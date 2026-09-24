Tin sáng 24/9: Hà Nội đề xuất tăng mức trần tiền ăn bán trú lên 50.000 đồng/học sinh/ngày; miền Bắc đón nhiều đợt mưa liên tiếp trong những ngày tới

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Miền Bắc đón nhiều đợt mưa liên tiếp trong những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 23/9 đến ngày 24/9, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Miền Bắc mưa dông ngày và đêm mai. Ảnh: PV

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 24/9 và ngày 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, đêm 23/9 và ngày 24/9, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (riêng khu vực Bắc Bộ thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng); khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Hà Nội đề xuất tăng mức trần tiền ăn bán trú lên 50.000 đồng/học sinh/ngày

UBND TP Hà Nội ban hành dự thảo Quyết định quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của TP Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Theo Dự thảo, Hà Nội đề xuất tăng mức trần đối với dịch vụ tiền ăn của học sinh như sau:

- Bữa sáng:

+ Cấp học Mầm non: 22.000 đồng/học sinh/ngày.

+ Cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: 25.000 đồng/học sinh/ngày.

- Bữa trưa:

+ Cấp học Mầm non: 40.000 đồng/học sinh/ngày

+ Cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: 50.000 đồng/học sinh/ngày (riêng đối với cấp Tiểu học đảm bảo mức tiền ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày).

Lý do đề xuất được dự thảo nêu rõ: Việc điều chỉnh mức trần dịch vụ tiền ăn được đề xuất trên cơ sở rà soát tình hình thực tế tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục, mặt bằng chi phí nguyên liệu thực phẩm và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tổ chức, chế biến, bảo quản và cung cấp bữa ăn; đồng thời bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, khẩu phần và dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi.

Cháy cơ sở mầm non lúc rạng sáng tại khu đô thị Gelexia Riverside

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 1h sáng ngày 23/9 tại lớp mầm non tư thục Sasuke Tam Trinh 1 (số 28, NV 1-3, ngõ 885 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo các nhân chứng, ngọn lửa khởi phát từ bên trong căn nhà 4 tầng của cơ sở này.

Người có mặt bên trong thời điểm đó đã kịp thời thoát hiểm ra ngoài an toàn và khẩn trương báo tin cho cơ quan chức năng.

Do hiện trường chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy lan nhanh kèm theo khói đen bốc lên dữ dội, khiến khu dân cư xung quanh náo loạn giữa đêm.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Đám cháy sau đó được khống chế hoàn toàn.

Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Trong sáng cùng ngày, cơ sở mầm non thông báo tạm dừng đón trẻ để khắc phục hậu quả, di chuyển các tài sản bị hư hại ra ngoài.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân phát hỏa và thống kê mức độ thiệt hại tài sản.

Không dừng xe vẫn 'bắt' được vi phạm tốc độ trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng CSGT Hà Nội đang tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn được phân công.

Phạt nguội giúp CSGT ghi nhận, xử lý vi phạm tốc độ mà không cần dừng xe tại chỗ, đồng thời tăng tính răn đe và nâng cao ý thức chấp hành của người lái xe. (Ảnh Thành Long)

Trong đó, Đội CSGT số 11 được giao phụ trách tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình và Đại lộ Thăng Long. Đây là những tuyến có lưu lượng phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách lưu thông thường xuyên.

Sáng 23/9, ghi nhận của PV trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình, Đội CSGT số 11 tăng cường kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm tốc độ. Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi nhận tốc độ của phương tiện, trong đó tập trung vào các phương tiện kinh doanh vận tải.

Theo ghi nhận của đơn vị, trong buổi sáng, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp vi phạm tốc độ.

Khác với việc dừng phương tiện để kiểm tra trực tiếp, công tác kiểm soát tốc độ hiện được lực lượng CSGT thực hiện chủ yếu thông qua sử dụng thiết bị ghi nhận vi phạm để phục vụ xử lý nguội. Khi phát hiện phương tiện chạy quá tốc độ quy định, thông tin và hình ảnh vi phạm được ghi nhận, làm căn cứ xử lý theo quy định.

Câu view bằng clip bạo lực, 14 thanh thiếu niên phải làm việc với công an



Công an xã Châu Thành, tỉnh An Giang vừa tiến hành triệu tập, làm việc và giáo dục 14 thanh thiếu niên liên quan đến hành vi dàn dựng, sản xuất và đăng tải các video clip có nội dung bạo lực, ngôn từ thô tục lên mạng xã hội nhằm mục đích thu hút tương tác.

14 thanh thiếu niên phải làm việc với công an. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Trước đó, qua công tác rà soát thông tin trên không gian mạng, Công an xã Châu Thành phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video clip dài khoảng 3 phút 40 giây với tiêu đề "Tập cuối". Video nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt xem, bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, qua kiểm duyệt nội dung, lực lượng chức năng nhận thấy video chứa nhiều từ ngữ thô tục cùng các phân cảnh mang tính chất kích động bạo lực, gây tác động tiêu cực đến tâm lý giới trẻ và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Quá trình truy xét xác định L.M.T. (sinh năm 2005, trú tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang) là đối tượng chủ mưu, trực tiếp lên kịch bản, phân vai cho 13 thanh thiếu niên khác cùng tham gia diễn xuất, sau đó quay phim, biên tập và đăng tải lên Facebook.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận đã tham khảo các kịch bản trên YouTube rồi tự dàn dựng lại nhằm mục đích "câu view", tăng tương tác và "câu quà" trên các nền tảng mạng xã hội.

Công an xã Châu Thành đã tiến hành phân tích, giáo dục pháp luật, tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên không gian mạng cho nhóm 14 thanh thiếu niên nói trên; đồng thời yêu cầu tất cả các cá nhân liên quan viết cam kết không tái phạm.

Cơ quan chức năng cũng buộc L.M.T. phải lập tức gỡ bỏ hoàn toàn video clip vi phạm khỏi tài khoản Facebook cá nhân.