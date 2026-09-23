Hà Nội: Xác minh phản ánh về những bất thường trong bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1
GĐ&XH - Chính quyền địa phương xã Quảng Bị 1 đã vào cuộc làm việc, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan sau khi phụ huynh kiểm tra đột xuất, phản ánh về định lượng và chất lượng thực phẩm trong suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1.
Ngày 23/9, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội) đã gửi phản ánh tới cơ quan báo chí về những bất cập trong công tác tổ chức, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú của nhà trường.
Cụ thể, trong đợt kiểm tra đột xuất tại khu vực bếp ăn vào trưa cùng ngày, phụ huynh phát hiện các khay đựng thức ăn chuẩn bị chia cho học sinh xuất hiện món thịt rán khô, quắt lại tương tự như "tóp mỡ". Món ăn này có độ cứng bất thường, rất khó nhai, trong khi không hề có tên trong thực đơn được công khai trước đó.
Giải thích ban đầu với phụ huynh, đại diện nhân viên phụ trách bếp ăn cho rằng đây là phần thịt nạc, thịt chân giò và ba chỉ nguyên tảng được cắt nhỏ chế biến, không phải tóp mỡ.
Chính quyền địa phương xã Quảng Bị 1 đã vào cuộc làm việc, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan sau khi phụ huynh kiểm tra đột xuất, phản ánh về định lượng và chất lượng thực phẩm trong suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1. Ảnh phụ huynh cung cấp
Tuy nhiên, đối chiếu với suất ăn trị giá 40.000 đồng/học sinh/ngày (bao gồm một bữa phụ là bánh hoặc sữa), khẩu phần bữa chính trưa 23/9 chỉ gồm phần "thịt lạ" nêu trên, một ít thịt xay và giá đỗ xào. Sự mất cân đối về khẩu phần và định lượng dinh dưỡng so với mức thu khiến phụ huynh đặt nhiều dấu hỏi.
Đáng chú ý, phụ huynh còn ghi nhận nguồn nguyên liệu thịt lợn tươi sống đầu vào tại thời điểm tiếp nhận có dấu hiệu nhợt nhạt, không bảo đảm độ tươi mới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với lứa tuổi tiểu học.
Được biết, UBND xã Quảng Bị 1 đã nắm bắt được phản ánh từ phía phụ huynh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp tại trường để kiểm tra, xác minh cụ thể từng nội dung phản ánh.
Chính quyền xã Quảng Bị khẳng định sẽ sớm có kết luận, xử lý và kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi và sức khỏe học đường cho học sinh.
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