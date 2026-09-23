Hà Nội: Cháy cơ sở mầm non lúc rạng sáng tại khu đô thị Gelexia Riverside

Thứ tư, 12:50 23/09/2026 | Xã hội
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GĐXH - Vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 1h sáng ngày 23/9 tại lớp mầm non tư thục Sasuke Tam Trinh 1 (số 28, NV 1-3, ngõ 885 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Cháy cơ sở mầm non ở Hà Nội: Vụ hỏa hoạn gây hoang mang tại Gelexia Riverside - Ảnh 1. Hà Nội: Ngọn lửa bao trùm dãy nhà kho ven sông Hồng, lực lượng chức năng cấp tập chữa cháy

GĐXH - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h50 phút chiều nay (22/9), tại khu vực kho hàng số 956 đường Bạch Đằng, thuộc địa bàn phường Hồng Hà (Hà Nội).

Theo các nhân chứng, ngọn lửa khởi phát từ bên trong căn nhà 4 tầng của cơ sở này. 

Người có mặt bên trong thời điểm đó đã kịp thời thoát hiểm ra ngoài an toàn và khẩn trương báo tin cho cơ quan chức năng. 

Do hiện trường chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy lan nhanh kèm theo khói đen bốc lên dữ dội, khiến khu dân cư xung quanh náo loạn giữa đêm.

Cháy cơ sở mầm non ở Hà Nội: Vụ hỏa hoạn gây hoang mang tại Gelexia Riverside - Ảnh 2.

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 1h sáng ngày 23/9 tại lớp mầm non tư thục Sasuke Tam Trinh 1 (số 28, NV 1-3, ngõ 885 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Đám cháy sau đó được khống chế hoàn toàn.

Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Trong sáng cùng ngày, cơ sở mầm non thông báo tạm dừng đón trẻ để khắc phục hậu quả, di chuyển các tài sản bị hư hại ra ngoài.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân phát hỏa và thống kê mức độ thiệt hại tài sản.

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