Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư

Chủ nhật, 15:39 30/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô, nhiều bị can bị khởi tố.

Ngày 30-11, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng. Các bị can bị cáo buộc liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô giữa Chủ đầu tư và Ban quản trị tòa nhà.

Trưởng Ban quản trị bị bắt vì mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô tại chung cư Nghĩa đô - Ảnh 1.

Cơ quan Công an thi hành quyết định tố tụng đối với Lương Hồng Huyên

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14 giờ ngày 24-6-2025, khi nhóm nhân viên của Chủ đầu tư tổ chức đưa 3 xe ô tô xuống tầng hầm thì gặp sự cản trở quyết liệt của Lương Hồng Huyên (SN 1983, Trưởng Ban quản trị Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô) và Vi Văn Tiếp (SN 1994, Trưởng Ban quản lý Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô). Tại thời điểm xảy ra sự việc, Lương Hồng Huyên đã liên tục có lời lẽ thách thức, chửi bới, thậm chí lấy gậy golf làm hung khí để đe dọa nhóm nhân viên của Chủ đầu tư. Hai bên đã lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát, gây mất an ninh, trật tự.

Trong các bị can, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 6 người, gồm: Lương Hồng Huyên, Vi Văn Tiếp, Nguyễn Quốc Phương, Nguyễn Văn Chung, Phan Vũ, Trần Hữu Huy; 8 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trưởng Ban quản trị bị bắt vì mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô tại chung cư Nghĩa đô - Ảnh 2.

Bị can Vi Văn Tiếp

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp giữa Chủ đầu tư, Ban quản lý, Ban quản trị tại các tòa nhà chung cư dẫn đến mất an ninh, trật tự. 

Trong đó, vụ việc xảy ra tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp các quyền sở hữu tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

Chung cư An Bình City: Quyết định công nhận Ban Quản trị mới chưa đúng quy định pháp luật?Chung cư An Bình City: Quyết định công nhận Ban Quản trị mới chưa đúng quy định pháp luật?

GĐXH - Theo luật sư, hội nghị nhà chung cư An Bình City diễn ra vào ngày 27/11/2022 nhưng văn bản đề nghị công nhận Ban Quản trị tòa nhà An Bình City gửi đến UBND quận Bắc Từ Liêm ngày 02/11/2022 là không có cơ sở pháp lý, không đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Hưởng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Dự báo mùa đông năm nay khắc nghiệt, băng giá, sương muối đến sớm

Dự báo mùa đông năm nay khắc nghiệt, băng giá, sương muối đến sớm

Càng trưởng thành càng quyết đoán: 4 cung hoàng đạo không bao giờ do dự

Càng trưởng thành càng quyết đoán: 4 cung hoàng đạo không bao giờ do dự

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Cơ thể bắt đầu già đi sẽ xuất hiện 5 điều: Không phải tóc bạc hay nếp nhăn

Cơ thể bắt đầu già đi sẽ xuất hiện 5 điều: Không phải tóc bạc hay nếp nhăn

Cắt đứt quan hệ với bạn bè sau buổi họp lớp vì thu nhập hơn 1 tỷ vẫn bị mỉa mai, coi thường

Cắt đứt quan hệ với bạn bè sau buổi họp lớp vì thu nhập hơn 1 tỷ vẫn bị mỉa mai, coi thường

Cùng chuyên mục

Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”

Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”

Pháp luật - 2 giờ trước

Phát hiện kịp thời 1 phụ nữ nghi bị dụ đi làm việc “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.

Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tố

Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.

Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng

Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Ông N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.

Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng

Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.

Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo

Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo

Xã hội - 1 ngày trước

Cho rằng bố đau nặng nhưng phải chờ thủ tục quá lâu, Trần Tuấn Anh lớn tiếng, chửi bới rồi tát nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Tuấn Anh 7 tháng tù treo.

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Xã hội - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm tại địa bàn xã An Khánh (Hà Nội).

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên điều khiển xe ô tô bán tải sử dụng biển số giả, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì bất ngờ tăng ga, bỏ chạy. Đối tượng sau đó còn tông thẳng vào mô tô đặc chủng của CSGT.

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.

Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà Nội

Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, quản lý quán karaoke sẽ liên hệ với các “đầu mối”. Các quán karaoke này cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen, chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ.

Xem nhiều

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Pháp luật

GĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Pháp luật
Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng

Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng

Pháp luật
Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Pháp luật
Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công

Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top