Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng
Ông N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.
Ngày 30-11, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A. (SN 1983, trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Trốn thuế" quy định tại điều 200, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện hộ ông A. thường xuyên Livestream để bán các sản phẩm may mặc, đồ gia dụng.
Quá trình xác minh, xác định từ tháng 10/2024 đến tháng 8/2025, chủ hộ kinh doanh này đã bán hàng đạt tổng doanh thu khoảng 50,9 tỉ đồng, nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế. Số tiền doanh thu chênh lệch hơn 50 tỉ đồng không kê khai, không nộp hồ sơ khai thuế để trốn thuế số tiền gần 837 triệu đồng.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.
