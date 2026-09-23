Thiếu niên 13 tuổi sử dụng tài khoản Tiktok chia sẻ clip khiêu dâm lên mạng
GĐXH - Một thiếu niên 13 tuổi ở tỉnh Hưng Yên đã sử dụng tài khoản Tiktok chia sẻ một số video mang nội dung khiêu dâm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Thông tin từ Công an xã A Sào (tỉnh Hưng Yên) cho biết, ngày 22/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện tài khoản mạng xã hội Tiktok chia sẻ lại một số video có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Đáng chú ý, trong đó có nội dung mang tính chất khiêu dâm, tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người sử dụng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.
Qua xác minh, Công an xã xác định, tài khoản Tiktok trên là của em N.Đ.P (SN 2013, trú tại xã A Sào). Cháu bé này đã sử dụng điện thoại cá nhân tham gia mạng xã hội Tiktok và thực hiện đăng lại các video, nội dung lên mạng xã hội.
Quá trình làm việc với em N.Đ.P và gia đình, Công an xã A Sào đã tuyên truyền, giáo dục, làm rõ những nguy cơ, tác động tiêu cực của việc tiếp nhận, lưu trữ, chia sẻ các nội dung xấu, độc trên không gian mạng. Cùng với đó, yêu cầu em P chấm dứt việc chia sẻ, phát tán nội dung không phù hợp; gỡ bỏ những nội dung đã đăng tải, chia sẻ.
Sự việc trên cho thấy, khi trẻ em, thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội nhưng thiếu kỹ năng nhận diện thông tin có thể vô tình tiếp tay cho việc lan truyền nội dung độc hại, phản cảm trên không gian mạng.
Công an xã A Sào khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, hướng dẫn con em sử dụng mạng xã hội an toàn, phù hợp với lứa tuổi. Thường xuyên trao đổi, nhắc nhở trẻ không chia sẻ, đăng tải hoặc tương tác với các nội dung có dấu hiệu xấu, độc, phản cảm, bạo lực hoặc vi phạm pháp luật.
Khi phát hiện nội dung bất thường, cần sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng và thông tin cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.
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