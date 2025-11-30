Mới nhất
Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tố

Chủ nhật, 09:07 30/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14 giờ ngày 24/6, khi nhóm nhân viên của chủ đầu tư tổ chức đưa 3 xe ô tô xuống tầng hầm thì gặp sự cản trở quyết liệt của Lương Hồng Huyên (SN 1983 Trưởng Ban quản trị) và Vi Văn Tiếp (SN 1994 Trưởng Ban quản lý).

Tại thời điểm xảy ra sự việc, Lương Hồng Huyên đã liên tục có lời lẽ thách thức, chửi bới, thậm chí lấy gậy golf làm hung khí để đe dọa nhóm nhân viên của chủ đầu tư. Hai bên đã lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát, gây mất an ninh, trật tự.

Hà Nội khởi tố 14 đối tượng Trong vụ tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại chung cư - Ảnh 1.

Cơ quan Công an thi hành quyết định tố tụng đối với Lương Hồng Huyên.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 6 bị can gồm: Lương Hồng Huyên, Vi Văn Tiếp, Nguyễn Quốc Phương, Nguyễn Văn Chung, Phan Vũ, Trần Hữu Huy; 8 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thời gian qua trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp giữa chủ đầu tư, Ban quản lý, Ban quản trị tại các tòa nhà chung cư dẫn đến mất an ninh, trật tự trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội khởi tố 14 đối tượng Trong vụ tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại chung cư - Ảnh 2.

Đối tượng Vi Văn Tiếp.

Trong đó, vụ việc xảy ra tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp các quyền sở hữu tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Hà Nội khởi tố 14 đối tượng Trong vụ tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại chung cư - Ảnh 3.Hà Nội: Khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, gây rối trên địa bàn xã Chương Dương

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trung Sơn
Tin liên quan

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?

Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?

Hà Nội: Khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, gây rối trên địa bàn xã Chương Dương

Hà Nội: Khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, gây rối trên địa bàn xã Chương Dương

Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80

Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80

Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự ở Ninh Bình

Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự ở Ninh Bình

Cùng chuyên mục

Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng

Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Ông N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.

Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng

Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.

Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo

Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo

Xã hội - 21 giờ trước

Cho rằng bố đau nặng nhưng phải chờ thủ tục quá lâu, Trần Tuấn Anh lớn tiếng, chửi bới rồi tát nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Tuấn Anh 7 tháng tù treo.

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Xã hội - 21 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm tại địa bàn xã An Khánh (Hà Nội).

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Thanh niên điều khiển xe ô tô bán tải sử dụng biển số giả, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì bất ngờ tăng ga, bỏ chạy. Đối tượng sau đó còn tông thẳng vào mô tô đặc chủng của CSGT.

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.

Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà Nội

Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, quản lý quán karaoke sẽ liên hệ với các “đầu mối”. Các quán karaoke này cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen, chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ.

Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện ô tô biển kiểm soát 29G-01x.xx vận chuyển 2.472kg nguyên liệu thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Kim Liên (Hà Nội) vừa giải cứu một nam thanh niên bị bắt cóc online sau khi nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ.

