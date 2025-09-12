Mới nhất
Vụ người phụ nữ dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Hé lộ danh tính tài xế

Thứ sáu, 18:36 12/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Ngày 12/9, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế trong vụ người phụ nữ bị "ép" nộp 2,5 triệu tiền taxi là Nguyễn Trường Giang (ở Hùng Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cũ).

Liên quan đến vụ người phụ nữ dân tộc bị ép nộp 2,5 triệu tiền taxi cho quãng đường khoảng 70 km, chiều 12/9, trao đổi với phóng viên, đại diện Bến xe Mỹ Đình cho biết, qua trích xuất camera và phối hợp với cơ quan chức năng, đơn vị xác định được biển số xe và danh tính của tài xế.

Vụ người phụ nữ nghèo bị &quot;ép&quot; trả 2,5 triệu tiền Taxi: Hé lộ danh tính tài xế - Ảnh 1.

Lái xe Nguyễn Trường Giang (trú xã Hùng Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cũ) đến nhà bà Ly trưa 12/9.

Theo đó, chiếc xe ô tô con 4 chỗ liên quan đến sự việc nhãn hiệu Toyota Vios, BKS 89A 556.07. Danh tính lái xe là Nguyễn Trường Giang (Hùng Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cũ).

Ngay sau đó, bến xe đã chuyển thông tin cho Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, vào khoảng 11 giờ trưa 12/9, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cùng tài xế Giang đến nhà nạn nhân để đối chất, hoàn trả lại số tiền.

Vụ người phụ nữ nghèo bị &quot;ép&quot; trả 2,5 triệu tiền Taxi: Hé lộ danh tính tài xế - Ảnh 2.

Chiếc xe ô tô con chở bà Bùi Thị Ly.

Chia sẻ với PV, bà Bùi Thị Ly (trú tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ) - người bị lái xe taxi thu 2,5 triệu đồng cho biết, trưa nay tài xế taxi đã đến nhà bà nhận lỗi, đồng thời xin hoàn trả lại toàn bộ số tiền.

"Tài xế trưa nay đã đến nhà tôi để xin lỗi và xin trả lại tiền. Sự việc diễn ra với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và người dân xung quanh. Bản thân tôi cũng không muốn kiện cáo, chỉ mong được nhận lại số tiền. Hiện công an phường vẫn đang làm việc với tài xế để xử lý", bà Ly thông tin

Đại diện Công an phường Hòa Bình (Phú Thọ) cũng xác nhận đang làm việc với người lái xe. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Được biết, gia cảnh của bà Ly vô cùng khó khăn, bà là người đồng bào dân tộc thiểu số, chồng bị bệnh nặng, con trai thì bị tai nạn giao thông chỉ nằm một chỗ. Để có tiền lo cho gia đình, bà Ly xuống Hà Nội làm thêm ở một quán ăn trên đường Trần Khát Chân với lương tháng khoảng 6 triệu đồng. Số tiền 2,5 triệu đồng bị "chặt chém" là tất cả những gì bà chắt bóp được để gửi về cho gia đình.

Vụ người phụ nữ đồng bào dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Lái xe taxi đến nhà trả lại tiền

GĐXH - Ngày 12/9, bà Bùi Thị Ly (quê tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ) - người bị lái xe taxi thu 2,5 triệu đồng cho quãng đường từ bến xe Mỹ Đình về Phú Thọ cho biết, tài xế taxi đã đến gặp gia đình bà và trả lại tiền...

Trung Sơn
