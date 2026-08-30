Hà Nội: Hai đối tượng dùng sổ đỏ, đăng ký xe ô tô giả để vay mượn tài sản

| Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án sử dụng tài liệu giả để vay mượn tiền và tài sản của nhiều người tại xã Phúc Sơn trong giai đoạn 2024 - 2025.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra trong các năm 2024, 2025 tại xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an đã tập trung làm rõ hành vi phạm tội đối với hai bị can là Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1974, trú tại thôn Giữa Quýt, xã Phúc Sơn, Hà Nội) và Đinh Thị Hoa (sinh năm 1992, trú tại thôn Giữa Quýt, xã Phúc Sơn, Hà Nội).

Công an TP Hà Nội tìm người bị hại trong vụ án sử dụng tài liệu giả - Ảnh 1.
Công an TP Hà Nội tìm người bị hại trong vụ án sử dụng tài liệu giả - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Vinh và Đinh Thị Hoa. Ảnh: CAHN

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, trong các năm 2024 và 2025, Nguyễn Thị Vinh và Đinh Thị Hoa đã sử dụng hàng loạt tài liệu giả mạo của cơ quan, tổ chức để tạo lòng tin.

Cụ thể, các đối tượng đã sử dụng các loại giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả; cùng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả. Thông qua các tang vật giả mạo này, bộ đôi đã tiến hành vay, mượn tiền và tài sản có giá trị lớn của nhiều cá nhân, sau đó sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra triệt để, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra thông báo tìm kiếm người bị hại.

Ai là người bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Vinh và Đinh Thị Hoa, đề nghị khẩn trương liên hệ làm việc với Công an xã Phúc Sơn (Địa chỉ tại thôn Phúc Lâm Trung, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội), liên hệ điều tra viên phụ trách Nguyễn Văn Hùng - SĐT: 0974.362.586.

Công an TP Hà Nội tìm người bị hại trong vụ án sử dụng tài liệu giả - Ảnh 3.Núp bóng tâm linh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, triệt phá đường dây tổ chức lừa đảo dưới hình thức lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa ma túy Etomidate núp bóng thuốc lá điện tử với quy mô lớn trên toàn quốc, bắt giữ 47 đối tượng và ghi nhận tổng giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.