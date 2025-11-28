Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn
GĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.
Ngày 28/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (SN 1997, trú xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Cường sang Malaysia lao động và quen biết nhiều người tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa… Từ đầu tháng 7 đến ngày 11/8/2023, khi trở về địa phương và không có việc làm, Cường nảy sinh ý định lừa đảo.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết trong thời gian làm việc tại Malaysia, Cường tung thông tin giả rằng mình sắp đi xuất khẩu lao động sang Indonesia và có thể “lo trọn gói” thủ tục visa, vé máy bay với chi phí 15,4 triệu đồng/người.
Tin tưởng lời Cường, nhiều người chuyển tiền theo yêu cầu. Sau khi nhận tiền, Cường liên tục thông báo lịch bay, yêu cầu chuẩn bị hành lý nhưng đến ngày bay lại lấy lý do “trục trặc” rồi hứa hẹn hoàn trả. Trên thực tế, đối tượng không thực hiện bất kỳ thủ tục nào và chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.
Ngày 11/8/2023, Cường bỏ trốn sang Malaysia rồi tiếp tục sang Campuchia. Đến ngày 4/11/2025, đối tượng bị lực lượng Công an Hà Tĩnh bắt giữ khi bị Campuchia trục xuất về Việt Nam.
Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận đã lừa đảo hàng chục nạn nhân, mỗi người khoảng 15 triệu đồng. Một số bị hại tiêu biểu gồm anh Đ.A. (SN 1984, trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) bị chiếm đoạt hơn 15 triệu đồng; ông V.H. (SN 1994, trú xã Vĩnh Tường, Nghệ An) bị chiếm đoạt 46 triệu đồng…
Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra. Những ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Cường đề nghị đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ 173 Xuân Diệu, phường Thành Sen hoặc liên hệ Điều tra viên Phùng Khắc Đông, số điện thoại 0976.270.588.
Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà NộiPháp luật - 3 giờ trước
Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, quản lý quán karaoke sẽ liên hệ với các “đầu mối”. Các quán karaoke này cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen, chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ.
Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao BằngPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện ô tô biển kiểm soát 29G-01x.xx vận chuyển 2.472kg nguyên liệu thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở MỹPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Công an phường Kim Liên (Hà Nội) vừa giải cứu một nam thanh niên bị bắt cóc online sau khi nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ.
Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%Pháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ chém 2 nạn nhân vì tranh chấp kinh doanh trà sữa.
Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn côngPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Bị nhắc nhở không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Doãn Vũ xông tới hành hung Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở dẫn tới chấn thương sọ não.
Khởi tố bảo mẫu làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở Hải PhòngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong lúc trông trẻ, đối tượng Phạm Hải Anh đã lơ là, không quản lý chặt chẽ để cháu Đ.G.B uống nhầm dung dịch tẩy rửa dẫn đến thiệt mạng.
Khởi tố cơ sở sản xuất bột ngũ cốc Matcha lá sen giảPháp luật - 1 ngày trước
Qua kiểm tra cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H. tại Khánh Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 1.500 gói bột ngũ cốc Matcha lá sen cùng nhiều nguyên liệu không rõ nguồn gốc, được xác định là hàng giả.
Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sángPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng lúc rạng sáng, Mạnh đã lẻn vào đền thờ Đức ông Hoàng Cần sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.
Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lai Châu về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng.
Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng NaiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đầu độc chồng và 3 cháu nhỏ bằng Xyanua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người.
Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợPháp luật
GĐXH - Vay 1,4 tỷ đồng không có tiền trả, Đỗ Văn Trên (Đồng Tháp) lên kế hoạch rủ chủ nợ ra quán nhậu để bắt cóc, tuy nhiên kế hoạch bất thành.