Tin sáng 17/5: Thông tin mới nhất vụ sạt lở khi thi công thủy điện khiến ít nhất 5 người tử vong; cứu sống 2 sinh viên bị đâm nguy kịch

Tin sáng 16/5: Hàng triệu người dân sắp hưởng các lợi ích liên quan đến sức khỏe nhanh, thuận tiện từ 1/7; thông tin mới nhất chuyên án ma túy liên quan Bùi Đình Khánh GĐXH - Từ 1/7, dữ liệu y tế về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sẽ được triển khai trên sổ sức khỏe điện tử; công an đã bắt giữ, khởi tố 17 người, thu giữ 38 bánh heroin... trong chuyên án ma túy liên quan đến đối tượng Bùi Đình Khánh.

Nữ chủ nhà hàng ngỡ ngàng nhận được 1 tỷ đồng chuyển khoản từ người lạ

Chiều 16/5, Công an phường Mũi Né, TP Phan Thiết cho biết đã hỗ trợ chị Trần Thị Duyên (28 tuổi, trú khu phố 14, phường Mũi Né) chuyển trả số tiền 1 tỷ đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản của chị.

Chị Trần Thị Duyên và anh Mai Hữu Phúc sau buổi hoàn trả lại số tiền chuyển khoản nhầm 1 tỷ đồng. Ảnh: Như Ý

Trước đó, vào tối 15/5, chị Duyên là chủ một nhà hàng tại phường Mũi Né bất ngờ nhận được số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của mình. Nghi ngờ số tiền trên do người khác chuyển nhầm nên trưa ngày 16/5 chị đã đến cơ quan công an địa phương để trình báo.

Tiếp nhận sự việc, Công an phường Mũi Né yêu cầu chị Duyên không thực hiện chuyển trả số tiền trên cho bất kì đơn vị, cá nhân nào để đơn vị xác minh, làm rõ.

Cùng thời điểm, Công an phường này cũng nhận được trình báo của anh Mai Hữu Phúc (37 tuổi, trú phường 14, Quận 10, TPHCM) về việc có thực hiện chuyển khoản nhầm.

Anh Phúc trình bày, vào lúc 19h ngày 15/5 đã thực hiện 2 lần chuyển khoản với tổng số tiền 1 tỷ đồng cho đối tác, nhưng không may nhập sai thông tin, dẫn đến việc số tiền được chuyển nhầm vào tài khoản của chị Trần Thị Duyên.

Sau khi xác minh rõ sự việc chỉ là nhầm lẫn trong giao dịch ngân hàng, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an phường Mũi Né đã hỗ trợ hai bên gặp mặt, đến ngân hàng gần nhất để hoàn tất thủ tục chuyển lại số tiền 1 tỷ đồng trên.

Thực hư thông tin đánh thuốc mê, bắt cóc nữ sinh 13 tuổi ở Hải Phòng

VNN đưa tin, ngày 16/5, Công an xã Vĩnh Hoà (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) cho biết, qua quá trình điều tra, xác minh, khẳng định không có sự việc bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn xã như một số thông tin trên mạng xã hội đã đưa.

Đối tượng V.V.C. được đưa về Công an xã Vĩnh Hòa để lấy lời khai. Ảnh. Đ.X

Trước đó, khoảng 20h ngày 15/5, Công an xã Vĩnh Hòa nhận được tin báo của người dân thôn Nhân Lễ (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Bảo) về việc bắt được 1 đối tượng nam giới nghi đánh thuốc mê, bắt cóc cháu T.T.Q.A. (SN 2012, trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Bảo).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hòa đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hải Phòng và kết hợp với Cơ quan CSĐT Công an thành phố tiến hành xác minh. Đồng thời Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Đối tượng V.V.C. được đưa về Công an xã Vĩnh Hòa để lấy lời khai. Ảnh. Đ.X

Tại trụ sở công an, đối tượng khai là V.V.C. (trú tại xã Tân Dân, huyện An Lão, TP Hải Phòng). C. cho biết, khoảng ngày 7/5, C. có quen cháu T.T.Q.A. qua mạng xã hội Facebook và nảy sinh tình cảm yêu đương nên thường xuyên nhắn tin, gửi ảnh qua messenger.

Đến ngày 15/5, C. và Q. A. hẹn nhau để gặp mặt lần đầu tiên. Khoảng 19h45 ngày 15/5, C. đi xe máy từ TP. Hải Phòng về thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Hòa để đón Q.A. đi chơi, uống nước.

Sau khi nhận được tin nhắn của C., Q. A. đã đi bộ một mình ra chỗ hẹn. Khi gặp nhau, Q. A. ngồi lên xe máy của C. để đi chơi.

Cùng thời điểm đó, mẹ cháu Q. A., đi xe máy đi tìm thì phát hiện con đang ngồi sau xe của C. Mẹ cháu đã hô hoán và gọi anh N.V.H. (cậu của Q. A.) dùng xe máy đuổi theo.

Khi C. đang chở cháu Q. A. đi đến đoạn đường ngã 3 nút giao QL 37 mới thì bị gia đình, người dân giữ lại và giao cho Công an xã Vĩnh Hòa để giải quyết. Gia đình đã đưa cháu Q. A. đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.

TP HCM: Cứu sống 2 sinh viên bị đâm nguy kịch

NLĐ đưa tin, chiều 16-5, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết các bác sĩ tại đây đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ" tối khẩn cấp, cứu sống 2 sinh viên bị đâm hàng chục nhát dao.

Ngay khi nhập viện cấp cứu, bác sĩ tại bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện

Trước đó, tối 12-5, bệnh viện đã tiếp nhận 2 sinh viên (một nam, một nữ) đều trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương do dao đâm sâu ở ngực, bụng, vai và tay. Xác nhận đây là trường hợp tối khẩn cấp, các bác sĩ đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ nội viện" huy động lực lượng y-bác sĩ liên chuyên khoa nhanh chóng cứu người.

BSCKI Trương Hoài Sơn, người trực tiếp tiếp nhận 2 bệnh nhân, cho biết nam sinh nhập viện với vết thương vùng ngực, bụng, kèm theo vết rách sâu ở cẳng tay phải. Qua thăm khám, bệnh nhân được xác định bị đứt động mạch ổ bụng, máu phun thành tia.

Chỉ ít phút sau, một nữ sinh – nghi liên quan vụ việc – cũng được đưa vào cấp cứu. Bệnh nhân có hơn 20 vết đâm, trong đó nhiều vết xuyên vào phổi phải, thượng vị và hạ sườn. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, thủng dạ dày tại 4 vị trí và tổn thương tụy, phổi cùng nhiều vết thương phần mềm.

"Cả 2 bệnh nhân nhanh chóng được đặt ống dẫn lưu, hồi sức tích cực tại giường rồi chuyển thẳng vào phòng mổ ngay trong đêm" – BS Sơn cho biết.

Đối với nam bệnh nhân, ê-kíp phẫu thuật kiểm soát chảy máu, khâu động mạch, đặt dẫn lưu ổ bụng để xử lý máu tụ. Bệnh nhân nữ được khâu phục hồi dạ dày, xử lý tổn thương phổi, tụy và nhiều vị trí phần mềm khác ở tay, chân. Toàn bộ quá trình mổ diễn ra khẩn trương, chính xác nhằm ngăn chảy máu, kiểm soát nhiễm trùng và ổn định huyết động.

Hiện cả 2 bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tiếp xúc tốt và đang được tiếp tục theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

Công an Hà Giang phát hiện 29 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc chỉ trong một ngày

Theo Tiền phong, Công an tỉnh Hà Giang vừa thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện liên tiếp 2 vụ vận chuyển thực phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, thu giữ tổng khối lượng lên đến 29 tấn.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ số hàng không rõ nguồn gốc để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ngày 14/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang phát hiện một xe ô tô tải biển kiểm soát 23C-033.49 đang vận chuyển thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu vi phạm, khi phương tiện này đang tiêu thụ hàng tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp với Công an thị trấn Tam Sơn tiến hành xác minh, kiểm tra hành chính phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe là ông Nguyễn Kim Bằng (SN 1989), trú tại xã Ngọc Đường, TP Hà Giang. Ông Bằng là nhân viên của Cửa hàng kinh doanh thực phẩm đông lạnh Dân Huế (phường Trần Phú, TP Hà Giang).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 5 tấn thực phẩm đông lạnh gồm cá nục, cá chim, cá cơm, đùi gà và gà nguyên con.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục kiểm tra kho hàng của Cửa hàng Dân Huế tại phường Trần Phú, TP Hà Giang . Qua kiểm tra, phát hiện kho đang chứa hơn 23 tấn thực phẩm đông lạnh, gồm: 5,6 tấn cá cơm, hơn 4,2 tấn cá chim, 3,5 tấn gà nguyên con Hàn Quốc và 9,6 tấn đùi gà Mỹ.

Chủ cơ sở là ông Nguyễn Minh Dân khai nhận đã mua số hàng trên từ các công ty và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong nước để bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, ông Dân không xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện và toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tối 14/5, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục phát hiện một xe ô tô tải mang biển kiểm soát 19C-233.48 có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm, đang lưu thông trên Quốc lộ 2 theo hướng từ Cửa khẩu Thanh Thủy về TP Hà Giang.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức kiểm tra hành chính phương tiện. Qua kiểm tra, xác định người điều khiển là ông Lý Tiến Công (SN 1989, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Tại thời điểm kiểm tra, xe đang vận chuyển gần 1 tấn xúc xích các loại, toàn bộ đều là hàng hóa do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, ông Công không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Động đất 5 độ Richter gây rung lắc nhà cửa ở Điện Biên

Sáng 16/5, tại huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) xảy ra trận động đất có độ lớn 5 độ Richter gây rung lắc nhà cửa.

Động đất 5 độ Richter gây rung lắc nhà cửa ở Điện Biên - Ảnh 2.Bản đồ khu vực bị động đất mạnh 5 độ ở Điện Biên. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Xuân Anh - Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) cho biết, lúc 11h17 ngày 16/5, tại khu vực huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) xảy ra trận động đất mạnh 5 độ Richter. Độ sâu tiêu chấn khoảng 10km.

Viện Các khoa học Trái đất đánh giá trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 ở vùng tâm chấn. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Chị Hoa (trú tại huyện Mường Chà, Điện Biên) cho biết, trưa nay khi đang chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, chị Hoa bất ngờ cảm nhận nền nhà rung nhẹ, sau đó là một đợt lắc mạnh hơn kèm theo tiếng leng keng của xoong nồi va chạm.

“Tôi hoảng quá, ôm con chạy vội ra sân. Hàng xóm cũng ùa ra ngoài, có người hét lớn ‘động đất, động đất!’”, chị Hoa kể.

Một người dân khác tại Mường Chà cho biết: “Cảm giác nền đất dưới chân chuyển động rất rõ ràng”.

Không chỉ ở Mường Chà, hiện tượng rung lắc cũng được ghi nhận tại TP Điện Biên Phủ và các huyện lân cận như Tuần Giáo, Mường Ẳng. Người dân mô tả mái tôn, cửa kính và vật dụng trong nhà rung lên, va chạm phát ra tiếng kêu trong khoảng 3-5 giây.

Lai Châu: Sạt lở khi thi công thủy điện, ít nhất 5 người tử vong

TTXVN đưa tin, khoảng 10 giờ 30 phút sáng 16/5, tại công trường thi công công trình Thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều người thương vong.

Cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ sạt lở.(Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin ban đầu, trong quá trình thi công, nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc (trụ sở tại Nghệ An) có thuê một số lao động địa phương.

Sáng 16/5, khi thi công dọn hố móng ở dưới đập thủy điện thì taluy âm của tuyến đường qua xã Mò Sì San bị sạt lở, đất đá trôi xuống vùi lấp nhiều người.

Năm người được xác định tử vong, 3 người bị thương hiện đã được đưa đi cấp cứu.

Cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A & 1B là các bậc thang liền kề, trong đó thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở thượng lưu, thủy điện Tả Páo Hồ 1B ở hạ lưu.

Cụm dự án cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 90km, khai thác nguồn thủy năng trên lưu vực suối Tả Páo Hồ thuộc các xã Sì Lở Lầu và Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A khai thác kiểu đường dẫn bao gồm 1 đập chính dâng nước và 3 đập phụ gom nước, tổng chiều dài các đường hầm dẫn nước là 4,2km, trong đó hầm áp lực chính dài khoảng 2km, với cột nước tính toán 281,71m, nhà máy sử dụng 2 tua bin gáo trục đứng, công suất lắp máy là 13,5MW.

Cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A và Tả Páo Hồ 1B có công suất 24MW, với tổng mức đầu tư 911 tỷ đồng, là 2 trong 8 dự án thủy điện đang được Tập đoàn Kosy làm chủ đầu tư tại tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên.

Tin sáng 15/5: Tin vui cho người lao động bán thời gian từ 1/7; 3 đối tượng sẽ phải chi nhiều tiền khi làm sổ đỏ từ 2026 GĐXH - Theo Luật BHXH năm 2024, người lao động bán thời gian sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau khi nghỉ việc để điều trị; từ 1/6/2026, bảng giá đất tại các tỉnh thành sẽ được cập nhật hằng năm thay vì 5 năm/lần như trước đây, do đó chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng đáng kể.