Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”
Phát hiện kịp thời 1 phụ nữ nghi bị dụ đi làm việc “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.
Ngày 30-11, Công an xã Tuy Phước cho biết đơn vị vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một phụ nữ có dấu hiệu bị dụ dỗ theo chiêu trò "việc nhẹ, lương cao" và đưa nạn nhân về nhà an toàn.
Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 sáng 29-11, trong khi tuần tra trên địa bàn, anh Nguyễn Chí Sơn – Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước – phát hiện chị V.T.T.V. (SN 2000, trú tỉnh Đắk Lắk) đứng ven đường với nhiều biểu hiện bất thường, tìm cách đón xe vào miền Nam.
Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, anh Sơn đã tiếp cận, khai thác thông tin và đưa chị V. đến Công an xã Tuy Phước làm việc.
Tại đây, chị V. trình bày vừa quen một người qua mạng xã hội Facebook, được hứa lo tiền xe và dẫn vào miền Nam làm việc với mức lương ổn định. Tin lời, chị bắt xe theo hướng người này chỉ nhưng khi đến khu vực xã Tuy Phước thì bị lạc, không biết tiếp tục đi đâu. Trong lúc tìm cách đón xe khác, chị được anh Sơn phát hiện và kịp thời hỗ trợ.
Qua trao đổi, Công an xã Tuy Phước nhận thấy chị V. có dấu hiệu bị dụ dỗ, lừa đảo dưới chiêu trò "giới thiệu việc làm". Lực lượng chức năng đã phân tích các thủ đoạn lừa đảo, giúp chị nhận thức rõ nguy cơ và hướng dẫn cách nâng cao cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng.
Tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô, nhiều bị can bị khởi tố.
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.
Ông N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.
Cho rằng bố đau nặng nhưng phải chờ thủ tục quá lâu, Trần Tuấn Anh lớn tiếng, chửi bới rồi tát nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Tuấn Anh 7 tháng tù treo.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm tại địa bàn xã An Khánh (Hà Nội).
GĐXH - Thanh niên điều khiển xe ô tô bán tải sử dụng biển số giả, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì bất ngờ tăng ga, bỏ chạy. Đối tượng sau đó còn tông thẳng vào mô tô đặc chủng của CSGT.
GĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.
Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, quản lý quán karaoke sẽ liên hệ với các "đầu mối". Các quán karaoke này cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen, chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ.
