Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Ngày 28/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (SN 1997, trú xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường. Ảnh:CAHT.

Theo tài liệu điều tra, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Cường sang Malaysia lao động và quen biết nhiều người tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa… Từ đầu tháng 7 đến ngày 11/8/2023, khi trở về địa phương và không có việc làm, Cường nảy sinh ý định lừa đảo.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết trong thời gian làm việc tại Malaysia, Cường tung thông tin giả rằng mình sắp đi xuất khẩu lao động sang Indonesia và có thể “lo trọn gói” thủ tục visa, vé máy bay với chi phí 15,4 triệu đồng/người.

Tin tưởng lời Cường, nhiều người chuyển tiền theo yêu cầu. Sau khi nhận tiền, Cường liên tục thông báo lịch bay, yêu cầu chuẩn bị hành lý nhưng đến ngày bay lại lấy lý do “trục trặc” rồi hứa hẹn hoàn trả. Trên thực tế, đối tượng không thực hiện bất kỳ thủ tục nào và chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.

Ngày 11/8/2023, Cường bỏ trốn sang Malaysia rồi tiếp tục sang Campuchia. Đến ngày 4/11/2025, đối tượng bị lực lượng Công an Hà Tĩnh bắt giữ khi bị Campuchia trục xuất về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận đã lừa đảo hàng chục nạn nhân, mỗi người khoảng 15 triệu đồng. Một số bị hại tiêu biểu gồm anh Đ.A. (SN 1984, trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) bị chiếm đoạt hơn 15 triệu đồng; ông V.H. (SN 1994, trú xã Vĩnh Tường, Nghệ An) bị chiếm đoạt 46 triệu đồng…

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra. Những ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Cường đề nghị đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ 173 Xuân Diệu, phường Thành Sen hoặc liên hệ Điều tra viên Phùng Khắc Đông, số điện thoại 0976.270.588.