Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công

Ngày 28/11, VKSND Khu vực 3 (Hà Tĩnh) cho biết, vừa quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Doãn Vũ (31 tuổi, trú xã Đồng Lộc) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Lực lượng chức năng quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vũ.

Trước đó, tối 3/10, Tổ An ninh cơ sở thôn Dư Nại (xã Xuân Lộc) đi tuần tra bảo đảm an ninh trật tự phát hiện nhóm thanh niên, trong đó có Vũ, điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi bị chiếu đèn kiểm tra, Vũ tỏ thái độ bức xúc, lớn tiếng cự cãi.

Trong lúc tranh cãi, Vũ bất ngờ lao đến đấm mạnh vào đầu anh Trần Đình Đông, Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở. Anh Đông ngã xuống, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu ngoài dưới màng cứng, vỡ xương sọ, tỷ lệ tổn thương 36%.

Được biết, trước đó Vũ và nhóm bạn đã uống rượu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.