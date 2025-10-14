Vụ Ngân 98 bị khởi tố: Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng triệu tập chồng cô - ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh tại công ty ZuBu.
Tại cơ quan công an, Ngân 98 khai nhận là người trực tiếp điều hành công ty ZuBu, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động giao dịch, điều hành và tài chính.
Hai tài khoản giao hàng cũng do cô đứng tên, tiền bán hàng được các đơn vị vận chuyển thu hộ và chuyển về tài khoản cá nhân của Ngân.
Riêng phần hoạt động của ZuBu Shop - nơi bán sản phẩm trực tuyến - được chồng cô quản lý hoặc nhờ người khác đứng tên hộ kinh doanh. Việc thanh toán từ khách hàng được chia vào nhiều tài khoản khác nhau, trong đó có cả tài khoản của người thân, khiến cô “khó kiểm soát chi tiết”.
“Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng” - Ngân nói thêm.
Cơ quan điều tra hiện tiếp tục mở rộng xác minh vai trò của Lương Bằng Quang và những người liên quan để xử lý theo quy định.
Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến thương hiệu ZuBu.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Ngân 98 là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc), từ sản xuất, quảng bá đến phân phối sản phẩm. Dưới vỏ bọc “thực phẩm bảo vệ sức khỏe”, ZuBu đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.
Theo cơ quan điều tra, doanh thu của ZuBu lên tới hàng trăm tỷ đồng, phần lớn tiền thu được chuyển vào các tài khoản cá nhân của Ngân. Cô trực tiếp chi phối dòng tiền, hợp đồng và quản lý nhân sự. Riêng Lương Bằng Quang, chồng cô, công an đang làm rõ vai trò.
Lương Bằng Quang là ca sĩ, nhạc sĩ. Anh sinh năm 1982, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp từ những năm 2000 và được biết đến như một trong những nhạc sĩ thời điểm đó. Anh có một số ca khúc nổi bật như Vẫn nhớ lời em nói, Chính em, Đôi chân thiên thần, Muốn gần em mãi, Tin vào lời nói dối… Anh đồng thời tham gia giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM, góp phần đào tạo nhiều ca sĩ trẻ.
Lương Bằng Quang gây chú ý khi công khai mối quan hệ tình cảm với Ngân 98. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các video, livestream và hoạt động kinh doanh trực tuyến.
