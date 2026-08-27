Núp bóng tâm linh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, vào đầu tháng 8/2026, lực lượng Công an đã phát hiện, triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện các tài khoản Facebook "S… D….g Shop", "H… L…c Shop" và TikTok "S… D… Shop"* thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi.

Đối tượng livestream đưa các nội dung mang yếu tố tâm linh, thu hút hàng nghìn người xem. Ảnh: CACC

Trong các buổi livestream, mặc dù không thể biết trước kết quả các kỳ xổ số kiến thiết hằng ngày, các đối tượng vẫn sử dụng những nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được "bề trên" phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo niềm tin cho người xem.

Sau đó, các đối tượng quảng cáo, chào bán những "đơn hàng" chứa thông tin về kết quả xổ số, được gọi là "lộc" và yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận.

Để củng cố lòng tin, các đối tượng còn thường xuyên tìm đến những địa điểm được cho là linh thiêng, thực hiện các hoạt động cúng bái, sau đó đưa ra thông tin rằng được "vong linh" hoặc "bề trên" chỉ điểm những con số sẽ trúng xổ số. Những nội dung này được đăng tải, phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem và tiếp cận những người có nhu cầu cầu may, mong muốn trúng thưởng.

Qua công tác xác minh, lực lượng Công an xác định hai đối tượng cầm đầu đường dây là Trương M.H (SN 1994) và Dương K.S (SN 1993), cùng trú tại phường Gia Định (TPHCM).

Các đối tượng sử dụng TikTok, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác để tiếp cận khách hàng trên phạm vi cả nước, trong đó có nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều đồ vật, tài liệu phục vụ hành vi phạm tội của các đối tượng bị tạm giữ tại hiện trường. Ảnh: CACC

Theo cơ quan Công an, từ tháng 6/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã gửi hàng trăm nghìn đơn hàng cho khách hàng trên cả nước, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ 2 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều thiết bị điện tử, đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng và những người có liên quan.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các tài khoản trên mạng xã hội tự xưng có khả năng "cho số", "báo số", "được bề trên chỉ điểm" hoặc cam kết biết trước kết quả xổ số. Người dân cần hiểu rằng không có cơ sở để khẳng định một cá nhân có thể biết trước kết quả xổ số thông qua các yếu tố tâm linh.

Khi tham gia mạng xã hội, người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho những người không rõ lai lịch hoặc các tài khoản có dấu hiệu nghi vấn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ các tin nhắn, hình ảnh, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thông tin giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.