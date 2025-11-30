Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư
Tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô, nhiều bị can bị khởi tố.
Ngày 30-11, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng. Các bị can bị cáo buộc liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô giữa Chủ đầu tư và Ban quản trị tòa nhà.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 14 giờ ngày 24-6-2025, khi nhóm nhân viên của Chủ đầu tư tổ chức đưa 3 xe ô tô xuống tầng hầm thì gặp sự cản trở quyết liệt của Lương Hồng Huyên (SN 1983, Trưởng Ban quản trị Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô) và Vi Văn Tiếp (SN 1994, Trưởng Ban quản lý Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô). Tại thời điểm xảy ra sự việc, Lương Hồng Huyên đã liên tục có lời lẽ thách thức, chửi bới, thậm chí lấy gậy golf làm hung khí để đe dọa nhóm nhân viên của Chủ đầu tư. Hai bên đã lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát, gây mất an ninh, trật tự.
Trong các bị can, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 6 người, gồm: Lương Hồng Huyên, Vi Văn Tiếp, Nguyễn Quốc Phương, Nguyễn Văn Chung, Phan Vũ, Trần Hữu Huy; 8 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp giữa Chủ đầu tư, Ban quản lý, Ban quản trị tại các tòa nhà chung cư dẫn đến mất an ninh, trật tự.
Trong đó, vụ việc xảy ra tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp các quyền sở hữu tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.
Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”Pháp luật - 2 giờ trước
Phát hiện kịp thời 1 phụ nữ nghi bị dụ đi làm việc “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.
Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.
Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồngPháp luật - 8 giờ trước
Ông N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.
Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồngPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.
Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.
Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treoXã hội - 1 ngày trước
Cho rằng bố đau nặng nhưng phải chờ thủ tục quá lâu, Trần Tuấn Anh lớn tiếng, chửi bới rồi tát nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Tuấn Anh 7 tháng tù treo.
Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 ngườiXã hội - 1 ngày trước
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm tại địa bàn xã An Khánh (Hà Nội).
Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGTPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Thanh niên điều khiển xe ô tô bán tải sử dụng biển số giả, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì bất ngờ tăng ga, bỏ chạy. Đối tượng sau đó còn tông thẳng vào mô tô đặc chủng của CSGT.
Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.
Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, quản lý quán karaoke sẽ liên hệ với các “đầu mối”. Các quán karaoke này cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen, chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ.
Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốnPháp luật
GĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.