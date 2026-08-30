Hà Nội: Hai đối tượng dùng sổ đỏ, đăng ký xe ô tô giả để vay mượn tài sản

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra trong các năm 2024, 2025 tại xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an đã tập trung làm rõ hành vi phạm tội đối với hai bị can là Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1974, trú tại thôn Giữa Quýt, xã Phúc Sơn, Hà Nội) và Đinh Thị Hoa (sinh năm 1992, trú tại thôn Giữa Quýt, xã Phúc Sơn, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Thị Vinh và Đinh Thị Hoa. Ảnh: CAHN

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, trong các năm 2024 và 2025, Nguyễn Thị Vinh và Đinh Thị Hoa đã sử dụng hàng loạt tài liệu giả mạo của cơ quan, tổ chức để tạo lòng tin.

Cụ thể, các đối tượng đã sử dụng các loại giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả; cùng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả. Thông qua các tang vật giả mạo này, bộ đôi đã tiến hành vay, mượn tiền và tài sản có giá trị lớn của nhiều cá nhân, sau đó sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra triệt để, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra thông báo tìm kiếm người bị hại.

Ai là người bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Vinh và Đinh Thị Hoa, đề nghị khẩn trương liên hệ làm việc với Công an xã Phúc Sơn (Địa chỉ tại thôn Phúc Lâm Trung, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội), liên hệ điều tra viên phụ trách Nguyễn Văn Hùng - SĐT: 0974.362.586.