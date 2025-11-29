Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng

Thứ bảy, 19:32 29/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.

Chiều ngày 29/11, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A (SN 1983, trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Trốn thuế" quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện một chủ hộ kinh doanh thường xuyên livestream để bán các sản phẩm may mặc, đồ gia dụng.

Quá trình xác minh, từ tháng 10/2024 đến tháng 8/2025, chủ hộ kinh doanh này đã bán hàng đạt tổng doanh thu khoảng 50,9 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế. Số tiền doanh thu chênh lệch hơn 50 tỷ đồng không kê khai, không nộp hồ sơ khai thuế để trốn thuế số tiền gần 837 triệu đồng.

Tuyên Quang khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng - Ảnh 1.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.

Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tập trung xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa vi phạm và trốn thuế.

Cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm nêu trên cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo

Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Cùng chuyên mục

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.

Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo

Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo

Xã hội - 6 giờ trước

Cho rằng bố đau nặng nhưng phải chờ thủ tục quá lâu, Trần Tuấn Anh lớn tiếng, chửi bới rồi tát nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Tuấn Anh 7 tháng tù treo.

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Xã hội - 6 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm tại địa bàn xã An Khánh (Hà Nội).

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Thanh niên điều khiển xe ô tô bán tải sử dụng biển số giả, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì bất ngờ tăng ga, bỏ chạy. Đối tượng sau đó còn tông thẳng vào mô tô đặc chủng của CSGT.

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.

Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà Nội

Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, quản lý quán karaoke sẽ liên hệ với các “đầu mối”. Các quán karaoke này cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen, chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ.

Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện ô tô biển kiểm soát 29G-01x.xx vận chuyển 2.472kg nguyên liệu thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Kim Liên (Hà Nội) vừa giải cứu một nam thanh niên bị bắt cóc online sau khi nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ.

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ chém 2 nạn nhân vì tranh chấp kinh doanh trà sữa.

Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công

Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bị nhắc nhở không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Doãn Vũ xông tới hành hung Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở dẫn tới chấn thương sọ não.

Xem nhiều

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Pháp luật

GĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Pháp luật
Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Pháp luật
Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công

Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công

Pháp luật
Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà Nội

Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà Nội

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top