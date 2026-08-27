Điều khiển xe gây tai nạn, nam thanh niên lĩnh án

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Minh Phong
Minh Phong
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GĐXH - Lê Phước Lộc điều khiển xe máy gây tai nạn khiến một người tử vong.

Ngày 27/8, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Phước Lộc (SN 2003, trú phường Hương Trà) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 16/2, Lộc điều khiển xe mô tô Honda Airblade mang biển kiểm soát 75D1-XXX lưu thông trên đường liên tổ dân phố tại tổ dân phố 1, phường Hương Trà.

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Bị cáo Lộc tại phiên tòa. Ảnh: Ngọc Minh.

Khi đến khu vực ngã ba đường liên tổ dân phố, Lộc phát hiện ông H.N.P. đang cầm bao tải màu trắng đi bộ qua đường từ phải sang trái theo hướng di chuyển của xe máy.

Lộc đạp phanh và lách xe sang trái để tránh va chạm. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần, bị cáo không xử lý kịp, để xe mô tô va vào ông P., dẫn đến tai nạn giao thông.

Nạn nhân bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nhưng đến ngày 17/2 thì tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn là ngã ba đường liên tổ dân phố 1 và đường vào xóm nhà ông Nguyễn Tân. Mặt đường bê tông thẳng, bằng phẳng, không bị che khuất tầm nhìn, rộng khoảng 3,5m và có hệ thống chiếu sáng vào ban đêm.

Cơ quan tố tụng xác định, nguyên nhân dẫn đến tai nạn xuất phát từ lỗi của Lê Phước Lộc khi điều khiển xe mô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình, không đi đúng làn đường, phần đường quy định, gây hậu quả làm chết một người.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Lê Phước Lộc và người đại diện hợp pháp của bị hại đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại về tính mạng với số tiền 105 triệu đồng. 

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Phước Lộc 9 tháng tù giam.

Điều khiển xe gây tai nạn, nam thanh niên lĩnh án - Ảnh 2.Tài xế taxi uống rượu, vượt đèn đỏ gây tai nạn chết người ở Lào Cai

GĐXH - Sau khi điều khiển ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông và không nhường đường tại nút giao, Phan Vinh Quang đã đâm vào một xe mô tô khiến người điều khiển tử vong tại chỗ.


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