảo Hà, Lào Cai).

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 12/2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã tiêu thụ gần 9.600 bình khí N2O, thu lợi khoảng 10,6 tỷ đồng. Tổng số lượng khí N2O được xác định đã cung cấp ra thị trường là 10.488 bình loại 5,5kg, trong đó lực lượng chức năng thu giữ 888 bình chưa qua sử dụng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Mở rộng vụ án, Phòng CSHS làm rõ Cao Hoàng Long và Hoàng Văn Triệu là những đối tượng cung cấp khí N2O cho đường dây trên thông qua trung gian. Hai đối tượng sử dụng xe ô tô tải nhãn hiệu Isuzu để vận chuyển, cất giấu và tiêu thụ hàng cấm. Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ thêm 800 bình khí N2O đang được cất giấu trên xe.

Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động mua bán khí N2O trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.