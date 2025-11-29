Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo

Ngày 28/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà phúc thẩm, tuyên phạt Trần Tuấn Anh (SN 1997, trú phường Vinh Hưng, Nghệ An) 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng” . Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, ngày 17/9 , Tòa án nhân dân khu vực 1 (Nghệ An) xét xử sơ thẩm và tuyên 7 tháng tù giam đối với Tuấn Anh về tội danh trên. Bị cáo không đồng ý mức hình phạt nên làm đơn kháng cáo.

Bị cáo Trần Anh Tuấn tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, khoảng 23h30 ngày 31/5/2025, ông Trần Văn Long, bố của Tuấn Anh lên cơn đau bụng dữ dội, được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Khi tiếp nhận, điều dưỡng Nguyễn Thị An yêu cầu xuất trình thẻ BHYT và căn cước công dân để làm thủ tục. Tuy nhiên, Tuấn Anh lúc đó chỉ mang theo thẻ BHYT.

Trong lúc chờ người thân mang căn cước công dân đến, thấy bố đau, Tuấn Anh sốt ruột, liên tục đề nghị bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ thăm khám ban đầu, giải thích rõ quy trình và đề nghị gia đình hoàn tất thủ tục để triển khai chuyên môn tiếp theo.

Khoảng 20 phút sau, mẹ của Tuấn Anh mang giấy tờ đến. Khi nhận đủ hồ sơ, chị An hướng dẫn người nhà ra ngoài để tiếp tục các bước tiếp nhận. Cho rằng bố mình bị chậm trễ, Tuấn Anh bức xúc, lớn tiếng chửi bới. Trong lúc mất bình tĩnh, anh nhảy lên bục làm việc và vung tay tát chị An hai lần (một lần bị tránh). Bảo vệ bệnh viện và người thân phải vào can ngăn. Ngày 2/6, Tuấn Anh đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ vụ việc.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, đã đầu thú, thành khẩn khai báo và có tham gia hoạt động thiện nguyện. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa chấp nhận một phần kháng cáo, sửa án sơ thẩm từ tù giam sang 7 tháng tù treo