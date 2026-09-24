Vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn 'tóp mỡ' ở Hà Nội: Lấy mẫu thực phẩm để giám định, chuyển đơn vị cung ứng mới

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Hà Nội: Xác minh phản ánh về những bất thường trong bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 GĐ&XH - Chính quyền địa phương xã Quảng Bị 1 đã vào cuộc làm việc, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan sau khi phụ huynh kiểm tra đột xuất, phản ánh về định lượng và chất lượng thực phẩm trong suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1.

Liên quan đến vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn 'tóp mỡ' tại trường Tiểu học Quảng Bị 1 (xã Quảng Bị, TP Hà Nội), tối ngày 23/9, thông tin từ ông Trịnh Văn Cường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Bị cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND xã, đơn vị đã trực tiếp tới trường làm việc với Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh và đơn vị cung ứng suất ăn bán trú.

Theo ông Cường, số thực phẩm nhập vào bếp ăn ngày 23/9 gồm thịt mông sấn, chân giò và ba chỉ, không phải tóp mỡ như đồn đoán trên mạng.

Nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm bắt nguồn từ khâu chế biến: đầu bếp thái thịt mỏng và thao tác chưa khéo, khiến phần nạc khi chín bị cong lại và có màu trắng, tạo cảm quan giống tóp mỡ.

Video phụ huynh phản ánh về việc khay thịt phục vụ bữa trưa học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 là tóp mỡ. Video: Phụ huynh cung cấp

Dù bước đầu xác định nguyên liệu không có dấu hiệu ôi thiu, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Bị vẫn yêu cầu các bên liên quan lấy mẫu thực phẩm gửi đi giám định độc lập để có kết luận khách quan nhất về chất lượng dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nếu kết quả giám định an toàn và đạt chuẩn, các trường hợp phát tán thông tin sai lệch lên mạng xã hội sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước phản ánh của phụ huynh về việc khay thịt phục vụ bữa trưa học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 nhìn như tóp mỡ, cơ quan chức năng địa phương đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, đồng thời tiến hành lấy mẫu thực phẩm để kiểm định chất lượng.

Đại diện xã Quảng Bị cho biết, trước những bức xúc từ phụ huynh, đơn vị cung ứng suất ăn là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long cam kết thay đổi đầu bếp và chịu trách nhiệm khắc phục (đơn vị này từng đổi đầu bếp một lần vào tuần trước).

Tuy nhiên, theo nguyện vọng của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường sẽ tạm dừng hợp tác và chuyển sang đơn vị cung ứng mới kể từ ngày 24/9.

Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 23/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại buổi kiểm tra đột xuất tại bếp ăn bán trú của Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (Hà Nội), thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Theo nội dung phản ánh, phụ huynh phát hiện các khay thịt chuẩn bị cho bữa trưa học sinh đa phần là mỡ, hình thức giống tóp mỡ.

Khi được phụ huynh chất vấn, một nhân viên bếp giải thích đây là thịt nạc, thịt chân giò và ba chỉ nguyên tảng thái nhỏ.

Ngoài ra, hình ảnh các suất ăn sau khi chia khay gồm chủ yếu rau giá xào, thịt xay và phần thịt bị nghi là tóp mỡ cũng khiến nhiều gia đình bức xúc.