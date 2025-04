Vụ sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả: Khởi tố thêm 4 bị can về tội 'lừa đảo, đưa và môi giới hối lộ'

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng lớn trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận, ngày 28/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 04 bị can về "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Tội đưa hối lộ" và "Tội môi giới hối lộ".

Trước đó, ngày 10/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với 04 đối tượng gồm: Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (sữa bột giả) và 07 bị can Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Mai Hương về hành vi vi phạm quy định về kết toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tạm giữ 90 lô sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa dạng bột được sản xuất (tương ứng với 84 loại) với 26.740 lon, hộp. Trong đó, đã tiến hành giám định xác định 12 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công, vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ là hàng giả, còn 78 lô sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa dạng bột (tương ứng với 72 loại) đang tiếp tục được tiến hành giám định, điều tra làm rõ dấu hiệu của tội phạm "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiếp tục khởi tố 04 bị can - (ảnh VTV).



Tw năm 2021 đến nay, các đối tượng đã tạo lập 02 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu kê khai doanh thu thực tế để chia lợi nhuận cho các cổ đông góp vốn, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước. Bước đầu xác định, số tiền thuế GTGT Công ty Rance Pharma phải nộp 24.360.687.968 đồng, Công ty Hacofood phải nộp 4.495.328.243 đồng.

Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phát hiện một số đối tượng đã thực hiện hành vi "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, sau khi bị lực lượng Cảnh sát môi trường, Bộ Công an kiểm tra, tạm giữ hàng hóa ngày 27/12/2024, bị can Hoàng Mạnh Hà và bị can Vũ Mạnh Cường đã thống nhất tìm cách "chạy" vụ việc để không bị xử lý nặng, được xử lý hành chính, không bị xử lý hình sự.

Cường đã chuẩn bị 150.000USD giao cho Hà để Hà thông qua Phạm Gia Khải (SN 1971, ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội nguyên là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Việt Nam) đưa 150.000 USD cho Nguyễn Văn Quân (SN 1977, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, làm nghề kinh doanh tự do) để Quân "lo chạy" cho hai công ty và các bị can không bị xử lý hình sự trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả.

Quân đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có quen biết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và người có thẩm quyền có thể giảm nhẹ được mức độ xử lý, không xử lý hình sự vụ việc làm cho Khải tin tưởng. Sau khi nhận được 150.000USD, Quân đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 28/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 04 bị can, gồm: Nguyễn Văn Quân về "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà về "Tội đưa hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Phạm Gia Khải về "Tội môi giới hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 365, Bộ luật Hình sự.

