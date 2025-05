Vụ sạt lở công trình thủy điện ở Lai Châu: Khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích

Ngày 17/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A.

Hiện trường vụ sạt lở thủy điện khiến nhiều người chết, bị thương. Nguồn: Công an tỉnh Lai Châu

Cơ quan chức năng xác định được danh tính Tẩn Sử M. (45 tuổi), Lý Lao S. (17 tuổi) và một nạn nhân đang xác định danh tính.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân còn bị vùi lấp thi công dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A, thuộc bản Lản Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ.

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường có ông Giàng A Tính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Đến 9h30 sáng 17/5, các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Trước đó sau nhiều giờ xử lý đất đá có nguy cơ sạt lở, từ 8 giờ sáng nay (17/5) các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, tỉnh đã huy động trên 150 người, nòng cốt là Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế quốc phòng 356, Đồn biên phòng xã Sì Lở Lầu, Trạm y tế xã Sì Lở Lầu và các lực lượng xung kích tại xã, bản tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm hai nạn nhân còn lại. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Đối với 4 người bị thương, hiện nay các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, sức khỏe đang dần ổn định.

Vụ sạt lở khiến 5 người mất tích gồm: L.V.H. (SN 1987, quê Nghệ An), P.L.L. (SN 2009, ở Lai Châu), L.L.S. (SN 2008, ở Lai Châu), T.U.M. (SN 1984, ở Lai Châu), T.S.M. (SN 1986, ở Lai Châu).

Sự cố làm 5 trong số 9 công nhân thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộ bị vùi lấp, mất tích Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Danh tính 4 người bị thương gồm: Đ.V.V. (SN 1984, ở Nghệ An), L.V.P. (SN 1985, ở Nghệ An), L.V.T. (SN 1985, ở Nghệ An), L.V.S. (SN 1970, quê Nghệ An).

Nguyên nhân ban đầu xác định do những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa to kéo dài gây sạt lở đất.